אנו בעונת מסיק הזיתים ומעשי הפרעות המתבצעים מדי יום על ידי פורעי המאחזים מתרבים כל הזמן. עודד שלום תעאר בכתבתו המצוינת ביום שישי את התוצאות הטרגיות של מעשי הנבלה שלהם. אבל בכתבה הזו כמו גם באחרות חסר הממד האנושי. מיהו הפורע הטיפוסי ואיך הוא מתנהג.
ומכיוון שיצא לי לראות כמה מהם בפעולה במסגרת קבוצה שארגן אלוף (דימ׳) אייל בן-ראובן שיוצאת מדי שבוע לנסות ולהגן על תושבים פלסטינים מפני הפורעים היהודים, ומכיוון שטוב מראה עיניים ומשמע אוזניים מכל תיאור אחר, הנה מה שראו העיניים ומה ששמעו האוזניים ביום שני האחרון. שלושה טיפוסים.
הראשון הוא הפרובוקטור. נער כבן 15, נראה נחמד, ג׳ינס, טי שירט שחור, כובע על הראש וטלפון ביד. הוא מתקרב בביטחון של אדון הארץ לקבוצה של כ-15 ישראלים שהשתתפו במסיק, רובם מעל או קצת מתחת לגיל שמונים, ומתנפל על פלסטינית כבת שישים שנושאת על גבה שק זיתים כבד. בלי אומר ודברים, כאילו זה הדבר הטבעי ביותר בעולם, הוא מסובב את השק ומטיח אותה לקרקע. ואז, כאשר מעשה הפרובוקציה נעשה, הוא הופך לקורבן מסכן.
כמה מחברי הקבוצה ממהרים להרחיקו מהאשה והוא מתחיל לצלם ולזעוק ״אל תיגעו בי״, משל היה עובר אורח תמים שכמה בריונים בני שמונים התנפלו עליו. וכשמזהירים אותו לא להתקרב לאשה הוא ממשיך לצעוק חמס ומפעם לפעם נפלטת מפיו קללה עסיסית המתייחסת לאימו של בן השמונים העומד מולו. הטלפון נשמט מידו ואז הוא מסתלק בריצה קלה. את הפרובוקציה הוא השלים.
השני הוא פטיש האוויר שמגיע בטרקטורון וחוסם את דרכנו. כבן 25, מזוקן, כיפה לראשו, מכנסי דגמ"ח של צה"ל לרגליו, נשק ארוך, ועלם החמודות שתקף את הזקנה לידו. נראה שהוא עבר סדנה לפיתוח קול כי הווליום שלו הוא אדיר, אבל את משל "כבשת הרש" שכחו ללמד אותו. "מה נראה לך שאתה מרביץ לילד" הוא חוזר וצועק על בן השמונים העומד מולו. "מה, אתה סתום? איך אתה מרביץ לילד באלה?" כשאומרים לו שאין אלות זה באמת לא משנה לו, ובאותו טון צרחני ומבט רצחני בעיניים הוא דורש שיחזירו את הטלפון של הפרובוקטור כאילו מישהו לקח לו אותו.
קאט. משטרת מטה בנימין לשם הביאו אזוק את יואל פלדשו, לשעבר מנכ"ל אל על, תא"ל במיל' בשל האשמת הפרובוקטור שהוא היכה אותו באלה. מבחינת השוטרים אין צורך לגבות עדויות נוספות כדי לבצע מעצר. מספיקה מילתו של הבריון הצעיר.
ארבעה ממתינים לפלדשו בחדר ליד היומנאית. אלוף, שני תתי אלופים וסמל. כולם בדימוס. יושבים, מחכים. בצד עומד הטיפוס השלישי, הפה המטונף. צעיר, שמבלי שמישהו פנה אליו בכלל מתחיל לקלל. בחוד החנית שלו עומד יפתח ספקטור, טייס רב מעללים שהפיל לפחות 12 מטוסי אויב, מפקד טייסת פנטומים במלחמת יום הכיפורים, מהשמינייה שהפציצה את הכור העיראקי ב-1981, ואין ספור מעללים שעדיין אי אפשר לספרם.
והנה דוגמית ממה שיוצא מפיו של הצעיר מבלי שספקטור מגיב: "מה יש לך לחפש פה חתיכת שמאלני מלוכלך! חתיכת זקן, את החיתול הבאת? איפה הפיליפיני שלך? איך אתה עוד עומד על הרגליים? תכף אתה הולך למות. תעוף מפה אתה והחברים שלך". ולקינוח, "מה כבר עשית בחיים שלך חתיכת זבל?" אפשר להמשיך, אבל התמונה בוודאי כבר ברורה.
ואתה עומד מול הטיפוסים האלה ובראש עוברת רק מחשבה אחת: אם זה מה שגדל בשטחים ואם זה מה שהמתנחלים השפויים יותר מוכנים לסבול בלי להקיא את הצעירים האלה מקרבם, האם יש עתיד למדינת ישראל?