סין פנתה בחשאי לאיראן בבקשה לסייע בריסון המורדים החות'ים בתימ ן - זאת לאחר שסעודיה העבירה פנייה לבייג'ינג בעקבות מבצע הכיבושים של החות'ים שהשתלטו בין היתר על המצר האסטרטגי באב אל-מנדב. כך דווח היום (חמישי) בסוכנות הידיעות רויטרס על סמך שלושה מקורות איראניים שמעורים בנושא. על פי הדיווח, התשובה האיראנית הייתה כי השלום והיציבות תלויים בסיום המלחמה האמריקנית-ישראלית נגד טהרן.

גלריה נשיא סין שי ג'ינפינג עם יורש העצר של סעודיה מוחמד בן סלמאן. ( צילום: AFP PHOTO / SAUDI ROYAL PALACE / BANDAR AL-JALOUD )

בתוך כך, מקור בכיר מסר לרשת "אל-מיאדין" שמזוהה עם חיזבאללה כי ריאד ביקשה מעומאן לבקש מהחות'ים הפסקת אש למשך שבועיים, שבמהלכה יתקיימו דיונים לטיפול ב"סוגיה ההומניטרית", כלומר הדרישה של החות'ים מסעודיה להסיר את המצור הימי שהטילה על תימן. עוד נמסר בדיווח באל-מיאדין מהמקור, כי ההסכם בנוגע ל"סוגיה ההומניטרית בתימן" יוכרז במהלך תקופת ההפוגה.

בתוך כך, בשטח הפעילות הצבאית נמשכת: לפי דיווח סעודי, רסיסים נפלו בעקבות יירוט כטב"ם במחוז טאיף בממלכה. בעקבות זאת אישה אחת נהרגה, אישה נוספת וגבר נפצעו נזק נגרם למבנים וכלי רכב. על פי ההודעה הסעודית ההרוגה והפצועה הן אזרחיות סעודיה והפצוע הנוסף הוא אזרח פקיסטן.

נזק לרכב בסעודיה לאחר שיגור כטב"ם לאזור

ובחזרה למגעים המדיניים: הפנייה של סעודיה לסין הגיעה לאחר שמסע הכיבושים של החות'ים סיכן את ייצוא הנפט הסעודי ואת נתיבי השייט שבהם מועבר הנפט לאזורים אחרים ברחבי העולם. על פי המקורות ששוחחו עם רויטרס, סין אמנם קראה באופן פומבי לאיפוק ולהשבת חופש השיט באמצעות הידברות, אולם המסר שהועבר לאיראן בצינורות חשאיים היה תקיף הרבה יותר.

על פי המקורות, סין מעוניינת שאיראן תפעיל את השפעתה על החות'ים כדי למנוע את התפשטות העימות בין סעודיה לחות'ים לנתיבי אנרגיה נוספים שסין - הכלכלה השנייה בגודלה בעולם - תלויה בהם. המקורות, שביקשו להישאר בעילום שם, לא מסרו פרטים על האופן שבו הועבר המסר הסיני לאיראן ולא התייחסו לשאלה האם המסר הועבר במהלך ביקורו של שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י בסין אתמול. לדברי המקורות, כאמור, תגובתה של טהרן הייתה כי היציבות והשלום באזור תלויים בסיום המלחמה האמריקנית-ישראלית נגד איראן. על פי רויטרס, הגורמים הרשמיים בסין לא השמיעו איומים מפורשים לגבי אפשרות של לחץ כלכלי על איראן.

כניסת החות'ים לעיר אל-מוחא

בתגובה לפניית רויטרס בנושא, במשרד החוץ הסיני לא הכחישו את הדיווח ומסרו: "סין אינה מעוניינת לראות את המתיחות האזורית גולשת אל תוך תימן והים האדום. הסלמת חוסר היציבות האזורית אינה משרתת את האינטרסים של אף אחד מהצדדים. יש לכבד את הריבונות והביטחון של כל המדינות, ואין לפגוע במתקנים החיוניים למחיית התושבים. סין קוראת להפסיק פעולות המסבכות עוד יותר את המצב, ומפצירה בפתרון סוגיות באמצעות הידברות ומשא ומתן". משרד החוץ של איראן לא מסר תגובה.