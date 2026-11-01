גורמים בכירים בגוש איזנקוט טוענים כי יש משמעות לכך שיו"ר ישר! יהיה זה ש יקבל ראשון את המנדט להרכבת הממשלה . במקביל לניסיונות לגבש רשימה ראשונית של 48 ממליצים - כל מפלגות הגוש - מזהיר גורם בכיר, שאינו ממפלגתו של גדי איזנקוט : "אם כל הגוש לא ממליץ על איזנקוט, כל חוקי המהפכה המשפטית שהעבירה הקואליציה הנוכחית ייכנסו לתוקף ב-1 בינואר 2027 כפי שקבוע בחוק".

גלריה גדי איזנקוט ( צילום: MAYA LEVIN / AFP )

על-פי התוכנית של הגוש, אם איזנקוט יקבל מנשיא המדינה יצחק הרצוג את המנדט להרכבת הממשלה לפני ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא יקבל גם את השליטה על הוועדה המסדרת שתוכל להכריע בשני נושאים דרמטיים שעל סדר היום מבחינת גוש השינוי: החלפת יו"ר הכנסת; וביטול חוקי המהפכה המשפטית.

במקרה כזה, לגוש איזנקוט יש רוב מוחלט בכנסת של 67 ח"כים למינוי יו"ר כנסת חדש במקום אמיר אוחנה מהליכוד ולביטול חוקים. "זה אירוע דרמטי", אומר בכיר באחת ממפלגות הגוש. "אם לא יהיה לנו רוב גדול יותר של ממליצים מאשר לנתניהו – חוקי המהפכה המשפטית ייכנסו לתוקף ולא נוכל לבטל אותם".

ליברמן. צפוי לצאת מחר עם הכרזה ( צילום: עוז מועלם )

ההערכה בגוש השינוי כרגע היא שלאיזנקוט יש את הממליצים של מפלגות ישר!, ביחד והדמוקרטים. מי שעדיין לא התבטא בנושא גם במהלך השיחות הסגורות של ראשי גוש השינוי הוא יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, ששומר את הקלפים קרוב מאוד לחזה.

בגוש השינוי תמהים לגבי התנהלותו של ליברמן והעובדה כי הוא שומר על שתיקה רועמת מאז פרסום תוצאות הבחירות, למעט פוסטים פומביים שפרסם ברשתות החברתיות. מחר אמור ליברמן לכנס ישיבת סיעה ראשונה ולצאת עם הכרזה לתקשורת. ליברמן עצמו טען כי לא ביקש את תפקיד יו"ר הכנסת בשבילו לאחר פרסום כי בגוש השינוי הציעו לתת לו את התפקיד או לחבר סיעתו, ח"כ עודד פורר.

הדרך להקמת הממשלה

נשיא המדינה יצחק הרצוג צפוי להתחיל בסבב התייעצויות ביום רביעי ולקבל מראשי הסיעות השונות את המלצתם על המועמד להרכבת הממשלה, ולפי ההערכות התהליך צפוי להימשך גם ביום חמישי ואולי לגלוש לשישי. על פי החוק, לנשיא יש שבעה ימים לקיום ההתייעצויות, לקבלת החלטה ולהטלת המנדט - כלומר עד 11 בנובמבר. ייתכן שהוא יעשה זאת עוד לפני שימלאו שבעה הימים.

הנשיא נוהג להטיל את הרכבת הממשלה על חבר הכנסת שהוא בעל הסיכוי הטוב יותר לעשות זאת, ובדרך כלל מדובר במי שיש לו הכי הרבה ממליצים.

על פי החישוב הנוכחי, מדובר ב גדי איזנקוט . גם אם אין לו 67 המלצות - במקרה שישראל ביתנו תחליט בסופו של דבר לא להמליץ עליו - הוא צפוי לזכות ב-60 המלצות. לנתניהו צפויות 46 המלצות, ובין הכיסאות צפויה להישאר יהדות התורה.

למי שיקבל את המנדט ראשון יש 28 ימים להציג ממשלה. הנשיא רשאי להאריך את התקופה ב-14 ימים נוספים. אם המועמד נכשל, הנשיא יכול לבחור באחת משתי אפשרויות: הראשונה, להטיל את המשימה על חבר כנסת אחר, כנראה מועמד הגוש הנגדי, ל-28 ימים - ללא אפשרות הארכה.