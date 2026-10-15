שר החוץ של צרפת ז'אן-נואל בארו הודיע אתמול (רביעי) כי נפתחו בדיקות בעקבות פרסום בעיתון "ל'הומניטה" על משלוחי ציוד צבאי מארצו לישראל, וכי ננקטו "צעדי זהירות עד לקבלת התוצאות". בתשובה לשאלת חבר פרלמנט, בארו שב על העמדה הרשמית של ממשלת צרפת: "אנחנו לא מוכרים נשק לישראל".

שר החוץ של צרפת בארו ( צילום: ANWAR AMRO / AFP )

על-רקע הלחימה של ישראל בגזרות השונות, קרא נשיא צרפת עמנואל מקרון באוקטובר 2024 להטיל אמברגו נשק על ישראל. בעקבות כך צרפת החלה לצמצם באופן דרסטי את רישיונות ייצוא הרכיבים הביטחוניים. במרץ השנה דווח שמשרד הביטחון הישראלי החליט להפסיק את הרכש הביטחוני מצרפת, ולמצוא חלופות בדמות רכישה ממדינות אחרות באירופה ובשאר העולם.

בתחילת החודש פרסם העיתון הצרפתי "ל'הומניטה" דוח של הארגונים "ורג'אנס פלסטין" (Urgence Palestine) ו"תנועת הנוער הפלסטיני" (Palestinian Youth Movement), שבו נטען כי בין אוקטובר 2023 למרץ 2026 בוצעו 525 משלוחים מצרפת לישראל, ובנוסף 35 משלוחים לחברת התעשייה הביטחונית "אלביט מערכות".

חבר הפרלמנט תומא פורט ממפלגת השמאל "צרפת בלתי כנועה" האשים את ממשלת צרפת בדיון אתמול באספה הלאומית בחוסר פעולה מול המלחמה בעזה, וטען כי ארצו ממשיכה לספק לישראל ציוד צבאי ורכיבים צבאיים מבלי להטיל עליה אמברגו כולל. הוא התייחס לדיווח בעיתון הצרפתי, שלפיו חברות מקומיות סייעו לישראל להתחמש.

שר החוץ הצרפתי בארו אמר בתגובה להאשמות של חבר הפרלמנט: "אנחנו לא מוכרים נשק לישראל". הוא הוסיף: "לאחר שנודע לנו מפרסומי העיתון שייתכן שנשק מסוים נמכר לישראל, פתחנו מיד בבדיקות". בהמשך הדיון אמר בארו כי "אין מדינה בעולם שתומכת בעם הפלסטיני כמו צרפת".

איגודי העובדים CGT, "סוד אריין" ו"סולידר 93" בנמל התעופה רואסי, טענו בשבוע שעבר כי הצליחו לעכב משלוח של ציוד צבאי המיועד ל"אלביט" . עוד צוין אז בעיתון כי המשלוח הוזמן מחדש מיד. שרת ההגנה של צרפת קתרין וטרן מסרה בסוף ספטמבר לוועדה לפיקוח על ייצוא נשק כי מדינתה אינה מוכרת נשק לישראל.