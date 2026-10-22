אירוע חריג נרשם הלילה (בין חמישי לשישי) לאחר שבקבוק נזרק לעבר שיירת ראש הממשלה בנימין נתניהו, סמוך לשוק מחנה יהודה בירושלים. אין נפגעים באירוע.

אירוע חריג נרשם הלילה (בין חמישי לשישי) לאחר שבקבוק נזרק לעבר שיירת ראש הממשלה בנימין נתניהו, סמוך לשוק מחנה יהודה בירושלים. אין נפגעים באירוע.

אירוע חריג נרשם הלילה (בין חמישי לשישי) לאחר שבקבוק נזרק לעבר שיירת ראש הממשלה בנימין נתניהו, סמוך לשוק מחנה יהודה בירושלים. אין נפגעים באירוע.