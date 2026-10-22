נתניהו גם התייחס למערכת היחסים עם רוסיה ואמר: "אנחנו מדברים לפי הצורך. אבל שוב, יש לו אינטרסים של רוסיה ולנו יש אינטרסים של מדינת ישראל, ולא תמיד הם חופפים. לפעמים הם גם מתנגשים. למשל, בשיתוף הפעולה שלהם עם איראן במהלך מלחמת אוקראינה, ולא רק שם. זה דבר שהוא נגדנו. למשל, העובדה שיש רשתות, מהלך של בוטים נגד מדינת ישראל באנטישמיות הכי גסה שיכולה להיות. את כל הדברים האלה אנחנו מעלים, ומעלים בצורה מאוד ברורה. וכשיש אפשרות לשתף פעולה – גם את זה אנחנו עושים".