אלא שהעובדות עקשניות. רשות התעופה האזרחית היא רשות מקצועית שהוקמה בחוק בתוך משרד התחבורה ואחראית להסדרת התעופה האזרחית ולפיקוח עליה. חשוב מכך, בתוך משרד התחבורה עצמו פועל אגף ביטחון שתפקידיו המוצהרים כוללים "אבחון ביטחוני של טיסות זרות החוצות/מגיעות לישראל", מתן הנחיות ביטחון לחברות תעופה ואבחון ביטחוני של בעלי מקצועות בתחום התעופה. ברור שבדיקת מידע מודיעיני מחייבת שיתוף פעולה עם גופי הביטחון.

אלא שהעובדות עקשניות. רשות התעופה האזרחית היא רשות מקצועית שהוקמה בחוק בתוך משרד התחבורה ואחראית להסדרת התעופה האזרחית ולפיקוח עליה. חשוב מכך, בתוך משרד התחבורה עצמו פועל אגף ביטחון שתפקידיו המוצהרים כוללים "אבחון ביטחוני של טיסות זרות החוצות/מגיעות לישראל", מתן הנחיות ביטחון לחברות תעופה ואבחון ביטחוני של בעלי מקצועות בתחום התעופה. ברור שבדיקת מידע מודיעיני מחייבת שיתוף פעולה עם גופי הביטחון.

אלא שהעובדות עקשניות. רשות התעופה האזרחית היא רשות מקצועית שהוקמה בחוק בתוך משרד התחבורה ואחראית להסדרת התעופה האזרחית ולפיקוח עליה. חשוב מכך, בתוך משרד התחבורה עצמו פועל אגף ביטחון שתפקידיו המוצהרים כוללים "אבחון ביטחוני של טיסות זרות החוצות/מגיעות לישראל", מתן הנחיות ביטחון לחברות תעופה ואבחון ביטחוני של בעלי מקצועות בתחום התעופה. ברור שבדיקת מידע מודיעיני מחייבת שיתוף פעולה עם גופי הביטחון.

אי אפשר לקבוע היום שעזיבת העובדים היא שגרמה ישירות למחדל פליי דובאי. זו תהיה מסקנה שאין לה עדיין בסיס. אבל בהחלט מותר - וחובה לשאול אם יש קשר בין הדברים. אחד העובדים הוותיקים שהתפטר לפני כשנה, סיפר ל-YNET כי תקופה קצרה אחרי שהשרה רגב נכנסה, לא הייתה אווירה של עשייה, אלא של חוסר פעילות. סוגיות מורכבות לא באו על פתרונן כדי להימנע מקונפליקטים.

אי אפשר לקבוע היום שעזיבת העובדים היא שגרמה ישירות למחדל פליי דובאי. זו תהיה מסקנה שאין לה עדיין בסיס. אבל בהחלט מותר - וחובה לשאול אם יש קשר בין הדברים. אחד העובדים הוותיקים שהתפטר לפני כשנה, סיפר ל-YNET כי תקופה קצרה אחרי שהשרה רגב נכנסה, לא הייתה אווירה של עשייה, אלא של חוסר פעילות. סוגיות מורכבות לא באו על פתרונן כדי להימנע מקונפליקטים.

אי אפשר לקבוע היום שעזיבת העובדים היא שגרמה ישירות למחדל פליי דובאי. זו תהיה מסקנה שאין לה עדיין בסיס. אבל בהחלט מותר - וחובה לשאול אם יש קשר בין הדברים. אחד העובדים הוותיקים שהתפטר לפני כשנה, סיפר ל-YNET כי תקופה קצרה אחרי שהשרה רגב נכנסה, לא הייתה אווירה של עשייה, אלא של חוסר פעילות. סוגיות מורכבות לא באו על פתרונן כדי להימנע מקונפליקטים.

מערכת ממשלתית אינה קורסת ביום אחד. היא נשחקת. עובד מקצועי עוזב, תפקיד נשאר לא מאויש, ידע ארגוני נעלם, אחריות עוברת מאגף לאגף, בעיה מורכבת אינה מטופלת משום שאיש אינו רוצה להתעמת איתה. כל עוד שום דבר נורא לא קורה, אפשר לקרוא לזה "תחלופת עובדים רעה". ואז מגיע אירוע קיצון ומגלה מה נשאר מאחורי המצגות והודעות הדוברות.

מערכת ממשלתית אינה קורסת ביום אחד. היא נשחקת. עובד מקצועי עוזב, תפקיד נשאר לא מאויש, ידע ארגוני נעלם, אחריות עוברת מאגף לאגף, בעיה מורכבת אינה מטופלת משום שאיש אינו רוצה להתעמת איתה. כל עוד שום דבר נורא לא קורה, אפשר לקרוא לזה "תחלופת עובדים רעה". ואז מגיע אירוע קיצון ומגלה מה נשאר מאחורי המצגות והודעות הדוברות.

מערכת ממשלתית אינה קורסת ביום אחד. היא נשחקת. עובד מקצועי עוזב, תפקיד נשאר לא מאויש, ידע ארגוני נעלם, אחריות עוברת מאגף לאגף, בעיה מורכבת אינה מטופלת משום שאיש אינו רוצה להתעמת איתה. כל עוד שום דבר נורא לא קורה, אפשר לקרוא לזה "תחלופת עובדים רעה". ואז מגיע אירוע קיצון ומגלה מה נשאר מאחורי המצגות והודעות הדוברות.