כל הטיסות בוטלו, גם אלו שתוכננו למחר - היום האחרון שבו היו אמורות להתבצע טיסות חילוץ. מארקיע נמסר כי "האישור להפעלת הטיסות היה בתוקף עד אתמול, אולם בשעות הערב התקבלה החלטה ע"י הרשויות לבטל את האישורים להפעלת טיסות של החברות הישראליות מדובאי".

כל הטיסות בוטלו, גם אלו שתוכננו למחר - היום האחרון שבו היו אמורות להתבצע טיסות חילוץ. מארקיע נמסר כי "האישור להפעלת הטיסות היה בתוקף עד אתמול, אולם בשעות הערב התקבלה החלטה ע"י הרשויות לבטל את האישורים להפעלת טיסות של החברות הישראליות מדובאי".

כל הטיסות בוטלו, גם אלו שתוכננו למחר - היום האחרון שבו היו אמורות להתבצע טיסות חילוץ. מארקיע נמסר כי "האישור להפעלת הטיסות היה בתוקף עד אתמול, אולם בשעות הערב התקבלה החלטה ע"י הרשויות לבטל את האישורים להפעלת טיסות של החברות הישראליות מדובאי".

"מאז פעלה ארקיע מול כלל הגורמים הרלוונטיים ועשתה כל שניתן על מנת לקבל מחדש את האישורים ולהפעיל את הטיסות. לצערנו, עד לשעה זו מאמצים אלה לא צלחו ולכן אנו נאלצים לבטל את הטיסות".

"מאז פעלה ארקיע מול כלל הגורמים הרלוונטיים ועשתה כל שניתן על מנת לקבל מחדש את האישורים ולהפעיל את הטיסות. לצערנו, עד לשעה זו מאמצים אלה לא צלחו ולכן אנו נאלצים לבטל את הטיסות".

"מאז פעלה ארקיע מול כלל הגורמים הרלוונטיים ועשתה כל שניתן על מנת לקבל מחדש את האישורים ולהפעיל את הטיסות. לצערנו, עד לשעה זו מאמצים אלה לא צלחו ולכן אנו נאלצים לבטל את הטיסות".