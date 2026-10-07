ארקיע הודיעה היום (רביעי) כי טיסות ההשבה מדובאי לישראל מבוטלות. כך, השבת הישראלים שנתקעו באיחוד האמירויות, בעקבות ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, נקלעה למשבר חדש.
כל הטיסות בוטלו, גם אלו שתוכננו למחר - היום האחרון שבו היו אמורות להתבצע טיסות חילוץ. מארקיע נמסר כי "האישור להפעלת הטיסות היה בתוקף עד אתמול, אולם בשעות הערב התקבלה החלטה ע"י הרשויות לבטל את האישורים להפעלת טיסות של החברות הישראליות מדובאי".
"מאז פעלה ארקיע מול כלל הגורמים הרלוונטיים ועשתה כל שניתן על מנת לקבל מחדש את האישורים ולהפעיל את הטיסות. לצערנו, עד לשעה זו מאמצים אלה לא צלחו ולכן אנו נאלצים לבטל את הטיסות".
החקירה, משבר החילוץ ומסלול חייו של הטייס-מחבל - עוד כותרות:
החברה הבהירה כי הנוסעים יזוכו במלוא מחיר הכרטיס. "כמו כן, נוסעים שיוכלו להגיע באופן עצמאי ליעד שממנו ארקיע מפעילה טיסות לישראל, יקבלו 10% הנחה ברכישת כרטיס טיסה מאותו יעד לישראל", הוסיפה.
בעקבות האירוע, נזכיר, עצרה פליי דובאי את טיסותיה לישראל וממנה עד להשלמת החקירה, צעד שהותיר מאות ישראלים באיחוד האמירויות ללא הטיסה המתוכננת בחזרה לארץ. גם אמירייטס, החברה-האחות של פליי דובאי, עצרה באופן מיידי ועד להודעה חדשה את הסכם שיתוף הקוד שלה עם פליי דובאי בקווים לישראל וממנה. החברה הודיעה גם כי נוסעים שיעדם הסופי הוא תל אביב לא יורשו בשלב זה לעלות לטיסות אמירייטס לדובאי לצורך טיסת המשך לישראל.
בתוך כך, סעודיה ממשיכה לחקור את התקרית הביטחונית בטיסה במקביל לחקירה הפלילית שמנהלת איחוד האמירויות, שבה משתתף גם שב"כ. מנהל הרשות לחקירה בטיחותית בתעופה במשרד התחבורה, עופר וקנין, אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי ישראל הציעה להשתתף בכל חקירת בטיחות שתוביל סעודיה, אך עד כה לא הוזמנה לקחת בה חלק. "אנחנו עדיין ממתינים להזמנה מסעודיה", מסר.
רשת החדשות האמריקנית NewsNation דיווחה על חקירה נוספת שמנהלת גם ניו זילנד, שבה שהה הטייס-מחבל המאם אל-המאמי במשך חצי שנה לצורך הכשרת טיסה בין נובמבר 2018 למאי 2019. ב"טלגרף" הבריטי דווח כי אל-המאמי, שהתכוון לרסק את הטיסה על נוסעיה הישראליים בנתב"ג, למד ב-L3 Airline Academy, אחד מבתי הספר הגדולים ביותר לטיסה בבריטניה, בתוכנית הכשרה שקישרה אותו ככל הנראה לבית הספר לטיסה בהמילטון שבניו זילנד.
משטרת ניו זילנד מסרה לרשת החדשות כי אל-המאמי שהה במדינה בסך הכול 175 ימים ואישרה כי הוא שהה שם כדי להשלים חלק מהכשרת הטיסה שלו. ב"טלגרף" ציינו כי ברשתות החברתיות אל-המאמי תיאר את שנות לימודיו כ"שנות הזהב" של אדיקותו הדתית.