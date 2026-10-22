כלי תקשורת במקסיקו מדווחים אמש (יום חמישי) על אסון שאירע בפסטיבל בעיר הנופש קאבו סן לוקאס שבמדינת המחוז באחה קליפורניה הדרומית, שבו צעירה בת 18 התנתקה מסיבה לא ברורה ממושבה במתקן שעשועים מסתובב – ונפלה אל מותה. בתיעוד שצולם על ידי אחד הנוסעים האחרים במתקן והופץ ברשתות החברתיות, נראה מוט הבטיחות שאמור היה לרתק אותה לכיסא מתרומם לפתע, ואז הנערה עפה ומתהפכת באוויר לפני שנפלה, כשהמבלים לידה צורחים בבהלה.

כלי תקשורת במקסיקו מדווחים אמש (יום חמישי) על אסון שאירע בפסטיבל בעיר הנופש קאבו סן לוקאס שבמדינת המחוז באחה קליפורניה הדרומית, שבו צעירה בת 18 התנתקה מסיבה לא ברורה ממושבה במתקן שעשועים מסתובב – ונפלה אל מותה. בתיעוד שצולם על ידי אחד הנוסעים האחרים במתקן והופץ ברשתות החברתיות, נראה מוט הבטיחות שאמור היה לרתק אותה לכיסא מתרומם לפתע, ואז הנערה עפה ומתהפכת באוויר לפני שנפלה, כשהמבלים לידה צורחים בבהלה.

כלי תקשורת במקסיקו מדווחים אמש (יום חמישי) על אסון שאירע בפסטיבל בעיר הנופש קאבו סן לוקאס שבמדינת המחוז באחה קליפורניה הדרומית, שבו צעירה בת 18 התנתקה מסיבה לא ברורה ממושבה במתקן שעשועים מסתובב – ונפלה אל מותה. בתיעוד שצולם על ידי אחד הנוסעים האחרים במתקן והופץ ברשתות החברתיות, נראה מוט הבטיחות שאמור היה לרתק אותה לכיסא מתרומם לפתע, ואז הנערה עפה ומתהפכת באוויר לפני שנפלה, כשהמבלים לידה צורחים בבהלה.

הנערה שנהרגה זוהתה כגבריאלה רודריגז טסוקו, ולפי הדיווחים היא נפלה ממתקן בשם "המטוטלת", שהוקם כחלק מהפסטיבל המסורתי של קאבו סן לוקאס. היא פונתה לבית החולים, שם נקבע מותה. בתיעוד נוסף שהופץ מהזירה נראה מרחוק המתקן שבו קרונות הנוסעים מסתובבים סביב עצמם ומחוברים למוט גדול שבמקביל מניף אותם כמו מטוטלת מעלה ומטה באוויר.

הנערה שנהרגה זוהתה כגבריאלה רודריגז טסוקו, ולפי הדיווחים היא נפלה ממתקן בשם "המטוטלת", שהוקם כחלק מהפסטיבל המסורתי של קאבו סן לוקאס. היא פונתה לבית החולים, שם נקבע מותה. בתיעוד נוסף שהופץ מהזירה נראה מרחוק המתקן שבו קרונות הנוסעים מסתובבים סביב עצמם ומחוברים למוט גדול שבמקביל מניף אותם כמו מטוטלת מעלה ומטה באוויר.

הנערה שנהרגה זוהתה כגבריאלה רודריגז טסוקו, ולפי הדיווחים היא נפלה ממתקן בשם "המטוטלת", שהוקם כחלק מהפסטיבל המסורתי של קאבו סן לוקאס. היא פונתה לבית החולים, שם נקבע מותה. בתיעוד נוסף שהופץ מהזירה נראה מרחוק המתקן שבו קרונות הנוסעים מסתובבים סביב עצמם ומחוברים למוט גדול שבמקביל מניף אותם כמו מטוטלת מעלה ומטה באוויר.

כריסטיאן אגונדס, ראש מחוז לוס קאבוס שבו שוכנת קאבו סן לוקאס, אמר אמש לתקשורת המקומית כי המתקן נסגר בעקבות האסון, וכי ייערכו בו ובמתקני השעשועים האחרים ביריד בדיקות בטיחות. "היום, באותה רוח שבה התכנסנו כדי לחגוג, עלינו להתאחד גם כדי לתמוך במשפחתה של גבריאלה. זה יכול היה לקרות לכל אחד מאתנו. אתם לא לבד", אמר אגונדס בהופעה באחד הקונצרטים שנערכו במסגרת הפסטיבל.

כריסטיאן אגונדס, ראש מחוז לוס קאבוס שבו שוכנת קאבו סן לוקאס, אמר אמש לתקשורת המקומית כי המתקן נסגר בעקבות האסון, וכי ייערכו בו ובמתקני השעשועים האחרים ביריד בדיקות בטיחות. "היום, באותה רוח שבה התכנסנו כדי לחגוג, עלינו להתאחד גם כדי לתמוך במשפחתה של גבריאלה. זה יכול היה לקרות לכל אחד מאתנו. אתם לא לבד", אמר אגונדס בהופעה באחד הקונצרטים שנערכו במסגרת הפסטיבל.

כריסטיאן אגונדס, ראש מחוז לוס קאבוס שבו שוכנת קאבו סן לוקאס, אמר אמש לתקשורת המקומית כי המתקן נסגר בעקבות האסון, וכי ייערכו בו ובמתקני השעשועים האחרים ביריד בדיקות בטיחות. "היום, באותה רוח שבה התכנסנו כדי לחגוג, עלינו להתאחד גם כדי לתמוך במשפחתה של גבריאלה. זה יכול היה לקרות לכל אחד מאתנו. אתם לא לבד", אמר אגונדס בהופעה באחד הקונצרטים שנערכו במסגרת הפסטיבל.