בארה"ב נמשכת גם הערב (רביעי) החקירה סביב האסון שאירע ברכבת ההרים בפארק השעשועים של רשת Six Flags בג'ורג'יה, אסון שבו נפל אל מותו אב שהיה שם עם בנו – כשעל הקרקע אשתו ובתו צופות במתרחש. עדיין לא ברור כיצד התנתק האיש, שזוהה כחסן ג'יהאד איבן קרים בן ה-42, אבל התקרית כבר מעוררת דרישה בארה"ב להגברת הפיקוח הפדרלי על מתקני שעשועים במדינה.

גלריה חסן ג'יהאד איבן קרים שנהרג באסון. רק לאחרונה הצטרף לקבוצת פייסבוק של "חובבי רכבות הרים"

האסון, נזכיר, אירע ביום שני בשעה 16:00 לפי השעון המקומי בפארק Six Flags Over Georgia השוכן סמוך לאטלנטה, ברכבת הרים המכונה "גוליית" שמתנשאת לגובה 61 מטרים ונעה במהירות של 112 קמ"ש. לפי העדויות הקשות מהאירוע, קרים התנתק ממושבו, התעופף באוויר ופגע לפחות שלוש פעמים בקרונות הנוסעים – כשהוא פוגע גם בנוסעים עצמם – לפני שנפל למטה ופגע בגג של אטרקציה אחרת בפארק, של "בית רדוף רוחות". כמה בני אדם נוספים נפצעו לפי הרשויות, אבל לא נמסר כמה בדיוק, מה מצבם וכיצד הם נפצעו. אחרי הנפילה הקטלנית אחד מקרונות הנוסעים נעצר באמצע הדרך, ובתמונות ששודרו משם הם נראו צועדים מטה במדרגות חירום בסיוע עובדי הפארק, כשרתמות בטיחות מחברות אותם למעקה.

בעקבות האסון הושעתה פעילות רכבת ההרים, ורשת Six Flags סגרה תשעה מתקנים דומים בפארקים אחרים שלה בארה"ב ובקנדה, אך לדבריה הדבר נעשה מ"זהירות יתר" ולא בשל תקלה. עד כה לא מסרו הרשויות מה הייתה הסיבה לאסון – אם בשל כשל טכני, טעות אנוש או סיבה אחרת. במשטרת מחוז קוב בג'ורג'יה מסרו כי מידע ראשוני שנאסף מתשאול עדי ראייה ועובדי האתר מצביע על כך שקרים "נפלט" מהמתקן, אבל כאמור לא נאמר מה הייתה הסיבה להתנתקות שלו מהמושב ומאמצעי הבטיחות שהיו אמורים לרתק אותו למושבו. יצרנית המתקן, Bolliger & Mabillard, מסרה מצדה כי היא "חוקרת את האירוע באופן פעיל ולא תמסור תגובות נוספות עד שתהיה בידינו הבנה טובה יותר של מה שהתרחש".

תיעוד מהאוויר: הנוסעים תקועים ברכבת ההרים "גוליית" אחרי האסון בג'ורג'יה ( צילום: רויטרס )





קרים, כך לפי העדויות, ישב ברכבת ההרים לצד בנו הקטן, כשאשתו ובתם המתינו כאמור על הקרקע וצפו בהם. אחד הנוסעים העיד כי הנפילה תועדה ב"תמונת המזכרת" שלו, שצולמה במהלך הנסיעה. "הוא היה בתמונות שלנו", הוא אמר לערוץ הטלוויזיה המקומי WXIA, "הוא נפל ופגע בקרון שלוש פעמים". נוסע נוסף, לוגן קומר שהיה ברכבת ההרים יחד עם ארוסתו, אמר ל-NBC כי אחרי שקרים התנתק מהמושב נראה היה כאילו הוא "מרחף באוויר", ולדבריו אף "יצרנו עמו קשר עין".

עד ראייה אחר, ניקולס מנדנהול, אמר לערוץ הטלוויזיה NewsNation כי הוא נסע על רכבת ההרים "גוליית" דקות לפני האסון, וצפה בו מהקרקע כששוחח בטלפון. לפי התיאור שלו נראה היה שקרים "התרומם מהכיסא", כשידיו מעל ראשו, בשעה שהרכבת הגיעה למקטע האחרון שלה, ושבו היא חולפת על פני כמה "גבעות" קטנות. גם הוא אמר שנראה היה כאילו קרים "כמעט מרחף באוויר", אבל אז לדבריו הוא נפל אחורה ופגע בקרון אחר, וכאשר זה ביצע פנייה חדה שמאלה האיש עף ממנו ונפל מטה: "זה קרה כל כך מהר", הוא אמר.

פארק Six Flags בג'ורג'יה, שם אירע האסון ( צילום: AP Photo/Mike Stewar )

מנדנהול ציין כי הוא עצמו הגיע בשבועות האחרונים כמה וכמה פעמים לפארק שבו אירע האסון, ולא הרגיש באף אחת מהן לא בטוח, ולדבריו מפעילי המתקן בדקו באופן שגרתי את אמצעי הבטיחות: "אף פעם לא חשתי לא בטוח, לא הרגשתי שעובד כלשהו לא עשה את העבודה שלו". מבלה אחרת בפארק, סיסי נלסון, סיפרה ל-CNN על הבהלה של הנוסעים אחרי האסון: לדבריה היא חיכתה באותם רגעים בתור ל"גוליית", וכאשר אחד הקרונות חזר הנוסעים בו היו בהיסטריה. היא ציינה כי אחד המושבים היה ריק, ומוט הבטיחות שלו נראה היה רופף, כשנוסע צעיר נוסף נראה פצוע ומכוסה בדם.

הלילה התפרסמה כאמור זהותו של ההרוג, תושב אטלנטה חסן ג'יהאד איבן קרים, שעבד כמורה לטכנולוגיה וכמאמן בתחום הרובוטיקה בבית הספר "האקדמיה הבינלאומית ווסלי" לתלמידי יסודי וחטיבת ביניים בעיר. בני משפחתו אמרו לתקשורת המקומית כי בעשור שעבר הוא ניצח פעמיים את מחלת הסרטן, בפעם האחרונה ב-2018, וכי ממש לפני שלושה שבועות שרד גם תאונת דרכים "חמורה" שבה הייתה מעורבת גם בתו בת ה-10, אם כי שניהם יצאו ממנה ללא פגע.

אחד הקרונות נעצר באמצע הדרך אחרי האסון, והנוסעים ירדו ברגל

ג'ייסון מרשל, מנהל בית הספר שבו עבד קרים, אמר לערוץ המקומי WANF כי הקהילה שלו "הרוסה מאובדנו של חסן קרים, שהיה מוכר בכינוי החיבה 'מיסטר קרים', והיה עמית אהוב, חבר וחלק בלתי נפרד ממשפחת ווסלי במשך יותר מ-12 שנים". שניים מתלמידיו לשעבר של קרים תיארו אותו כאדם שמח, סבלני ומעורר השראה: "הוא אף פעם לא כעס עלינו. הוא תמיד היה סבלני. הוא היה מתבדח איתנו", סיפרה סולדד גומז, שלמדה אצל קרים במעבדת מחשבים וציינה כי הוא זה שנתן לה השראה לעסוק בחינוך. ב-TMZ דיווחו כי מבדיקה שערכו בחשבון הפייסבוק שלו התברר שהוא היה חבר שם בקבוצה של חובבי רכבות הרים, שכונתה Roller Coaster Enthusiasts Club, אליה הצטרף בחודש מרץ השנה.

בינתיים כאמור מעלה האסון שאלות על בטיחות מתקני שעשועים בארה"ב, והתקרית מתרחשת פחות משבועיים לאחר שפארק Six Flags Magic Mountain שבדרום קליפורניה הודיע כי יוציא משימוש את רכבת ההרים המפורסמת שלו, X2, על רקע תביעות משפטיות שבהן נטען כי המתקן גרם לפגיעות מוחיות חמורות לכמה מנוסעיו. הפארק כבר הגיע בעבר להסדר בתביעה שהגישה משפחתו של צעיר שמת לאחר שנסע במתקן ב-2022, בטענה למוות שנגרם שלא כדין. בתחקיר של CNN שהתפרסם באוגוסט נטען כי מפעילי הפארק והרגולטור בקליפורניה אישרו את הפעלת האטרקציה חרף אזהרות חוזרות ונשנות.

קרים. ניצח את הסרטן, ושרד תאונת דרכים רק לפני 3 שבועות

השאלה המרכזית שמעסיקה כעת את החוקרים היא כיצד ייתכן שאדם נפלט ממושבו ברכבת הרים שמצוידת במנגנוני בטיחות שנועדו למנוע בדיוק את התרחיש הזה. ברכבת ההרים "גוליית" אין חגורות בטיחות נפרדות. במקום זאת, הנוסעים מוחזקים במקומם באמצעות מוט ריסון המכונה Clamshell, שיורד אל אזור הירכיים והאגן וננעל במקומו. מרטין לוינסון, מומחה לרכבות הרים ומרצה במכללת Farmingdale State College בניו יורק, הסביר לסוכנות הידיעות AP כי מערכת הריסון פועלת באמצעות מנגנון מכני מדורג, המשמיע נקישות כאשר מורידים את המוט. המנגנון כולל כמה רכיבים שנועדו לספק גיבוי במקרה של כשל באחד מהם.

לדבריו, מדובר במערכת אמינה שאינה מורכבת במיוחד מבחינה תפעולית. לפני שהרכבת יוצאת מהתחנה, מערכת הבקרה אמורה להציג נורית אישור ירוקה לכל מושב. באופן עקרוני, הרכבת אינה אמורה לצאת לדרך אם אחד ממוטות הריסון אינו נעול כנדרש. נוסף על כך, עובדי הפארק אמורים לבדוק ידנית את מוטות הבטיחות. למרות עדותו של ניק מנדנהול על כך שאנשי האתר בדקו בקפדנות את אמצעי הבטיחות בקרונות, מבקרת שעלתה לרכבת עם בני משפחתה מוקדם יותר ביום האסון טענה כי מוטות הבטיחות לא העניקו לה תחושת יציבות מספקת. היא הבחינה שילדיה ניסו להדק את המוטות שלהם שוב ושוב, ובהמשך הרגישה בעצמה שהריסון אינו צמוד ובטוח כפי שציפתה. עם זאת, מדובר בעדות על תחושת הנוסעים ולא בממצא המוכיח שהייתה תקלה במנגנון.

הכניסה לפארק השעשועים בג'ורג'יה. יהיה פיקוח פדרלי? ( צילום: AP Photo/Mike Stewart )

לצד השאלות הקשות, בענף פארקי השעשועים מדגישים כי פציעות חמורות במתקנים הן נדירות מאוד. לפי נתון שפרסם האיגוד הבינלאומי לפארקי שעשועים ואטרקציות (IAAPA), המבוסס על מחקר בטיחות של המועצה הלאומית לבטיחות בארה"ב מ-2021, הסיכוי לפציעה חמורה בנסיעה במתקן קבוע בפארק שעשועים בארה"ב עומד על אחת לכ-15.5 מיליון נסיעות. הנתון מתייחס לכלל המתקנים הקבועים, ולא לרכבות הרים בלבד. ועדיין, לא ניתן להבטיח בצורה מוחלטת שאסון לא יקרה. בין היתר זכור מקרה מ-2013 שבו אישה בת 52 נהרגה אחרי שהתנתקה ממושבה ברכבת ההרים Texas Giant בפארק Six Flags Over Texas, נפלה מגובה של כ-23 מטרים – ופגעה בקורת מתכת.