. ממשלתו של יאנז יאנשה הטילה וטו על פרסום הצהרה משותפת של כלל 27 מדינות האיחוד האירופי נגד תוכנית הבנייה הישראלית באזור E1 שבמזרח ירושלים וביהודה ושומרון.

. ממשלתו של יאנז יאנשה הטילה וטו על פרסום הצהרה משותפת של כלל 27 מדינות האיחוד האירופי נגד תוכנית הבנייה הישראלית באזור E1 שבמזרח ירושלים וביהודה ושומרון.

לא מנע מהאיחוד לגנות את המהלך הישראלי, אך הוא מנע מהגינוי להפוך להצהרה רשמית של כל מדינות האיחוד. בהיעדר קונצנזוס בין המדינות, שרת החוץ של

לא מנע מהאיחוד לגנות את המהלך הישראלי, אך הוא מנע מהגינוי להפוך להצהרה רשמית של כל מדינות האיחוד. בהיעדר קונצנזוס בין המדינות, שרת החוץ של

, שבלמה בעבר יוזמות אנטי ישראליות באיחוד. קדם לכך מרתון שיחות טלפון של שר החוץ גדעון סער עם שרי החוץ של סלובניה, צ'כיה ומדינות נוספות. לפי גורמים דיפלומטים, במסגרת ההודעה נוספה בלחץ צ'כיה וסלובניה גם התייחסות למאמצים הישראליים להביא לדין מתנחלים המעורבים באלימות - סעיף שלא היה חלק מהנוסח האירופי הקולקטיבי המקורי.

, שבלמה בעבר יוזמות אנטי ישראליות באיחוד. קדם לכך מרתון שיחות טלפון של שר החוץ גדעון סער עם שרי החוץ של סלובניה, צ'כיה ומדינות נוספות. לפי גורמים דיפלומטים, במסגרת ההודעה נוספה בלחץ צ'כיה וסלובניה גם התייחסות למאמצים הישראליים להביא לדין מתנחלים המעורבים באלימות - סעיף שלא היה חלק מהנוסח האירופי הקולקטיבי המקורי.

הווטו של סלובניה לא היה היחיד - ואליה הצטרפה גם

הווטו של סלובניה לא היה היחיד - ואליה הצטרפה גם

מתבקשת. במשך שנים הייתה בודפשט המדינה המזוהה ביותר עם בלימת החלטות אירופיות נגד ישראל, ובמקרים שבהם נדרשה הסכמה של כל חברות האיחוד - הווטו ההונגרי היה כלי משמעותי בידי אורבן. כעת, דווקא סלובניה, שאינה מזוהה היסטורית עם מדיניות של שימוש תדיר בווטו בזירה האירופית, עושה צעד דומה.

מתבקשת. במשך שנים הייתה בודפשט המדינה המזוהה ביותר עם בלימת החלטות אירופיות נגד ישראל, ובמקרים שבהם נדרשה הסכמה של כל חברות האיחוד - הווטו ההונגרי היה כלי משמעותי בידי אורבן. כעת, דווקא סלובניה, שאינה מזוהה היסטורית עם מדיניות של שימוש תדיר בווטו בזירה האירופית, עושה צעד דומה.

אלא שהכינוי "הונגריה החדשה" ביחס לסלובניה דורש הסתייגות. היא אינה הופכת בכך למדינה שתומכת בישראל בכל סוגיה, וגם הווטו האחרון לא ביטל את הביקורת האירופית על ישראל. מדובר בעיקר בשינוי דרמטי בנכונות של הממשלה הסלובנית לעמוד מול הקונצנזוס האירופי, כאשר מדובר בישראל. והשינוי בולט במיוחד משום שהוא מגיע אחרי תפנית פוליטית בלובליאנה.

אלא שהכינוי "הונגריה החדשה" ביחס לסלובניה דורש הסתייגות. היא אינה הופכת בכך למדינה שתומכת בישראל בכל סוגיה, וגם הווטו האחרון לא ביטל את הביקורת האירופית על ישראל. מדובר בעיקר בשינוי דרמטי בנכונות של הממשלה הסלובנית לעמוד מול הקונצנזוס האירופי, כאשר מדובר בישראל. והשינוי בולט במיוחד משום שהוא מגיע אחרי תפנית פוליטית בלובליאנה.

אלא שהכינוי "הונגריה החדשה" ביחס לסלובניה דורש הסתייגות. היא אינה הופכת בכך למדינה שתומכת בישראל בכל סוגיה, וגם הווטו האחרון לא ביטל את הביקורת האירופית על ישראל. מדובר בעיקר בשינוי דרמטי בנכונות של הממשלה הסלובנית לעמוד מול הקונצנזוס האירופי, כאשר מדובר בישראל. והשינוי בולט במיוחד משום שהוא מגיע אחרי תפנית פוליטית בלובליאנה.

היחסים החדשים עם ממשלת יאנשה אינם מוחקים את המורכבות הפוליטית בסלובניה. נשיאת המדינה, נטשה פירץ מוסאר, מזוהה עם ביקורת חריפה מאוד נגד ישראל ועם עמדה שונה מזו של הממשלה. הדבר בא לידי ביטוי גם בטקס הגשת כתב האמנה של השגרירה הישראלית החדשה רות כהן דאר - שהתקיים מול הנשיאה שנחשבת די עויינת כלפי ישראל.

היחסים החדשים עם ממשלת יאנשה אינם מוחקים את המורכבות הפוליטית בסלובניה. נשיאת המדינה, נטשה פירץ מוסאר, מזוהה עם ביקורת חריפה מאוד נגד ישראל ועם עמדה שונה מזו של הממשלה. הדבר בא לידי ביטוי גם בטקס הגשת כתב האמנה של השגרירה הישראלית החדשה רות כהן דאר - שהתקיים מול הנשיאה שנחשבת די עויינת כלפי ישראל.

היחסים החדשים עם ממשלת יאנשה אינם מוחקים את המורכבות הפוליטית בסלובניה. נשיאת המדינה, נטשה פירץ מוסאר, מזוהה עם ביקורת חריפה מאוד נגד ישראל ועם עמדה שונה מזו של הממשלה. הדבר בא לידי ביטוי גם בטקס הגשת כתב האמנה של השגרירה הישראלית החדשה רות כהן דאר - שהתקיים מול הנשיאה שנחשבת די עויינת כלפי ישראל.