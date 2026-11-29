בשיחה סיפר בן עוז על שאירע לדבריו: "הגעתי לבניין, חזרתי ממשפחה בצפון. חיכו שניים או שלושה רעולי פנים. קיבלתי מכה בצוואר מאחורה. לפני שנכנסתי הביתה הם נכנסו אחריי. הדפתי אותם קצת, התנגדתי. אחד נתן לי מכה. הם פגעו עם חפץ חד, היה דם על הרצפה".

בשיחה סיפר בן עוז על שאירע לדבריו: "הגעתי לבניין, חזרתי ממשפחה בצפון. חיכו שניים או שלושה רעולי פנים. קיבלתי מכה בצוואר מאחורה. לפני שנכנסתי הביתה הם נכנסו אחריי. הדפתי אותם קצת, התנגדתי. אחד נתן לי מכה. הם פגעו עם חפץ חד, היה דם על הרצפה".

בשיחה סיפר בן עוז על שאירע לדבריו: "הגעתי לבניין, חזרתי ממשפחה בצפון. חיכו שניים או שלושה רעולי פנים. קיבלתי מכה בצוואר מאחורה. לפני שנכנסתי הביתה הם נכנסו אחריי. הדפתי אותם קצת, התנגדתי. אחד נתן לי מכה. הם פגעו עם חפץ חד, היה דם על הרצפה".