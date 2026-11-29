אחרי ספירת 65% מהקולות בבחירות בספרד, מסתמן מהפך פוליטי אחרי שמונה שנות כהונתו של ראש הממשלה הסוציאליסטי והאנטי-ישראלי פדרו סנצ'ס. "מפלגת העם" (PP) השמרנית מהימין-מרכז בראשות אלברטו נונייס פייחו זוכה ב-134 מושבים בפרלמנט - לעומת 117 למפלגת הפועלים הסוציאליסטית (PSOE) בראשות סנצ'ס. מפלגת הימין הקיצוני "ווקס" בראשות סנטיאגו אבסקל זוכה ל-50 מושבים - זינוק של 17 מושבים לעומת הבחירות הקודמות - ויחד עם הרשימה המשותפת של השמרנים בחבל נווארה (UPN-PP) גוש הימין עומד על 186 מושבים מתוך 350 - עשרה יותר מהרוב המוחלט בפרלמנט.