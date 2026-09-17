מאות לוחמי מילואים בחטיבת כרמלי, שקיבלו אתמול הודעה על שחרורם לאזרחות , נמצאים בשעות האחרונות באי ודאות בנוגע להמשך התעסוקה המבצעית שלהם. כרגע ההודעה על כך שיש לשחרר עשרות לוחמים מכל גדוד הוקפאה ולא ברור מה יהיה המצב.

"יש פה בלגן", אמר אחד הלוחמים ל-ynet. "אתמול בערב קיבלנו הודעה שהמהלך לרידוד מוקפא ויש להמתין עם השחרור של הלוחמים. כרגע הנחיית מח"ט היא לא לשחרר את האנשים עד שנקבל עדכון מלמעלה". לוחם אחר הביע תסכול: "יש פה חוסר ודאות, זה משפיע על הצד המבצעי. מזלזלים במשפחות - אנשים עזבו הכול ובאו ועכשיו לא יודעים מה עושים. יש פה בעלי חברות ומנהלי פרויקטים שידעו שיהיו במילואים בימים הללו ודחו הצעות ועבודות, זה ממש ביזיון".

גלריה "יש חוסר ודאות, וזה משפיע על הצד המבצעי"

לוחמים נוספים הסבירו כי הדבר קשור אולי למאבק שמתנהל בשבועות האחרונים בין צה"ל למשרד האוצר, בנוגע לפתיחת התקציב. "יש תחושה שאנחנו חיילים במאבק של הבכירים מעלינו, מי יודע", אמר אחד מהם.

כוח המילואים נמצא כעת באימון לקראת תעסוקה מבצעית ממושכת (כ-110 ימים) בגזרה הדרומית של גבול סוריה. לקראת העלייה לקו, התייצבו בשבוע שעבר כ-600 לוחמי מילואים לאימון לפני התעסוקה המבצעית. לטענת לוחמים בגדוד, עם סיום האימון ויממה בלבד לפני העלייה לקו - התקבלה אתמול הנחיה לצמצם את מכסת כוח האדם. עשרות לוחמים שהתייצבו לסבב יעודכנו כי הצו שלהם נסגר וישוחררו הביתה - בעוד אחרים יישארו ויידרשו למלא את אותו היקף משימות עם פחות לוחמים.

"מזלזלים במשפחות. זה ביזיון". לוחמי חטיבת כרמלי ( צילום: דובר צה"ל )

"הצבא הגדול החליט שהוא מצמצם את הימ"מ (ימי מילואים) בגדוד", סיפר אז מפקד באחד מגדודי החטיבה על ההחלטה שהתקבלה במפתיע. "זה בסדר, זכותו. אממה? כשאנחנו כבר בהפעלה שהתחילה לפני ראש השנה. מחר אנחנו כבר עולים לגזרה, צו 8 אצלנו נהיה עניין שבשגרה ואנחנו כבר לא מתרגשים".

הוא הוסיף: "זה שאנחנו סבב שביעי וכבר בתוך מלחמה שלוש שנים, זה כביכול נראה סבבה. כל החיילים פה מקבלים שיחה מחייגן 'הוצאנו לכם צו 8 ואתם צריכים להגיע כי יש משימה, תבואו ל-110 יום, סבב שביעי, סוריה, גזרה נפיצה, המשימות אותן משימות, מצמצמים לכם בסד"כ, ותהיו חזקים'. לא כל המפקדים עוד יודעים על ההחלטה הזו, תישמט להם הלסת".