הוא הפרובוקטור. נער כבן 15, נראה נחמד, ג׳ינס, טי שירט שחור, כובע על הראש וטלפון ביד. הוא מתקרב בביטחון של אדון הארץ לקבוצה של כ-15 ישראלים שהשתתפו במסיק, רובם מעל או קצת מתחת לגיל שמונים, ומתנפל על פלסטינית כבת שישים שנושאת על גבה שק זיתים כבד. בלי אומר ודברים, כאילו זה הדבר הטבעי ביותר בעולם, הוא מסובב את השק ומטיח אותה לקרקע. ואז, כאשר מעשה הפרובוקציה נעשה, הוא הופך לקורבן מסכן.

הוא הפרובוקטור. נער כבן 15, נראה נחמד, ג׳ינס, טי שירט שחור, כובע על הראש וטלפון ביד. הוא מתקרב בביטחון של אדון הארץ לקבוצה של כ-15 ישראלים שהשתתפו במסיק, רובם מעל או קצת מתחת לגיל שמונים, ומתנפל על פלסטינית כבת שישים שנושאת על גבה שק זיתים כבד. בלי אומר ודברים, כאילו זה הדבר הטבעי ביותר בעולם, הוא מסובב את השק ומטיח אותה לקרקע. ואז, כאשר מעשה הפרובוקציה נעשה, הוא הופך לקורבן מסכן.

הראשון הוא הפרובוקטור. נער כבן 15, נראה נחמד, ג׳ינס, טי שירט שחור, כובע על הראש וטלפון ביד. הוא מתקרב בביטחון של אדון הארץ לקבוצה של כ-15 ישראלים שהשתתפו במסיק, רובם מעל או קצת מתחת לגיל שמונים, ומתנפל על פלסטינית כבת שישים שנושאת על גבה שק זיתים כבד. בלי אומר ודברים, כאילו זה הדבר הטבעי ביותר בעולם, הוא מסובב את השק ומטיח אותה לקרקע. ואז, כאשר מעשה הפרובוקציה נעשה, הוא הופך לקורבן מסכן.

כמה מחברי הקבוצה ממהרים להרחיקו מהאשה והוא מתחיל לצלם ולזעוק ״אל תיגעו בי״, משל היה עובר אורח תמים שכמה בריונים בני שמונים התנפלו עליו. וכשמזהירים אותו לא להתקרב לאשה הוא ממשיך לצעוק חמס ומפעם לפעם נפלטת מפיו קללה עסיסית המתייחסת לאימו של בן השמונים העומד מולו. הטלפון נשמט מידו ואז הוא מסתלק בריצה קלה. את הפרובוקציה הוא השלים.

כמה מחברי הקבוצה ממהרים להרחיקו מהאשה והוא מתחיל לצלם ולזעוק ״אל תיגעו בי״, משל היה עובר אורח תמים שכמה בריונים בני שמונים התנפלו עליו. וכשמזהירים אותו לא להתקרב לאשה הוא ממשיך לצעוק חמס ומפעם לפעם נפלטת מפיו קללה עסיסית המתייחסת לאימו של בן השמונים העומד מולו. הטלפון נשמט מידו ואז הוא מסתלק בריצה קלה. את הפרובוקציה הוא השלים.

כמה מחברי הקבוצה ממהרים להרחיקו מהאשה והוא מתחיל לצלם ולזעוק ״אל תיגעו בי״, משל היה עובר אורח תמים שכמה בריונים בני שמונים התנפלו עליו. וכשמזהירים אותו לא להתקרב לאשה הוא ממשיך לצעוק חמס ומפעם לפעם נפלטת מפיו קללה עסיסית המתייחסת לאימו של בן השמונים העומד מולו. הטלפון נשמט מידו ואז הוא מסתלק בריצה קלה. את הפרובוקציה הוא השלים.