מפלגת ישר! פרסמה בצהריים (חמישי) תגובה חריפה בעקבות שער השבועון הדתי-לאומי "עולם קטן", שבו נראית תמונתו של יו"ר הכנסת מתן כהנא תחת הכותרת המלגלגת "ראיס אל כנסת". במפלגתו של איזנקוט מסרו בעקבות תמונת השער בשבועון ששייך לבעלי ערוץ 14 יצחק מירילשוילי: "זה מסוכן, וזו בעיקר בושה למי שמתיימר לדבר בשם הציונות הדתית והיהדות".
התמונה של כהנא על שער השבועון מופיעה על רקע ירוק, כאשר דמותו מורכבת מאותיות בערבית. בנוסף, על צווארון חולצתו מופיעים שמותיהם של יו"ר רע"ם ח"כ מנסור עבאס ויו"ר הרשימה המשותפת ח"כ יוסף ג'בארין. בתחתית השער נכתב כאמור "ראיס אל כנסת" - מסר בעקבות תמיכת חברי הכנסת של המפלגות הערביות בבחירת כהנא לתפקידו החדש.
במפלגת ישר! מסרו בתגובה כי מדובר בהסתה. "הכתובת על הקיר: שופרות התקשורת של נתניהו ממשיכים במסע דה-לגיטימציה אלים ומסוכן נגד נבחרי ציבור וחלקים שלמים בחברה הישראלית", נמסר. "אף אחד לא יוכל לומר שהוא לא ידע. לפני הבחירות, מערכת 'עולם קטן' רדפה אחרי מתן כהנא בבקשות לריאיון. נענינו מתוך אמונה בחשיבות השיח עם כלל הציבור הישראלי. אלא שמאז התקיימו בחירות, והפוליטיקאי שהעלון עובד בשבילו הפסיד בהן".
עוד אמרו במפלגתו של איזנקוט: "כעת, במקום לכבד את הכרעת הבוחר, שופרות נתניהו יצאו למסע השחרה והסתה פרועה נגד יו"ר הכנסת וציבורים שלמים בישראל. העלון שמתיימר לדבר בשם ערכי התורה והיהדות מסית נגד לוחם סיירת מטכ"ל ומפקד טייסת. זו התהום אליה הגיעו שופרות נתניהו".
בחירתו של כהנא לתפקיד יו"ר הכנסת ה-26 עוררה ביקורת חריפה מצד פוליטיקאים מהימין, ח"כים דתיים וגורמים במגזר הדתי-לאומי. שר האוצר בצלאל סמוטריץ', למשל, הגיב לבחירת כהנא בשתי מילים: "לדיראון עולם". שר התקשורת שלמה קרעי אמר כי כהנא נבחר "בקולותיהם של 19 חברי כנסת המעניקים רוח גבית לטרור ועם רוב יהודי נגדו".