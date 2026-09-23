ירידה במספר מקרי הרצח בחברה הערבית ביחס לשנה שעברה: על פי נתוני ynet, מספר הנרצחים מתחילת השנה עומד על 174, בעוד שבשנה שעברה נרצחו עד תאריך זה 190 בני אדם, כלומר 16 פחות. גורמים במשטרה אמרו כי מקורה של הירידה המשמעותית בתוצאה של המאבק בארגוני הפשיעה - אבל יש לזכור כי השנה שעברה הייתה השנה שבה מספר הנרצחים בחברה הערבית היה הגדול ביותר בכל הזמנים.

ירידה במספר מקרי הרצח בחברה הערבית ביחס לשנה שעברה: על פי נתוני ynet, מספר הנרצחים מתחילת השנה עומד על 174, בעוד שבשנה שעברה נרצחו עד תאריך זה 190 בני אדם, כלומר 16 פחות. גורמים במשטרה אמרו כי מקורה של הירידה המשמעותית בתוצאה של המאבק בארגוני הפשיעה - אבל יש לזכור כי השנה שעברה הייתה השנה שבה מספר הנרצחים בחברה הערבית היה הגדול ביותר בכל הזמנים.

ירידה במספר מקרי הרצח בחברה הערבית ביחס לשנה שעברה: על פי נתוני ynet, מספר הנרצחים מתחילת השנה עומד על 174, בעוד שבשנה שעברה נרצחו עד תאריך זה 190 בני אדם, כלומר 16 פחות. גורמים במשטרה אמרו כי מקורה של הירידה המשמעותית בתוצאה של המאבק בארגוני הפשיעה - אבל יש לזכור כי השנה שעברה הייתה השנה שבה מספר הנרצחים בחברה הערבית היה הגדול ביותר בכל הזמנים.

"המפכ"ל הדגיש את המאבק בארגוני הפשיעה, בהם חרירי, בכרי ואבו לטיף", אמרו הגורמים. "בתקופתו נעצרו ראשי ארגוני פשיעה, הוגבלו תנועותיהם ואף הוטל עליהם מעצר מנהלי. בנוסף, הוחמר הפיקוח על חשודים בירי. כבר לפני מספר חודשים התחלנו לחוש בירידה בפשיעה". לדבריהם, רנ"צ דני לוי הדגיש כי "לא נגלה סובלנות כלפי מי שמטיל פחד על אנשים באמצעות נשק. מי שמהווה סכנה עבורם ימצא את עצמו בעימות מול המשטרה, ואנחנו נגרום להם להתחרט על מעשיהם".

"המפכ"ל הדגיש את המאבק בארגוני הפשיעה, בהם חרירי, בכרי ואבו לטיף", אמרו הגורמים. "בתקופתו נעצרו ראשי ארגוני פשיעה, הוגבלו תנועותיהם ואף הוטל עליהם מעצר מנהלי. בנוסף, הוחמר הפיקוח על חשודים בירי. כבר לפני מספר חודשים התחלנו לחוש בירידה בפשיעה". לדבריהם, רנ"צ דני לוי הדגיש כי "לא נגלה סובלנות כלפי מי שמטיל פחד על אנשים באמצעות נשק. מי שמהווה סכנה עבורם ימצא את עצמו בעימות מול המשטרה, ואנחנו נגרום להם להתחרט על מעשיהם".

"המפכ"ל הדגיש את המאבק בארגוני הפשיעה, בהם חרירי, בכרי ואבו לטיף", אמרו הגורמים. "בתקופתו נעצרו ראשי ארגוני פשיעה, הוגבלו תנועותיהם ואף הוטל עליהם מעצר מנהלי. בנוסף, הוחמר הפיקוח על חשודים בירי. כבר לפני מספר חודשים התחלנו לחוש בירידה בפשיעה". לדבריהם, רנ"צ דני לוי הדגיש כי "לא נגלה סובלנות כלפי מי שמטיל פחד על אנשים באמצעות נשק. מי שמהווה סכנה עבורם ימצא את עצמו בעימות מול המשטרה, ואנחנו נגרום להם להתחרט על מעשיהם".