במשך שבועיים התפללו חמשת ילדיו של מוחמד יוסוף ליד מיטתו בבית החולים במיניאפוליס, בתקווה שאביהם יפקח את עיניו. אמש (שבת), לאחר סדרה של ניתוחים ומאבק ממושך על חייו, מת נהג האובר בן ה-51 מפצעיו. התקיפה המזעזעת של יוסוף, אמריקני מוסלמי ממוצא סומלי, מעוררת זעם בארה"ב ומציתה מחדש את הוויכוח על היחס למוסלמים ולמהגרים במדינה, במיוחד בעקבות התבטאויותיו של הנשיא דונלד טראמפ נגד הקהילה הסומלית והנציגה הבולטת שלה - חברת הקונגרס אילהאן עומאר.
יוסוף יצא לעבוד בלילה שבין שישי לשבת לפני כשבועיים, ובסמוך לשעה אחת לפנות בוקר אסף נוסע מחוץ לבר במיניאפוליס. לפי כתב האישום, הנוסע, סאמיט אפורבה פאטל (25), חזר מבילוי עם חברים לרגל יום הולדת. באותה עת שוחח יוסוף בטלפון עם אחיו, גם הוא נהג אובר. השניים נהגו להעביר כך את שעות העבודה הארוכות בכבישים, והשיחה נותרה פתוחה גם לאחר שהנוסע נכנס למכונית.
לפי עדות האח, פאטל שאל את הנהג לשמו, וכשזה השיב "מוחמד", פלט קללה ואמר לו: "אני לא אוהב את השם הזה". בהמשך שמע האח את יוסוף זועק בסומלית: "הוא הורג אותי", ומספר כי הנוסע חונק אותו באמצעות חגורת בטיחות. לאחר רגעים של דממה נשמע יוסוף צורח כי האיש דורס אותו במכוניתו. כשניסה האח לדבר עם יוסוף, השיב לו הנוסע בקללה.
מי שהזעיקו את המשטרה היו דווקא הוריו של פאטל, לאחר שבנם הגיע הביתה שיכור, מבולבל ונסער. מחוץ לביתם עמדה מכוניתו של יוסוף, רכב שטח שניזוק קשות. הטלפון של הנהג נותר בתוכה, והשיחה עם אחיו עדיין הייתה מחוברת. פאטל ביקש מהשוטרים לעצור אותו ואמר שעשה דבר רע. באמצעות נתוני המיקום של השעון החכם של יוסוף ורחפן המצויד במצלמה תרמית, אותר הנהג פצוע אנושות בתעלה בצד הדרך.
יוסוף סבל משברים בצלעות וברגל, מפגיעות בעמוד השדרה, מקריסת ריאות ומדימום פנימי נרחב. הרופאים נאלצו להסיר כמה מאיבריו, ועד יום רביעי האחרון הוא כבר עבר לפחות שמונה ניתוחים. ילדיו חילקו ביניהם משמרות בבית החולים כדי שלא להשאירו לבדו.
יוסוף הגיע לארה"ב ב-1993 ועבד במשך שנים כנהג כדי לפרנס את אשתו וחמשת ילדיו. בתו הצעירה מונה, סטודנטית לסיעוד באוניברסיטת מינסוטה, סיפרה כי נהגה לומר לאביה שיום אחד תוכל לדאוג לו כפי שהוא דאג לה כל חייה. בנו הבכור מוסטפא תיאר אותו כאדם חברותי ומשעשע, שמצליח להפיג מתחים בקהילה ולגרום גם לזרים לחבב אותו בתוך דקות.
נהגי אובר שהכירו את יוסוף הגיעו מדי יום לבית החולים. במסגד שבו התפלל סיפרו כי היה ממייסדיו, סייע בגיוס תרומות ואף נהג להסיע הביתה מתפללים שנשארו עד שעות מאוחרות. בקמפיין למימון הוצאות המשפחה נאספו קרוב לחצי מיליון דולר. אתמול התכנסו עשרות גברים, נשים וילדים לתפילה לזכרו, ומשפחתו צפויה לקיים מחר מסיבת עיתונאים.
התובעת המחוזית מרי מוריארטי הודיעה בעקבות מותו כי האישום נגד פאטל ישונה מניסיון רצח לרצח בכוונה תחילה מדרגה שנייה. למרות חומרת המעשים המיוחסים לו, פאטל שוחרר ממעצר בערבות של 800 אלף דולר, בכפוף לפיקוח אלקטרוני ולהגבלות נוספות. עורכת דינו, קתרין טרנר, מסרה כי מרשה מביע צער על מותו של יוסוף וביקשה מהציבור להימנע מחריצת דינו.
משפחתו של יוסוף והמועצה ליחסים אמריקניים-איסלאמיים (CAIR) דורשות להכיר בתקיפה כפשע שנאה, אולם התביעה הבהירה כי בשלב זה אין בידיה ראיות מספיקות להוכיח מעבר לספק סביר שהתקיפה נבעה ממניע גזעני או דתי.
הזעם על טראמפ והזיכרון מרצח הילד הפלסטיני
במינסוטה מתגוררת הקהילה הסומלית הגדולה בארה"ב, שרוב חבריה המכריע הם אזרחים אמריקנים. בחודשים האחרונים הפכה הקהילה למטרה חוזרת של טראמפ, שכינה בעבר מהגרים סומלים "זבל". אפילו בברכת חג ההודיה שפרסם ביום חמישי האחרון, כשיוסוף עוד נאבק על חייו, עסק הנשיא בסומלים במינסוטה וקרא לסלק מהמדינה את אלה שמקבלים סיוע ממשלתי.
סגנית מושל מינסוטה, פגי פלנגן, הביעה צער על מותו של יוסוף וקראה לשים קץ לשיח מצד מנהיגי ארה"ב השולל, לדבריה, את אנושיותם של אחרים. גם התובעת המחוזית הזהירה מפני הדמוניזציה של הקהילה הסומלית, אף שלא הוכח קשר ישיר בין ההתבטאויות הפוליטיות לתקיפה.
החשש מפשע שנאה נגד מוסלמים מחזיר לזיכרון האמריקני את אחת הפרשות המזעזעות שהתרחשו בעקבות טבח 7 באוקטובר. שבוע בלבד לאחר מתקפת חמאס רצח בעל בית באילינוי, ג'וזף צ'ובה, את הילד הפלסטיני-אמריקני ודיע אל-פיומי בן השש בדקירות סכין ופצע קשה את אמו, חנאן שאהין. הרצח עורר זעזוע בארה"ב ובעולם, וגונה גם על ידי הנשיא דאז ג'ו ביידן. במקרה ההוא הוכח המניע האנטי-מוסלמי בבית המשפט. במאי 2025 נידון צ'ובה ל-53 שנות מאסר, וכעבור פחות משלושה חודשים מת בכלא.