ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (שבת) הצהרה שבה קרא שוב להקים ממשלת אחדות, ולראשונה אמר כי יהיה מוכן לכך שיו"ר ישר גדי איזנקוט יהיה ראשון ברוטציה כראש ממשלה. הוא לא פירט מהי מסגרת הזמנים שהוא מוכן שלפיה הרוטציה תתנהל, כלומר לא הבהיר אם הוא מסכים שאיזנקוט יכהן שנתיים מלאות כראש ממשלה לפני מימוש הרוטציה.

"הליכוד בהנהגתי היא המפלגה הגדולה ביותר במדינה, בפער גדול של רבע מיליון יותר מצביעים מאשר מפלגתו של איזנקוט. מטבע הדברים אני צריך להוביל את ממשלת האחדות, או לפחות להיות ראשון ברוטציה", אמר נתניהו - אך הוסיף כי "נוכח עוצמת הסכנה הקיומית והאפשרות שתקום ממשלה שאין לה את היכולת להתמודד עם סכנה זו, אחריותי כמנהיג מחייבת אותי לשים הכול בצד, כולל את עקרון המפלגה הגדולה, ולהסכים לכך שגדי איזנקוט יכהן ראשון כראש ממשלה, ואני אכהן בתחילת הקדנציה כראש ממשלה חליפי".

גלריה ( צילום: Jack GUEZ/AFP, Ronen-Zvulun/AFP )

הוא שלח מסר לאיזנקוט: "אני מצפה שלנוכח הסכמתי זו נפתח מיד במו"מ אמיתי, כנה ומואץ שבו תהיה נכונות דומה לפשרות ולוויתורים גם בצד השני, להקמת ממשלת האחדות הלאומית שתהדוף את הסכנות ותבטיח את ביטחון ישראל ועתידה".

הצהרתו של נתניהו מגיעה אחרי שבימים האחרונים כבר היו הערכות שנתניהו יספק הצהרה על נכונות להיות שני ברוטציה, ואחרי שיו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הזהיר שהצהרה כזו תהיה "תרגיל בלבד" , שמטרתו תהיה לסכל הקמת ממשלה חדשה בלי נתניהו - ואז למשוך את המשא ומתן עד לרגע האחרון ולפוצץ אותו בניסיון להוביל לבחירות חדשות, כשהוא עדיין ראש ממשלת מעבר. יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן היה הראשון להגיב הערב להצהרת נתניהו, ומסר: "‏די לשטיקים ולטריקים. נתניהו הפסיד. חובתנו לכבד את רצון הבוחר ולהקים ממשלת שינוי והצלה".

מסר דומה השמיע מיד אחריו יאיר לפיד, מס' 2 בסיעת "ביחד" של נפתלי בנט שדווקא מקדם בכל הכוח את הרעיון של ממשלת אחדות עם רוטציה שבה איזנקוט יהיה ראשון: "מדובר בעוד תרגיל עוקץ שקוף של רמאי סדרתי שרימה כל שותף והפר כל הסכם", מסר לפיד, כשהוא מתייחס בין היתר להסכם הרוטציה שנתניהו לא מימש בממשלה עם גנץ. "הדרך היחידה לבחון את ההצעה היא להשביע ממשלה בראשות איזנקוט ורק אז אפשר יהיה לנהל מו"מ על האפשרות להרחבתה". במקביל, שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' בירך על הצהרת נתניהו, והוסיף שהוא מוכן להיות "ערב" לכל סיכום שיושג מול איזנקוט - אמירה המזכירה מעט את הבטחתו בעבר של אריה דרעי לגנץ שהוא יהיה "ערב" למימוש הסכם הרוטציה הקודם מול נתניהו, שכאמור לא מומש בסופו של דבר.

בנט דוחף לאוטציה, לפיד תוקף את הסכמת נתניהו: "תרגיל עוקץ שקוף" ( צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת )

בחלוף כשעה מפרסום הודעת נתניהו הגיב לה גם בנט - שבניגוד ללפיד בירך עליה, אך הזהיר מ"מריחת זמן" ופירט חימשה עקרונות שמבחינתו הם קריטיים, בהם הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר, תקצוב כהונת ראש הממשלה ל-8 שנים וקידום "מהפכת משרתים". "נתניהו קיבל את ההחלטה הנכונה כשהודיע כי מוכן לממשלת אחדות בראשות איזנקוט תחילה, ממשלה על בסיס ברית המשרתים. ליבת ממשלה כזו היא מפלגות המייצגות את הציבור הציוני המשרת. לא נהיה תלויים במפלגות קצה לא ציוניות. הציבור המשרת והעובד יקבל מחדש את ההובלה של מדינת ישראל מידיי מפלגות קצה מגזריות שאינן ציוניות", מסר בנט.

"כעת חובת ההוכחה כי מדובר בכוונה אמיתית ולא במס שפתיים היא על נתניהו. אסור לאפשר מריחת זמן או דיוני סרק שמטרתם סיכול הקמת ממשלה בלעדיו. הזמן קצר. נתנהל תחת העיקרון: כבדהו, חשדהו, ושוב חשדהו. והעיקר, מהר. העקרונות לממשלת האחדות ברורים: הקמת ועדת חקירה ממלכתית; תקצוב כהונת רה״מ ל-8 שנים; הגעה להסכמה על מערכת המשפט תוך עצירת הכניסה לתוקף של חוקי המהפכה המשפטית; קידום מהפכת המשרתים ואת הדאגה לחיילים שלנו; מתן מענה על צורכי צה״ל ותאפשר לישראל להגן על אזרחיה מפני אויבינו".

בהצהרתו הערב נתניהו לא אותת על נכונות לוותר על מפלגות הגוש שלו, כלומר עוצמה יהודית של איתמר בן גביר שאיזנקוט מתנגד להקמת ממשלה עמו, וחזר על הדרישה להקים ממשלה עם "כל המפלגות שרואות בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי". נתניהו שב גם על הדרישה לקדם חוק גיוס בהסכמה עם המפלגות החרדיות - אמירה המנוגדת לניסיון של בנט להקים ממשלת אחדות בלי המפלגות החרדיות, כזו שתוכל לקדם חוק גיוס בלי פשרה מולן. זאת כשבמקביל מתנהל ציר נוסף במו"מ, על הקמת ממשלה בלי נתניהו ועם יהדות התורה ותמיכה של רע"מ, כזו שגם תידרש לפשרה משמעותית בנושא הגיוס.

את הצהרתו פתח נתניהו באזכור הדרמה במשפטו הפלילי , שבה אותתו השופטים שלא תהיה הרשעה בשוחד וקראו לחתור לסיום המשפט. "אזרחי ישראל, לפני ימים אחדים, האמת והצדק יצאו לאור בבית המשפט. זה קרה בזכות רבים בעם ישראל שעמדו לצידי בעשור האחרון, ובראשם רעייתי שרה ובניי יאיר ואבנר - שעברו סבל קשה ותמכו בי בכל החזיתות", אמר נתניהו.

"בימים האחרונים, ראינו דבר נוסף: מראות מזעזעים בכנסת - עזיבת האולם בעת ההמנון, הפניית הגב להלומי הקרב וטריקת הדלת בפני המשפחות השכולות. ביום רביעי האחרון, הדרישה של רע"מ והמשותפת הביאה להפלת הצעת חוק שנועדה למנוע החזרת גופות מחבלים למשפחותיהם. מה שאנחנו רואים היום בכנסת זו רק ההתחלה. זה יקרה גם בממשלה. בלי לירות כדור אחד, גורמים עוינים ישתלטו על המדינה מבפנים", הוא הוסיף.

נתניהו, המוביל בשבועות שחלפו מאז הבחירות קמפיין דה-לגיטימציה של המפלגות הערביות, הוסיף בלי לספק הוכחות לטענותיו: "תומכי הטרור מתכננים לתת אזרחות ישראלית למאות אלפי פלסטינים שייכנסו לישראל מיהודה, שומרון, עזה ומדינות שכנות בטענה של איחוד משפחות; להקים אוטונומיה ערבית בגליל ובנגב; לסגת מאזורי הביטחון בעזה, סוריה ולבנון ולהחזיר את המחבלים לפתח יישובינו; ובסופו של דבר להקים מדינה פלסטינית בחסות איראן על חורבותיה של מדינת ישראל.

( צילום: שלו שלום )

"כדי להכשיר את הקמת ממשלת האסון הזאת, חלק מחברי מפלגות תומכי טרור מדברים מילים רכות בעברית, בעוד שבערבית כולם מביעים תמיכה מוחלטת בארגוני הטרור ובהשמדת ישראל – תחת עקרון התקייה שמותר לשקר לכופרים כדי להביסם", הוא אמר, באזכור מרומז של ההצהרה הצפויה הערב של מנסור עבאס על הכרה בחמאס כארגון טרור . "כפי שאמר שלשום ח"כ בכר עואודה, בכיר ברשימה המשותפת, הוא וחבריו יכבלו את ידי ממשלת השמאל להילחם באויבנו: 'נהיה נגד כל מלחמה שתיפתח נגד עמנו'", הוסיף נתניהו.

"רוב מוחלט של אזרחי ישראל לא נופל בפח של תרגיל שקוף זה. מאז הגילויים המהדהדים בבית המשפט והאירועים המבישים בכנסת, רבים פונים אליי בכמיהה לאחדות. ביניהם יש גם רבים שלא הצביעו עבורי שאומרים שנוכח מה שהתברר במשפט אין יותר תירוץ לחרם שמנע אחדות. אחדות זו היא צו השעה. אנו נדרשים להתמודד עם סכנות מיידיות שמאיימות על עצם קיומנו. הדרך היחידה לעשות זאת היא בשילוב כל המפלגות שרואות בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. נגיע להסכמות בנושאים שעומדים על הפרק, לרבות נושא הגיוס ולימוד התורה עליו נגיע להבנות עם שותפינו החרדים".

גם בגוש תומכי נתניהו נשמעו הערב תגובות לנכונותו להיות שני ברוטציה, והשר מיקי זוהר מהליכוד אמר: "‏על אף שקשה לי עם עמדתו של נתניהו לאפשר לאיזנקוט להתחיל ראשון בתפקיד ראש הממשלה, אין לי אלא לומר שהוא מוכיח מנהיגות יוצאת דופן ומראה שוב כמה מדינת ישראל תמיד הייתה בראש סדר העדיפויות שלו".