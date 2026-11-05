מפלגות ישראל ביתנו, ביחד והדמוקרטים שלחו הבוקר (חמישי) מכתבים ליו"ר הכנסת אמיר אוחנה ובהם דרישה להעלות להצבעה את החלפתו ביושב ראש אחר כבר ביום ההשבעה של הכנסת ה-26 - בשלישי הקרוב. "הריני מתכבדת לפנות אליך בבקשה לקיים כבר בישיבתה הראשונה של הכנסת ה-26 שתיפתח עלינו לטובה ביום 10.11.2026 הצבעה לבחירת יושב ראש לכנסת", נכתב בבקשה לאוחנה, יו"ר הכנסת ה-25. גם הרשימה המשותפת הודיעה כי תפנה היום לאוחנה בדרישה לכנס ישיבה לבחירת יו"ר כנסת חדש.
יו"ר ישר! גדי איזנקוט, שעומד בראש הגוש, כבר הבהיר שוב ושוב כי גם אם לא יצליח להקים ממשלה, הוא ישאף "לממש את הרוב הפרלמנטרי המובהק נגד נתניהו" בכנסת - כשהצעד הראשון הוא לקיחת התפקיד של יו"ר הכנסת מגוש נתניהו.
אוחנה פנה לראשי המפלגות המתנגדות להמשך כהונת נתניהו - גדי איזנקוט, נפתלי בנט, יוסף ג'בארין, יאיר גולן, מנסור עבאס, ואביגדור ליברמן - וכתב ברשת X: "המועד המקובל לבחירת יו"ר כנסת הוא מועד הרכבת הממשלה. החריג - לו יוגש מכתב הנושא את חתימותיהם של רוב חברי הכנסת (61 ח"כים לפחות), המבקשים לבחור יו"ר במועד מוקדם יותר". כלומר, לדבריו, יאפשר הצבעה על החלפתו אם יוגשו 61 חתימות.
"כפי שכבר השבתי, כולל באופן פומבי, נכבד את חברי הכנסת", המשיך אוחנה. "אם רובם יבקשו לקיים דיון כזה, אקבע אותו למועד מוקדם ולא יאוחר משבוע. לא תהיה שום היאחזות בקרנות המזבח. אפשר להפסיק לקדם תיאוריות קונספירציה בכלי התקשורת. שיהיה בהצלחה לכנסת ולמדינת ישראל".
נזכיר כי לפני חודש, במסגרת ועידת "האנשים של המדינה" של ynet ו"ידיעות אחרונות", אמר אוחנה כי אם יהיו 61 קולות להחלפתו, יהיה לגיטימי לעשות זאת - ושלל תרחיש שלא יכנס את המליאה להצבעה על הדחתו, כפי שעשה ב-2020 היו"ר דאז יולי אדלשטיין. "אנחנו מדינת חוק", אמר אוחנה בוועידה. "אני לא חושב שזה יגיע לבג"ץ. אנחנו שומרי חוק".
במהלך ישיבת ראשי גוש השינוי שלשום הועלתה ההצעה למנות את יאיר לפיד לתפקיד יו"ר הכנסת, הצעה שאותה חשף יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מוקדם יותר השבוע, ואולם איזנקוט ביקש לדחות את ההכרעה. לפיד אמר ליו"ר ישר! שהוא איתו בעניין הזה ו"יזרום איתו לכל החלטה שיקבל".
כלומר, נכון להיום עדיין אין הסכמה בין ראשי הגוש על מועמד מוסכם לתפקיד יו"ר הכנסת. ההחלטה בשלב זה היא שזהות יו"ר הכנסת המיועד תיקבע בימים ראשון ושני בשבוע הבא, לפני השבעת הכנסת ה-26.
איזנקוט, שככל הנראה יהיה הראשון לקבל מנדט להרכבת ממשלה, כבר הצהיר שלשום על סימון המטרות והמהלכים המתוכננים בכנסת. לדבריו, מלבד החלפת יו"ר הכנסת הנוכחי, ראשי גוש השינוי יפעלו לביטול חוקים שמסכנים את הדמוקרטיה: "נפעל במהירות האפשרית על מנת למנוע את גרירתה של ישראל לבחירות נוספות ואת המשך התבצרותו של נתניהו בשלטון".