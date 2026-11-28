דקות בלבד לאחר ההצהרה של ראש הממשלה בנימין נתניהו הערב (שבת) שהציע ליו"ר ישר גדי איזנקוט להקים ממשלת אחדות כ שהוא שני ברוטציה - מיהרו בכירי גוש איזנקוט לצאת נגד ההצעה בטענה שמדובר בתרגיל פוליטי ותו לא. רק לפני יומיים, הזהיר יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מאפשרות זו וטען כי זהו תרגיל פוליטי של נתניהו שנועד להוביל לבחירות חוזרות.

גלריה טוענים שמדובר בתרגיל. ליברמן, לפיד וגולן ( צילום: שלו שלום )

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן כתב הערב ברשת X: "‏די לשטיקים ולטריקים. נתניהו הפסיד. חובתנו לכבד את רצון הבוחר ולהקים ממשלת שינוי והצלה", כתב גולן. יאיר לפיד, שותפו של נפתלי בנט שדווקא קרא להקמת ממשלת אחדות בראשות איזנקוט, הוסיף: "מדובר בעוד תרגיל עוקץ שקוף של רמאי סדרתי שרימה כל שותף והפר כל הסכם".

לדברי לפיד, "הדרך היחידה לבחון את ההצעה היא להשביע ממשלה בראשות איזנקוט ורק אז אפשר יהיה לנהל מו"מ על האפשרות להרחבתה". יו"ר הרשימה המשותפת ח"כ יוסף ג'ברין כתב כי "נתניהו ממחזר ספינים", תוך שהוא הוסיף לדבריו צילום של דיווח עיתונאי מהעבר שבו נכתב כי "נתניהו הציע לגנץ להיות ראשון ברוטציה".

בהודעתו כתב ג'ברין: "נתניהו שוב ממחזר ספינים במטרה לסכל חילופי שלטון. הרוב הדמוקרטי הכריע - יש להחליף את ממשלת הדמים וההפקרה הזאת. הגיע הזמן לממש את הרצון המשותף של הציבור כולו, יהודים וערבים כאחד, ולהדיח את נתניהו עוד השבוע".

"לשים הכול בצד". בנימין נתניהו ( צילום: אלכס קולומויסקי )

גם ביהדות התורה, שספגה ביקורת מכיוון ימין על המגעים עם גוש השינוי, מתחו ביקורת על הודעת נתניהו. בכיר במפלגה החרדית אמר כי "בזמן שביבי והימין מטיפים לחרדים מוסר שלא ילכו עם אייזנקוט בנט ולפיד, ביבי מסכים ליהיות שני ברוטציה, להעיף את בן גביר והחרדים על טיל, העיקר שהחברה 'השמאלנים' הנ"ל יקימו איתו ממשלה וישאירו את הליכוד איכשהו בשלטון". הבכיר הוסיף: "פשוט מאד, אם בנט רוצה אחדות בשביל ברית המשרתים, אז חוק גיוס לא יהיה, החרדים לא יהיו חלק מזה. ביבי פועל עכשיו אקטיבית נגד מי ששמר עליו כל השנים האחרונות".

"הכדור עובר לשמאל"

מנגד, יו"ר הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', בירך על "הושטת היד של רה"מ נתניהו", שלדבריו "היא אמיתית וכנה". סמוטריץ' הוסיף: "אני יודע את זה כמי שישב איתו שעות רבות בנושא בימים האחרונים והיה שותף להתלבטויות ולהכרעה. אני מברך אותו על כך ומוכן להיות ערב לכל סיכום אליו הוא יגיע עם איזנקוט ושותפיו. אני קורא לגדי איזנקוט ולכל חברי הכנסת הציוניים בשמאל לזנוח את רעיון העיוועים של ממשלת מיעוט שנשענת על אויבי ישראל, להושיט יד חזרה לאחים ולהקים ממשלת אחדות לאומית רחבה".

גם שר התרבות והספורט מיקי זוהר (הליכוד) הביע תמיכה בהודעת רה"מ וכתב: "על אף שקשה לי עם עמדתו של נתניהו לאפשר לאייזנקוט להתחיל ראשון בתפקיד ראש הממשלה, אין לי אלא לומר שהוא מוכיח מנהיגות יוצאת דופן ומראה שוב כמה מדינת ישראל תמיד היתה בראש סדר העדיפויות שלו". שר החינוך יואב קיש (הליכוד) כתב: "זה רגע המבחן של גוש השמאל. האם אהבתם לישראל גוברת על שנאתם לנתניהו".

ח"כ אופיר כץ ( צילום: מוטי קמחי )

בכיר נוסף מהליכוד שהתייחס לדברי נתניהו הוא ח"כ אופיר כץ שעומד בראש צוות המו"מ של הליכוד במגעים הקואליציוניים. כץ כתב: "דווקא אחרי קריסת התיקים, ראש הממשלה נתניהו מושיט את היד לאחדות עם ויתור גדול. בצעד מנהיגותי, ראש הממשלה נתניהו הוכיח שמדינת ישראל לפני הכל. אסור להעניק את מפתחות ניהול המדינה לתומכי טרור, שמהללים מחבלים ומצדיקים פגיעה בחיילי צה״ל. עכשיו הכדור עובר למנהיגי השמאל, תוכיחו שגם אצלכם ישראל לפני הכל".