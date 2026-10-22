מתקפה חריגה וחריפה של רוסיה על ראש הממשלה בנימין נתניהו: במשרד החוץ הרוסי אמרו היום (חמישי) כי הם "המומים" מהאשמות נתניהו, לפיהן רוסיה מעורבת במסע אנטישמי ברשת. "היינו המומים מההאשמות הבלתי מבוססות הללו נגד מדינתנו, שהושמעו בפומבי על ידי ראש ממשלת ישראל", נמסר מהמשרד.
במוסקבה ציינו כי ניסיונות לייחס לרוסיה מסע אנטישמי שכזה נראים "מגוחכים במיוחד", בהתחשב ביחסים בין שתי המדינות. על פי המשרד, בשל מדיניות ההנהגה הרוסית "לחיזוק השלום ולהרמוניה בין-אתנית", אין כמעט ביטויים של אנטישמיות במדינה.
עוד נמסר ממשרד החוץ הרוסי כי נתניהו בחר ב"הדלפות תקשורתיות" לפני הבחירות בישראל ב-27 באוקטובר, במקום בדיאלוג בין מומחי סייבר.
נתניהו האשים בתחילת השבוע את רוסיה שמפעילה בוטים נגד מדינת ישראל וציין כי העלה את זה בפני נשיא רוסיה ולדימיר פוטין.
בעת שהציג את "תפיסת הביטחון שלו" - לראשונה מאז תחילת הקדנציה ושלוש שנים אחרי טבח 7 באוקטובר ופתיחת המלחמה - אמר נתניהו כי לאחר שאוקראינה תקפה מרכזי דאטה גדולים ברוסיה, השיח ברשת נגד ישראל וקריאות Free Palestine ירדו ב-60 אחוז.
נתניהו גם התייחס למערכת היחסים עם רוסיה ואמר: "אנחנו מדברים לפי הצורך. אבל שוב, יש לו אינטרסים של רוסיה ולנו יש אינטרסים של מדינת ישראל, ולא תמיד הם חופפים. לפעמים הם גם מתנגשים. למשל, בשיתוף הפעולה שלהם עם איראן במהלך מלחמת אוקראינה, ולא רק שם. זה דבר שהוא נגדנו. למשל, העובדה שיש רשתות, מהלך של בוטים נגד מדינת ישראל באנטישמיות הכי גסה שיכולה להיות. את כל הדברים האלה אנחנו מעלים, ומעלים בצורה מאוד ברורה. וכשיש אפשרות לשתף פעולה – גם את זה אנחנו עושים".
תקיפת מרכזי הדאטה של יאנדקס, ענקית הטק הרוסית, גרמה ברוסיה לשיבוש נרחב בגישה לאינטרנט - ולצניחה בפעילות הבוטים העולמית. כך, למשל, הפעילות סביב מפלגת הימין הקיצוני הגרמנית AfD צנחה ב-30% בתוך יום, ולמחרת ב-56% נוספים.
"פתאום, נהיה קצת קל יותר לנשום בהרבה פלטפורמות מדיה חברתית", כתב נשיא אוקראינה, וולודומיר זלנסקי. "הרבה אנשים הבחינו בזה. פחות שנאה, פחות פילוג ופחות פרובוקציות".