"רעולי פנים חיכו לי, קיבלתי מכה בצוואר מאחורה. אני מאמין שהם רצו את השעון": כך אמר הערב (ראשון) כוכב הרשת אשר בן עוז בשיחה עם ynet, יממה לאחר שנדקר במגדל היוקרה ברמת גן שבו הוא מתגורר.
בן עוז התפרסם בעיקר בזכות הפודקאסט שצילם עם בנו, שכונה לימים ה"פוסקאס", אך מאחוריו שלל הסתבכויות עבר - ורק לאחרונה ביקש עו"ד רן מסיקה, שמונה על ידי בית משפט כנאמן ליישום הליכי חדלות הפירעון שבהם מצוי בן עוז, להורות על מעצרו.
בשיחה סיפר בן עוז על שאירע לדבריו: "הגעתי לבניין, חזרתי ממשפחה בצפון. חיכו שניים או שלושה רעולי פנים. קיבלתי מכה בצוואר מאחורה. לפני שנכנסתי הביתה הם נכנסו אחריי. הדפתי אותם קצת, התנגדתי. אחד נתן לי מכה. הם פגעו עם חפץ חד, היה דם על הרצפה".
בן עוז, שאתמול טען כי עשו לו "כיפה אדומה", טען כי לא זיהה את תוקפיו. "הם היו עם מסכות", אמר. כשנשאל אם היו איתו אנשים נוספים בדירה, השיב: ״הבית שלי הוא 700 מטר, אז מי שהיה היה בסוף הבית". בתשובה לשאלה אם הוא סבור שמדובר בניסיון שוד אמר: "אני מאמין שהם רצו את השעון, הם חיפשו מתחת לשרוול".
הוא האשים את אבטחת מגדל היוקרה. "זו רשלנות של האבטחה", אמר בן עוז. כשנשאל לשלומו, השיב: "עכשיו אני מרגיש מצוין". כוכב הרשת אמר כי במשטרה "ניסו לדבר איתי. אני צריך לחזור אליהם, אבל אני פשוט מאוד עסוק".
ביולי האחרון נחשף ב-ynet שבן עוז פנה לבית משפט השלום בתל אביב בבקשה לדחות את בקשת הנאמן לנכסיו שביקש שוב כאמור להורות על מעצרו. מול חיי הפאר שהוא מציג, טען בן עוז שהדרישה לשלם 3,000 שקל בחודש לקופת הנושים היא בלתי אפשרית אובייקטיבית עבורו. הוא ביקש להעמיד את צו התשלומים על סך ריאלי של 700 שקל בחודש לכל היותר וטען להכנסות אפסיות.
בתחקיר בחודש שעבר ב"כאן חדשות" נחשף הפער בין התדמית שניסה לבנות לעצמו בן עוז, בין אם בפודקאסט ובין אם בפלטפורמות אחרות, לבין מציאות של חובות עתק, הליכי חדלות פירעון וקשרים עם גורמים עברייניים. לפי התחקיר, בן עוז הוא עבריין מורשע שצבר בעבר 63 אישומים בעבירות הונאה וקבלת דבר במרמה.