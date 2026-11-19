מפלגת ישר! פרסמה בצהריים (חמישי) תגובה חריפה בעקבות שער השבועון הדתי-לאומי "עולם קטן", שבו נראית תמונתו של יו"ר הכנסת מתן כהנא תחת הכותרת המלגלגת "ראיס אל כנסת". במפלגתו של איזנקוט מסרו בעקבות תמונת השער בשבועון ששייך לבעלי ערוץ 14 יצחק מירילשוילי: "זה מסוכן, וזו בעיקר בושה למי שמתיימר לדבר בשם הציונות הדתית והיהדות".

מפלגת ישר! פרסמה בצהריים (חמישי) תגובה חריפה בעקבות שער השבועון הדתי-לאומי "עולם קטן", שבו נראית תמונתו של יו"ר הכנסת מתן כהנא תחת הכותרת המלגלגת "ראיס אל כנסת". במפלגתו של איזנקוט מסרו בעקבות תמונת השער בשבועון ששייך לבעלי ערוץ 14 יצחק מירילשוילי: "זה מסוכן, וזו בעיקר בושה למי שמתיימר לדבר בשם הציונות הדתית והיהדות".

מפלגת ישר! פרסמה בצהריים (חמישי) תגובה חריפה בעקבות שער השבועון הדתי-לאומי "עולם קטן", שבו נראית תמונתו של יו"ר הכנסת מתן כהנא תחת הכותרת המלגלגת "ראיס אל כנסת". במפלגתו של איזנקוט מסרו בעקבות תמונת השער בשבועון ששייך לבעלי ערוץ 14 יצחק מירילשוילי: "זה מסוכן, וזו בעיקר בושה למי שמתיימר לדבר בשם הציונות הדתית והיהדות".

התמונה של כהנא על שער השבועון מופיעה על רקע ירוק, כאשר דמותו מורכבת מאותיות בערבית. בנוסף, על צווארון חולצתו מופיעים שמותיהם של יו"ר רע"ם ח"כ מנסור עבאס ויו"ר הרשימה המשותפת ח"כ יוסף ג'בארין. בתחתית השער נכתב כאמור "ראיס אל כנסת" - מסר בעקבות תמיכת חברי הכנסת של המפלגות הערביות בבחירת כהנא לתפקידו החדש.

התמונה של כהנא על שער השבועון מופיעה על רקע ירוק, כאשר דמותו מורכבת מאותיות בערבית. בנוסף, על צווארון חולצתו מופיעים שמותיהם של יו"ר רע"ם ח"כ מנסור עבאס ויו"ר הרשימה המשותפת ח"כ יוסף ג'בארין. בתחתית השער נכתב כאמור "ראיס אל כנסת" - מסר בעקבות תמיכת חברי הכנסת של המפלגות הערביות בבחירת כהנא לתפקידו החדש.

התמונה של כהנא על שער השבועון מופיעה על רקע ירוק, כאשר דמותו מורכבת מאותיות בערבית. בנוסף, על צווארון חולצתו מופיעים שמותיהם של יו"ר רע"ם ח"כ מנסור עבאס ויו"ר הרשימה המשותפת ח"כ יוסף ג'בארין. בתחתית השער נכתב כאמור "ראיס אל כנסת" - מסר בעקבות תמיכת חברי הכנסת של המפלגות הערביות בבחירת כהנא לתפקידו החדש.