ירידה במספר מקרי הרצח בחברה הערבית ביחס לשנה שעברה: על פי נתוני ynet, מספר הנרצחים מתחילת השנה עומד על 174, בעוד שבשנה שעברה נרצחו עד תאריך זה 190 בני אדם, כלומר 16 פחות. גורמים במשטרה אמרו כי מקורה של הירידה המשמעותית בתוצאה של המאבק בארגוני הפשיעה - אבל יש לזכור כי השנה שעברה הייתה השנה שבה מספר הנרצחים בחברה הערבית היה הגדול ביותר בכל הזמנים.
"המפכ"ל הדגיש את המאבק בארגוני הפשיעה, בהם חרירי, בכרי ואבו לטיף", אמרו הגורמים. "בתקופתו נעצרו ראשי ארגוני פשיעה, הוגבלו תנועותיהם ואף הוטל עליהם מעצר מנהלי. בנוסף, הוחמר הפיקוח על חשודים בירי. כבר לפני מספר חודשים התחלנו לחוש בירידה בפשיעה". לדבריהם, רנ"צ דני לוי הדגיש כי "לא נגלה סובלנות כלפי מי שמטיל פחד על אנשים באמצעות נשק. מי שמהווה סכנה עבורם ימצא את עצמו בעימות מול המשטרה, ואנחנו נגרום להם להתחרט על מעשיהם".
תושבים מכמה יישובים ערביים אמרו כי הירידה בשיעור הפשיעה מורגשת: "התדירות נמוכה יותר. זה דבר מרגיע ואנחנו מקווים שהמבצעים האלה יימשכו".
"למה אתם יורים עליי"?
עם זאת, למרות הירידה במספר הנרצחים, עדיין נרשמים אירועי ירי רבים: בעיר טמרה נפצעו בימים האחרונים מירי 8 בני אדם, ביניהם מורה לספורט וצעיר עם צרכים מיוחדים. בין הנפגעים תושב העיר מוחמד אבו אל-היג'א ובנו מהראן שסובל מנכות בשיעור של 100%.
לדברי האב: "לפני כמה ימים הבן שלי מהראן ישב על המדרגות בכניסה לבית, ואז אלמונים התקרבו אליו וירו לעברו. באותו רגע יצאתי כדי לראות מה קורה, ואז הם ירו גם לעברי ופגעו בי בפנים ובבטן. אני קיבלתי טיפול ושוחררתי, אבל הבן שלי עדיין מאושפז בבית החולים ועובר ניתוחים. כאשר ירו על הבן שלי, הוא צעק ואמר 'מה אתם רוצים ממני? מי אתם ולמה אתם יורים עליי?' הוא לא מבין שום דבר בגלל המוגבלות שלו. הם הגיעו למצב שהם פוגעים באנשים עם צרכים מיוחדים, ואני באופן אישי התחלתי לחשוב לקנות נשק כדי להגן על עצמי מפני הפושעים האלה שמסתובבים חופשי". הוא הוסיף: "אנחנו דורשים מהמשטרה להילחם בתופעה הזאת בכל הכוח ולא לגלות סלחנות, לפני שיתרחש רצח. בכל רגע אנחנו יכולים לאבד אדם, אולי אותי ואולי אחרים".
אום עומר, היא סבתא של האחים יזו (16) וקאסם עודה (20) ושל בן דודתם יחיא בסימי (22) שנרצחו לפני 10 ימים וגופותיהם נמצאו שרופות ברכב ליד כביש 6. לדברי אום עומר: "לא דמיינתי שאאבד שלושה נכדים בבת אחת. אפילו לא יכולנו להיפרד מהם, משום שגופותיהם נשרפו. לא הסתפקו בכך שרצחו אותם, אלא גם שרפו אותם. זו טרגדיה קשה מאוד".
הסבתא המשיכה ואמרה בכאב: "הפשיעה בחברה שלנו הופכת לקשה ואכזרית יותר, ובכל יום אנחנו שומעים על פשע מזעזע יותר מקודמו. אני נמצאת במצב נפשי קשה. בכל יום הייתי משחקת איתם ומדברת איתם, והיום אני נכנסת למיטות שלהם ולא מוצאת אף אחד. מה עשה הנכד שלי, רק בן 16, כדי שירצחו אותו? ומה עשו כולם כדי שייקחו מהם את החיים? אני לא מאחלת לאף משפחה לעבור את מה שאנחנו עוברים. הכאב בלתי נסבל".
אמירה בסימי, אמו של יחיא, הוסיפה: "הבן שלי והאחרים נרצחו בדם קר. אלה מפלצות אנושיות שרצחו אותם ושרפו אותם. לפחות קיוויתי שאוכל להיפרד מהבן שלי ולחבק אותו, אבל גופתו נשרפה ולא יכולתי לחבק אותו כפי שמשפחות אחרות נפרדות מיקיריהן. יחיא הוא התאום של בני חמזה, שאיבד את החצי השני שלו. חיכיתי שהוא יחזור, אבל הוא חזר ללא רוח חיים. שמעתי על האירוע ולא ידעתי שהבן שלי נמצא בין הקורבנות. הגורמים האחראים, המשטרה והממשלה, חייבים להתמקד בתופעת הפשיעה שהפכה לאיום על כולנו. כבר אין ביטחון אישי, ואנחנו חיים בתוך מלחמה קשה שבה כל אחד מאיתנו עלול לאבד את חייו".