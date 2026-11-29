יוסוף יצא לעבוד בלילה שבין שישי לשבת לפני כשבועיים, ובסמוך לשעה אחת לפנות בוקר אסף נוסע מחוץ לבר במיניאפוליס. לפי כתב האישום, הנוסע, סאמיט אפורבה פאטל (25), חזר מבילוי עם חברים לרגל יום הולדת. באותה עת שוחח יוסוף בטלפון עם אחיו, גם הוא נהג אובר. השניים נהגו להעביר כך את שעות העבודה הארוכות בכבישים, והשיחה נותרה פתוחה גם לאחר שהנוסע נכנס למכונית.

יוסוף יצא לעבוד בלילה שבין שישי לשבת לפני כשבועיים, ובסמוך לשעה אחת לפנות בוקר אסף נוסע מחוץ לבר במיניאפוליס. לפי כתב האישום, הנוסע, סאמיט אפורבה פאטל (25), חזר מבילוי עם חברים לרגל יום הולדת. באותה עת שוחח יוסוף בטלפון עם אחיו, גם הוא נהג אובר. השניים נהגו להעביר כך את שעות העבודה הארוכות בכבישים, והשיחה נותרה פתוחה גם לאחר שהנוסע נכנס למכונית.

יוסוף יצא לעבוד בלילה שבין שישי לשבת לפני כשבועיים, ובסמוך לשעה אחת לפנות בוקר אסף נוסע מחוץ לבר במיניאפוליס. לפי כתב האישום, הנוסע, סאמיט אפורבה פאטל (25), חזר מבילוי עם חברים לרגל יום הולדת. באותה עת שוחח יוסוף בטלפון עם אחיו, גם הוא נהג אובר. השניים נהגו להעביר כך את שעות העבודה הארוכות בכבישים, והשיחה נותרה פתוחה גם לאחר שהנוסע נכנס למכונית.