10 ימים אחרי ניסיון חטיפת וריסוק טיסת "פליי דובאי" - נחשף כי שם הפקודה בצה"ל במקרה של חטיפת מטוס אזרחי היא "סחר עולמי". מדובר בפקודה שבמסגרתה מטוסי קרב אמורים לתת מענה מול החוטפים או המחבלים, ולמנוע התרחבות של האירוע ופגיעות נוספות, בין היתר גם בנכסים אסטרטגיים, בנוסף לנוסעים ואנשי הצוות. אם יש צורך בכך, הזנקת מטוסי הקרב מאפשרת להפיל את המטוס, או לחלופין להוביל אותו באופן מאובטח לנחיתה בנמל תעופה.