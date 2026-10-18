"בעוד שנתיים יכול לעלות נשיא או נשיאה שיהיו מאוד עוינים לישראל - יהיה צורך ליצור בריתות אחרות", כך אמר היום (ראשון) ראש הממשלה בנימין נתניהו באירוע שקיים עשרה ימים לפני הבחירות - ובו הציג את תפיסת הביטחון שלו. כמה שעות לאחר מכן, טראמפ הודיע על תמיכה בנתניהו בבחירות . במקביל הודיע נתניהו כי בכוונתו להוסיף עוד 450 מיליארד שקלים לתקציב הביטחון, כשברקע האפשרות שממשל עוין בארה"ב יעצור את הסיוע הביטחוני לישראל - ואולי אף יצטרף לסנקציות עליה ולאמברגו נשק.

מדבר על אפשרות של אובדן ארצות הברית. נתניהו ( צילום: לע"מ )





על אף שמדובר באירוע פוליטי בתקופת בחירות, נכחו בו נציגים מטעם לשכת העיתונות הממשלתית שתיעדו את נתניהו, וגם ראש המטה לביטחון לאומי שמואל בן עזרא. בלשכת רה"מ טענו מנגד שלא מדובר באירוע בחירות, וכי נתניהו השיב לשאלות פוליטית ששאלו כתבים.

בנוגע ליחסים עם ארה"ב - שבה היחסים עם הדמוקרטים הגיעו בשנים האחרונות לשפל היסטורי, וגם בקרב הרפובליקנים הקולות נגד ישראל הפכו בולטים יותר ויותר - אמר נתניהו: "בעוד שנתיים יכול לעלות נשיא או נשיאה שיהיו מאוד עוינים לישראל. איך תטפל שם? איך תפעל מול ארצות הברית? ויותר מזה – מהם הפתרונות המתבקשים?". נתניהו, שלא לקח אחריות על טיב היחסים הנוכחי עם ארה"ב, המשיך ואמר: "קודם כול, לפעול כמיטב יכולתנו בשנתיים האלה, ובשנתיים שאחר כך מול הזירה האמריקנית, בטוב וגם ברע. והדבר השני הוא ליצור בריתות אחרות. על זה אני עמל עכשיו מול מדינות רבות באזורנו וגם מדינות מחוץ לאזורנו. הודו אינה מדינה קטנה, ויש גם מדינות רבות אחרות".

לדבריו, "באמריקה הלטינית יש שינוי גדול, וייתכן שיהיה שם שינוי ענק בעוד ימים אחדים בברזיל. חייבים להרחיב את מאגר הבריתות ולפתח יכולות שמייצרות את הנכסיות שלנו לכולם. ואגב, גם באירופה. מדינות שמגנות אותנו – יש להן חוצפה, דרך אגב. הן מגנות אותנו ובאות אלינו. ואני אומר להן: תלוי בכם, תלוי איך תתנהגו. ולכן אנחנו לא נעדרים מנופים, אבל להפך: אתה צריך מיומנות בינלאומית גדולה מאוד כדי לטפל בשינוי הזה בארצות הברית, שצפוי להיות, וגם במדינות אחרות".

גלריה אופציה לברית חלופית. נתניהו וראש ממשלת הודו נרנדרה מודי ( צילום: GIL COHEN-MAGEN / POOL / AFP )

בפוסט שפרסם היום רמז נתניהו לאפשרות של החלפת השלטון בארצות הברית וקבע למעשה כי כהונת טראמפ מהווה חלון הזדמנויות מבחינת ישראל. נתניהו כתב: "יש לנו עוד שנתיים לכהונתו של ידידי הנשיא טראמפ וזה בדיוק הזמן להשלים את המשימות הגדולות שלנו, בכל החזיתות".

בנוגע לתוספת לתקציב הביטחון, לדברי ראש הממשלה, הכוונה היא שהיא תהייה כ-450 מיליארד שקל לעשור הקרוב - כשברקע הקיצוץ הרוחבי בכל משרדי הממשלה למען תוספת עוד 2.6 מיליארד שקל שאושרה לאחרונה . נזכיר שכבר סוכמה תוספת תקציב של כ-350 מיליארד . לדברי נתניהו: "לגבי צבא גדול או צבא קטן, צה"ל בהחלט חייב לגדול. הוא יגדל, אבל הוא לא יגדל באותו קצב שהיינו חושבים שהוא יגדל, בגלל ה-AI שמוריד הרבה דברים. אבל הוא עדיין צריך לגדול. וכדי שהוא יגדל אתה צריך, כמובן, להקצות תקציב וגם כוח אדם". לאחר מכן אמר ראש הממשלה: "אבל אני שם כ-450 מיליארד שקל כדי שלדבר הזה יהיו שיניים ויהיו יכולות".

בנוגע למצב באיראן, אחרי הכישלון בהפלת המשטר במהלך "שאגת הארי", אמר ראש הממשלה: "כמו שסרטן לא נגמר כל עוד המשטר הזה שם, הוא ינסה להשתקם, לחדש את תוכנית הגרעין שלו, לחדש תוכניות נשק בלתי קונבנציונלי אחרות ולחדש את הציר. 90% מהמלאכה נעשתה - המשטר הזה מאוד חלש. למה הם לא יוצאים לרחובות? כי כרגע הורגים אותם. פשוט הורגים אותם. הורגים או פוצעים עשרות אלפים מבני עמם. זה אופי המשטר הזה. אבל התוכנית שלנו היא תוכנית מאוד מקיפה ומאוד נחושה להביא לנפילת המשטר. זו התוכנית שלי. זו הדירקטיבה שנתתי לכל גורמי הביטחון, וזה גם מה שיהיה".

"המשטר באיראן חלש". נתניהו בתדרוך ( צילום: מעיין טואף, לע״מ )

כשנשאל על אפשרות של עימות צבאי מול טורקיה, השיב: "לשמחתי לא הגענו לזה. הם רצו להרחיב את הפריסה שלהם מצפון סוריה לתוך בסיס אווירי. אנחנו מנענו את זה, פעלנו. אבל הייתי שמח שהיחסים עם טורקיה יחזרו ליחסים החמים שהיו. לא נראה לי שתחת שלטון ארדואן זה הולך לקרות. הוא אומר שצריך להחריב את מדינת ישראל, שצריך לחזור לשלוט בירושלים - שזו העיר שלהם - וכל הדברים האלה הם אמירות מאוד עוינות. אנחנו לוקחים בחשבון את כל האפשרויות. אני מקווה שלא נגיע להתנגשות חזיתית. כך לפחות אני מנסה".

נתניהו גם התייחס למערכת היחסים עם רוסיה ואמר: "אנחנו מדברים לפי הצורך. אבל שוב, יש לו אינטרסים של רוסיה ולנו יש אינטרסים של מדינת ישראל, ולא תמיד הם חופפים. לפעמים הם גם מתנגשים. למשל, בשיתוף הפעולה שלהם עם איראן במהלך מלחמת אוקראינה, ולא רק שם. זה דבר שהוא נגדנו. למשל, העובדה שיש רשתות, מהלך של בוטים נגד מדינת ישראל באנטישמיות הכי גסה שיכולה להיות. את כל הדברים האלה אנחנו מעלים, ומעלים בצורה מאוד ברורה. וכשיש אפשרות לשתף פעולה – גם את זה אנחנו עושים".

איזנקוט: "שני דפים חלולים"; לפיד: "נכתב בידי גרסת צ'אט חינמית"

יו"ר ישר גדי איזנקוט מסר בתגובה לתוכנית שהציג נתניהו: "9 ימים לבחירות ו-3 שנים אחרי המחדל והאסון החמורים בתולדות ישראל, כשכל זירות המלחמה פתוחות - החליט נתניהו לפרסם הערב לציבור את 'תפיסת הביטחון' שלו. שני דפים חלולים, מלאים בסיסמאות שבינן ובין תפיסת ביטחון אין דבר וחצי דבר, ומצביעים יותר מכל על הריקנות של הקומה האסטרטגית שהותיר נתניהו למדינת ישראל. על הזלזול בביטחון אזרחי ישראל. זו שיטת נתניהו - לתמרן תודעה, להפחיד ולנסות להסיט את תשומת הלב ממצעד השקרים והגזענות שעוטף את הקמפיין שלו הערב".

איזנקוט הוסיף: "ב-7 באוקטובר 2023 התרחש המחדל הגדול ביותר מקום המדינה. אותו מחדל שהוא מנסה בכל דרך לקבור, מסרב לחקור וללמוד ממנו כדי למנוע את האסון הבא". לדבריו, נתניהו נכשל בארבע מטרות המלחמה שהגדיר, למרות הישגי כוחות הביטחון וההקרבה של אזרחי ישראל.

איזנקוט. "נתניהו הביא לאובדן משילות ושליטה ביו"ש, על סף אנרכיה" ( צילום: Ariel Schalit/AP )

בהתייחסו למטרות המלחמה טען איזנקוט כי "היום ברצועת עזה יש 40,000 חמושים וארגון הטרור חמאס, שטבח בנו ב-9 באוקטובר, ממשיך לקבל רבע מיליון שקל כל חודש ומתחילת המלחמה קיבל מאה מיליון דולר מקטאר". על הזירה הצפונית אמר כי חיזבאללה וארגוני טרור נוספים ממשיכים לשקם את כוחם, ועל המצב ביהודה ושומרון טען: "נתניהו הביא לאובדן משילות ושליטה ביו"ש, על סף אנרכיה". בהתייחסו למטרת שימור האחדות והחוסן הפנימי אמר: "אין צורך להרחיב. תוכל לפנות ליציר כפיך, ינון מגל, בנושא".

איזנקוט התחייב כי אם יקים ממשלה, היא תגבש ותעגן בתוך 150 ימים את אסטרטגיית הביטחון הלאומי של ישראל, בהתאם לחוק שלדבריו חוקק יחד עם יו"ר ועדת החוץ והביטחון לשעבר יולי אדלשטיין. "בעוד תשעה ימים עם ישראל יבחר במנהיגות אחראית וראויה, שפועלת לטובת ביטחון המדינה ואזרחיה, ולא נזכרת בו רגע לפני הבחירות. נצא בקרוב מאוד לדרך חדשה וטובה. אני מתחייב", אמר.

גם ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, תקף בחריפות את תפיסת הביטחון שהציג נתניהו. "אחרי שבאחריותו התרחש הכישלון הביטחוני הגדול בתולדות ישראל, טבח 7 באוקטובר, נתניהו נזכר לגבש 'תפיסת ביטחון'", אמר. "כל ישראלי צריך לשאול את עצמו הערב: כל עוד הסוכנים הקטארים ממשיכים לשרוץ בלשכת נתניהו, איך נוכל לדעת שתפיסת הביטחון שנתניהו מציג היא של ישראל ולא של קטאר? מה קורה בין נתניהו לקטאר?".

בנט. "בלי חיילים, מי בדיוק יכריע את חמאס-קטאר?!"





בנט מתח ביקורת גם על המחסור בכוח אדם בצה"ל ועל סוגיית גיוס החרדים: "נתניהו מדבר גבוהה על כל מיני תפיסות ביטחון, אבל אין לנו חיילים לשמור כרגע על הגבולות. בגלל דיל ההשתמטות של ביבי ודרעי, לצה"ל חסרים עכשיו 20,000 חיילים. בלי חיילים, מי בדיוק יכריע את חמאס-קטאר?! דרעי וגולדנוקפף בחוליית חוד, וסמוטריץ' - בן גביר בחפ"ק?! אין ביטחון בלי גיוס, ולעם ישראל כבר אין ביטחון בנתניהו".

לדברי בנט, "תפיסת ביטחון נבחנת בשטח ולא בנאומים. בשטח, נתניהו מנסה להרגיל אותנו שאפשר לחיות לצד חמאס. הוא מספר לנו שחמאס כיום מוחלש ומורתע - בדיוק אותן מילים כמו לפני 7 באוקטובר, אבל הוא גם מממן אותם עכשיו ב-250 מיליון שקל כל חודש, פי שניים ממה שהיה קודם". בנט הוסיף: "אנחנו נעביר את מהפכת המשרתים, נכריז על קטאר כאויב, נסלק אותם מעזה ומישראל וכך נוכל להכריע את חמאס".

יו"ר יש עתיד וראש האופוזיציה, יאיר לפיד, תקף גם הוא את מסמך תפיסת הביטחון שהציג נתניהו: "אפילו בסטנדרטים של נתניהו בגרסתו העייפה והמנותקת הנוכחית, זה מסמך שטחי, מוזר, שנראה כאילו נכתב בידי גרסת צ'אט חינמית. קשה להתייחס ברצינות לשני עמודים של כותרות כאל 'תפיסת ביטחון', אבל רוב מה שמופיע בו הוא ניסיון להתמודד עם הכישלונות והאסונות שנתניהו עצמו אחראי להם".

לפיד. "זהו אינו מסמך ביטחון לאומי, אלא אוסף סיסמאות נפוחות ונטולות תוכן" ( צילום: שלו שלום )

לפיד מתח ביקורת על שורת סעיפים במסמך, ובהם השאיפה ליתרון צבאי, שלדבריו אינה מתיישבת עם אי-גיוס החרדים ושחיקת מערך המילואים. הוא תקף גם את סירוב הממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית למחדל 7 באוקטובר, את הפגיעה במעמדה הבינלאומי של ישראל ואת מה שכינה "החדירה הקטארית ללשכת נתניהו בזמן מלחמה". בנוסף, טען כי ההבטחה להגדיל את תקציב הביטחון ללא הצגת מקור תקציבי תוביל להעלאת המע"מ ל-21% עד 22% ולהטלת מיסים נוספים.

בהמשך הציג לפיד את תפיסת הביטחון החלופית שלו, הכוללת הוצאת טורקיה וקטאר מרצועת עזה, הפסקת העברת הכספים הקטאריים לחמאס, חיסול יכולותיו הצבאיות של הארגון והרחבת המאבק באיראן, לרבות תקיפת תעשיית הנפט שלה. הוא התחייב לגייס 20 אלף צעירים חרדים בתוך שנתיים, להקים ועדת חקירה ממלכתית, לשקם את היחסים עם ארה"ב ולקדם הסכם עם סעודיה.