בית משפט פדרלי לערעורים הורה הערב (יום ד') להימנע לפי שעה מ הוצאתה להורג של קריסטה פייק , הרוצחת שהייתה אמורה להפוך לאישה הראשונה זה יותר מ-200 שנה שמוצאת להורג במדינה, ולאישה ה-19 בלבד שהוצאה להורג בארצות הברית אי פעם. ההוראה הדרמטית ניתנה בדיוק שעה לפני המועד שבו הייתה אמורה ההוצאה להורג לצאת לפועל, והיא הגיעה אחרי שקודם לכן, בלילה, דחה בית המשפט העליון של ארה"ב את בקשת עורכי דינה של פייק להתערב ולעצור את ההליך.

גלריה קריסטה פייק (מימין) אחרי מעצרה, וקולין סלמר, שפותתה לפינה מבודדת, עונתה ונרצחה

את החלטתם הערב לעכב את ההוצאה להורג נימקו שופטי בית המשפט לערעורים בכך שהם רוצים לבדוק אם הטענות שפייק עברה התעללות מינית ומעשי אונס בילדותה הובאו בחשבון במלואן לפני שהיא נידונה למוות ב-1996. לפי שעה לא ברור אם התובע הכללי של טנסי יערער על הפסיקה, ובכמה זמן עשויה להתעכב ההוצאה להורג. ההודעה על עצירת התהליך התקבלה כשאנשים שהתכוונו לצפות בהוצאה להורג כבר החלו להתאסף במתקן הכליאה בנאשוויל שבו הייתה אמורה להתקיים.

פייק, שסיפורה זכה לסיקור נרחב בתקשורת העולמית בימים האחרונים, הייתה בת 18 בלבד כשרצחה ב-12 בינואר 1995 את חברתה לספסל הלימודים קולין סלמר. סלמר למדה אז עם פייק ובן זוגה של פייק, תדריל שיפ, בתוכנית להכשרה מקצועית בנוקסוויל, ולפי התביעה פייק חששה שסלמר חושקת בשיפ, ולכן בהתקף של קנאה וזעם פיתתה אותה להגיע לאזור מבודד בקמפוס של אוניברסיטת טנסי – ושם היא ובן הזוג שיפ עינו ורצחו אותה באכזריות. בין השאר פייק חתכה אותה בסכין יפנית והיכתה אותה בגוש אספלט גדול, ובן זוגה חרט על גופה פנטגרם – סמל דמוי כוכב המזוהה עם השטן. הממצאים בזירה עוררו בשעתו דאגה גדולה על רקע "הבהלה השטנית" של שנות ה-80 וה-90 בארה"ב, שבמסגרתה נפוצו שמועות על ארגוני "כת השטן" החוטפים בני אדם, בכללם ילדים, ומבצעים בהם מעשי התעללות פולחניים.

גזר הדין שהוטל על פייק ב-1996 הפך אותה לאחת הנשים הצעירות ביותר אי פעם בארה"ב שנשלחו לאגף הנידונים למוות, אבל לימים טענו עורכיה דינה ותומכיה כי עונש המוות הוא עונש מופרז בהתחשב בכך שביצעה את הפשע בגיל צעיר מאוד וסבלה ממחלת נפש שלא טופלה – כל זאת אחרי ילדות שבה הייתה קורבן להזנחה ולהתעללות מינית קשה, כולל מעשי אונס שעברה בגיל 11 ו-17. רק בהמשך היא אובחנה כסובלת מהפרעה דו-קוטבית ומפוסט-טראומה. עורך דינה הנוכחי של פייק, סטיבן פרל, הדגיש את העובדה שבשלב הטיעונים לעונש במשפטה לא הציגו סנגוריה למושבעים את המידע הקריטי על עברה, ולא טענו שיש להביא בחשבון את גילה הצעיר. פרל ציין כי כיום ידוע הרבה יותר על התפתחות המוח בגיל ההתבגרות, וכי עונש המוות שנגזר על פייק הוא חריג ויוצא דופן. הוא ציין גם את העובדה שבן זוגה של פייק, תדריל שיפ, שהיה בן 17 בזמן המעשה, נידון למאסר עולם עם אפשרות לשחרור מוקדם בשל גילו הצעיר.

"מחליא אותי שהייתה בי היכולת לבצע פשע כזה". קריסטה פייק אחרי שנגזר דינה ב-1996

קודם לכן השבוע דחה מושל טנסי ביל לי בקשת חנינה שהגישה פייק, שהיא בת 50 כיום. בבקשה טענו עורכי דינה כי מחלת הנפש הלא מטופלת שלה שללה ממנה את היכולת "ללחוץ על הבלמים", והיא עצמה הצהירה: "הייתי ילדה בת 18 ומעורערת בנפשי. נדרשו לי שנים רבות רק כדי לקלוט את חומרת המעשה שעשיתי, ועוד יותר מכך כדי להבין כמה חיים הרסתי. לקחתי את חייה של ילדה, אחות וחברה של מישהו. מחליא אותי היום לחשוב שהייתה בי היכולת לבצע פשע כזה". לפני שהמושל דחה את בקשת החנינה שלה השבוע מסרה פייק במכתב לכלי התקשורת כי בין שתקבל את החנינה ובין שלא – היא חשה שלווה. "אני לא פוחדת למות, אני רק לחוצה מהתהליך עצמו", אמרה.

בניסיון נואש לעצור את ההוצאה להורג של פייק פנו עורכי דינה לבית המשפט העליון בבקשה למנוע את מימוש עונש המוות שלה בשל הפרעת הדחק הפוסט-טראומטית שלה והחשש שייגרמו לה "סבל נפשי חמור ואימה פסיכולוגית מועצמת" כתוצאה מקשירתה לאלונקה לצורך קבלת זריקת הרעל. הבקשה הזו נדחתה כאמור בלילה האחרון.

בן הזוג תדריל שיפ. בית המשפט הסתפק במאסר עולם

פייק ביקשה שאם תוצא להורג, צוות ההוצאה להורג בזריקת רעל יורכב מנשים בלבד, בטענה שנוכחותם של גברים ברגעיה האחרונים עלולה לעורר בה טראומה. גורמים בשירות בתי הסוהר של טנסי מסרו כי ינסו להיענות לחלק מבקשותיה, כולל זו, ולהשתמש בסוהרות לצורך העברתה מבית הכלא בנאשוויל למתקן כליאה שמור סמוך ביממה שלפני ההוצאה להורג. בלילה האחרון דווח כי פייק ויתרה על הזכות לסעודה אחרונה כבקשתה, זכות המוענקת לכל הנידונים למוות בארה"ב, וממומשת בדרך כלל.