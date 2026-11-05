נזכיר כי לפני חודש, במסגרת ועידת "האנשים של המדינה" של ynet ו"ידיעות אחרונות", אמר אוחנה כי אם יהיו 61 קולות להחלפתו, יהיה לגיטימי לעשות זאת -

ושלל תרחיש שלא יכנס את המליאה להצבעה על הדחתו