אשר בן עוז הוא כוכב הרשת שנדקר אתמול (שבת) בדירתו בבניין היוקרה ברמת גן. בן עוז התפרסם בעיקר בזכות הפודקאסט שצילם עם בנו, שכונה לימים ה"פוסקאס", אך מאחוריו שלל הסתבכויות עבר - ורק לאחרונה ביקש עו"ד רן מסיקה, שמונה על ידי בית משפט כנאמן ליישום הליכי חדלות הפירעון שבהם מצוי בן עוז, להורות על מעצרו.

הנאמן טוען כי בן עוז "לא פעל לסילוק מחדליו ואף צבר מחדלים נוספים, זאת תוך גרימת נזק כבד לקופת ההליך והפרה בוטה של הוראות בית המשפט".

אשר בן עוז

לפי פרטי חקירה ראשוניים, הוא נדקר אתמול בצוואר ובישבן, כאשר גם הבן שלו והנהג שלהם היו בדירה. לטענת בן עוז, עשו לו "כיפה אדומה". "מישהו ניסה לשדוד אותי", אמר. למרות טענתו, המשטרה בודקת אם מדובר בתקיפה במסגרת סכסוך כספי. היום יגיעו אליו שוב חוקרים כדי לגבות את גרסתו, לאחר שמצבו השתפר.

ביולי האחרון נחשף ב-ynet שבן עוז פנה לבית משפט השלום בתל אביב בבקשה לדחות את בקשת הנאמן לנכסיו שביקש שוב כאמור להורות על מעצרו. מול חיי הפאר שהוא מציג, טען בן עוז שהדרישה לשלם 3,000 שקל בחודש לקופת הנושים היא בלתי אפשרית אובייקטיבית עבורו. הוא ביקש באמצעות עו"ד אסף תאסירי להעמיד את צו התשלומים על סך ריאלי של 700 שקל בחודש לכל היותר וטען להכנסות אפסיות.

בנוסף, הוא אף ביקש מבית המשפט להורות על ביטולו המוחלט של הליך חדלות הפירעון בעניינו, בטענה כי מדובר בהליך סרק נטול היגיון כלכלי המבזבז את משאבי המערכת. נטען כי נוכח מצבת חובות עתק מול היעדר מוחלט של נכסים למימוש וכושר השתכרות אפסי, ניהול ההליך הקולקטיבי אינו מביא כל תועלת ממשית לנושים. בתגובה אמר לו הנאמן: "נראה כי החייב התבלבל בהליך המשפטי בו הוא מצוי. מדובר בבקשת נושה לחדלות פירעון. ההליך המשפטי איננו 'תוכנית כבקשתך'".

בתחקיר בחודש שעבר ב"כאן חדשות" נחשף הפער בין התדמית שניסה לבנות לעצמו בן עוז, בין אם בפודקאסט ובין אם בפלטפורמות אחרות, לבין מציאות של חובות עתק, הליכי חדלות פירעון וקשרים עם גורמים עברייניים. לפי התחקיר, בן עוז הוא עבריין מורשע שצבר בעבר 63 אישומים בעבירות הונאה וקבלת דבר במרמה.

אך מול חובות של מיליונים וטענות מצד משקיעים לעוקץ, הוא ממשיך להתעקש להציג אורח חיים ראוותני, מתהדר במכוניות יוקרה, חופשות יוקרתיות ומגורים בדירת פאר בקומה ה-63 במגדל משה אביב ברמת גן, שאותה הוא מציג כסמל להצלחתו.

לפי נתוני הנאמן, שהוצגו בתחקיר, בן עוז חייב כ-14 מיליון שקלים ל-31 נושים שונים, בהם אנשים פרטיים, רשויות מקומיות, חברת השכרת רכבי יוקרה ואפילו לתאגיד "מי רמת גן". למקות שהצהיר בכמה הזדמנויות מול מצלמות שהוא מוכן להחזיר את הכסף לכל הגורמים, בפועלף צוין בתחקיר, הוא מסרב לשתף פעולה עם הנאמן, לא מגיש דוחות ולא העביר אף תשלום לקופת הנשייה.

למרות חובותיו, בן עוז ממשיך לחיות חיי פאר - לפי התחקיר מהסיבה הפשוטה: אין לו חשבון בנק על שמו. רכב המרצדס שבו הוא נוהג רשום על שם חבר, וגם דירת הפאר שבה הוא מתגורר לא שלו. אחרי שבן עוז התחמק מלמסור את שמו של בעל הדירה, חשף התחקיר כי מדובר בעבריין המורשע פיני פטר (פנחס פטרקצישווילי), שהורשע בעבר בזיוף וקבלת דבר במרמה בפרשת הבנק למסחר של אתי אלון. פטר הכחיש שבן עוז גר בדירה בחינם או שיש ביניהם עסקים משותפים.