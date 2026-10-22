אירוע חריג נרשם הלילה (בין חמישי לשישי) לאחר שבקבוק נזרק לעבר שיירת ראש הממשלה בנימין נתניהו, סמוך לשוק מחנה יהודה בירושלים. אין נפגעים באירוע.
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הביקור, שארך כ-20 דקות, נערך במסגרת קמפיין הבחירות שנתניהו מנהל. בתיעוד מוקדם יותר מהמקום נראו מבלים בשוק שרים לנתניהו שירי יום הולדת, לאחר שזה ציין שלשום את יום הולדתו ה-77.
בתיעוד נראים שוטרים ומאבטחי השיירה, קופצים מעל גדרות האבטחה ורצים לעבר ההתקהלות בניסיון לאתר את מי שזרק את הבקבוק. לא נמסר בשלב זה על עצורים.