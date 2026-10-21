בנימין נתניהו, שחוגג היום (רביעי) את יום הולדתו ה-77 וקיבל עוגה בביקור בדימונה, יהפוך בשבוע הבא למועמד המבוגר ביותר לראשות הממשלה מאז קום המדינה. השיאן עד כה היה יצחק שמיר, שהתמודד בגיל 76 ו-8 חודשים בראש רשימת הליכוד בבחירות 1992, והפסיד ליצחק רבין. מי שמחזיק בתואר ראש הממשלה המבוגר ביותר שכיהן בתפקיד בתולדות המדינה הוא אריאל שרון.

גלריה נתניהו לצד שמיר בשנות ה-90 ( צילום: מאיר פרטוש )

העוגה שניתנה לנתניהו בדימונה ( צילום: אילנה קוריאל )

דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון ואשר כונה "הזקן", היה בן 61 כשהכריז על הקמת מדינת ישראל. הוא כיהן כראש ממשלה כמעט ברציפות עד יוני 1963, אז היה בן 76. לאחר שהוחלף על-ידי לוי אשכול המשיך בן גוריון את דרכו הפוליטית כחבר כנסת, עד שפרש סופית מהכנסת ב-1970 בגיל 83.

אשכול היה בן 67 כשהושבע כראש ממשלה לאחר פרישת בן גוריון. הוא התמודד בבחירות 1965 וניצח, וגם כיהן כראש ממשלה במלחמת ששת הימים. אשכול נפטר בעודו מכהן והוא בגיל 73.

מי שהחליפה אותו הייתה גולדה מאיר, האישה הראשונה והיחידה עד כה שישבה על כיסא ראש הממשלה. מאיר הייתה בת 70 כשנבחרה לתפקיד. היא ניצחה בשתי מערכות בחירות ב-1969 וב-1973 - אז הייתה בת 75. כמה חודשים לאחר מכן, במאי 1974, בעקבות הלחץ הציבורי אחרי מלחמת יום הכיפורים - היא התפטרה מתפקידה ופרשה מהחיים הפוליטיים.

יצחק רבין נבחר לעמוד אז בראש הממשלה. רבין, שהיה אז בן 52, הפך לראש הממשלה הראשון שהוא יליד ישראל.

בגין. החל לכהן בתפקיד בגיל 63 ( צילום: דוד רובינגר )

אחרי המהפך ב-1977 נכנס למשרד ראש הממשלה, לראשונה בתולדות ישראל, ראש ממשלה מהליכוד. מנחם בגין, שעמד במשך עשרות שנים בראשות האופוזיציה, היה בן 63 כשנכנס לתפקיד. לאחר התפטרותו של בגין, החליף אותו בראשות הממשלה יצחק שמיר. ביום ה-12 לכהונתו חגג שמיר את יום הולדתו ה-68.

ואז הגיעה ממשלת האחדות, שהצליחה לשרוד את כל תקופת כהונתה מ-1984 ל-1988. הראשון ברוטציה היה שמעון פרס, שהיה בן 61 כשהושבע כראש ממשלה. שנתיים לאחר מכן חזר שמיר לתפקיד, אלא שהפעם זה קרה יומיים לפני שחגג יום הולדת 71.

לאחר הבחירות ב-1988 הושבע שוב שמיר לראש הממשלה. שמיר, שהיה ביוני 1992 בן 76 ו-8 חודשים, התמודד מול רבין והפסיד. וכך חזר רבין בפעם השנייה ללשכת ראש הממשלה כשהיה בן 70. לאחר רצח רבין ב-4 בנובמבר 1995 מונה פרס לעמוד בראש הממשלה. פרס היה אז בן 72.

ב-1996 התמודד פרס נגד בנימין נתניהו בבחירות האישיות הראשונות על ראשות הממשלה. נתניהו, שהיה אז בן 46, גבר בסופו של דבר על פרס. בכך הפך נתניהו לראש הממשלה הצעיר ביותר שכיהן במדינת ישראל.

שרון. האדם המבוגר ביותר שכיהן כראש הממשלה ( צילום: ארכיון צה"ל במשרד הביטחון )

ב-1999 הפסיד נתניהו לאהוד ברק, שהיה אז בן 57. כעבור פחות משנתיים החליף את ברק בלשכת ראש הממשלה אריאל שרון, שנבחר לראשונה לתפקיד בגיל 73. שרון נבחר שוב לתפקיד ב-2003, כמה ימים לפני יום הולדתו ה-75. הוא כיהן בתפקיד באופן רשמי עד 14 באפריל 2006 - כמה חודשים לאחר שלקה בשבץ השני ונכנס לתרדמת. שרון הוא כאמור האדם המבוגר ביותר שכיהן כראש הממשלה - 78 וחודש.

מי שהחליף את שרון בתפקיד היה אהוד אולמרט, שהיה בן 60 כשהחל לכהן כראש ממשלה. נתניהו, שהיה במרץ 2009 בן 59, חזר אז לכהן כראש ממשלה. בסך הכול הוא כיהן מעט יותר מ-12 שנים ברציפות כראש ממשלה, עד שהוחלף בתפקיד על-ידי נפתלי בנט ביוני 2001. בנט היה בן 49 כשנבחר לראשות הממשלה, אך כהונתה נמשכה כשנה והוא הוחלף על-ידי יאיר לפיד, שהיה בן 58 כשנכנס ללשכת ראש הממשלה.

ובני כמה ראשי המפלגות בבחירות שיתקיימו ביום שלישי בשבוע הבא? נתניהו כאמור בן 77, גדי איזנקוט בן 66, נפתלי בנט בן 54, אביגדור ליברמן בן 68, יאיר גולן בן 64, אריה דרעי בן 67, יעקב אשר בן 61, בצלאל סמוטריץ' בן 46, איתמר בן גביר בן 50, יוסף ג'בארין בן 54, מנסור עבאס בן 52, עופר וינטר בן 55 ויועז הנדל בן 51.