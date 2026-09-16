החות'ים מהווים איום משמעותי ובעיה צבאית שקשה לפתור, הרבה יותר מכפי שמצטייר מהדיווחים בתקשורת העולמית והישראלית.

בשנים 2025-2024 ניסו האמריקנים לשווא לנהל נגדם שלושה מבצעי הפצצה מהאוויר, ואחרי הכישלון השלישי - ב מבצע הפצצות ענק במרץ-אפריל 2025, "רוכב קשוח" שמו - האמריקנים הבינו שהם לא מסוגלים להכניע מהאוויר את המיליציה הפנאטית האיסלאמיסטית השיעית הזאת. לכן הכריז נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על ניצחון, טען שהחות'ים הבטיחו לו שלא יתקפו אוניות אמריקניות והסיג את כוחותיו מהזירה בלי שלמעשה הצליח לפגוע בצורה משמעותית ביכולותם לחסום את מצר באב אל-מנדב, לפגוע בתעשיית הנפט הסעודית ובאיחוד האמירויות באמצעות טילים וכטב"מים ולשגר טילים בליסטיים למרחק של כמעט 2,000 ק"מ לשטח ישראל.

גלריה החות'ים. רכובים על טנדרים - כמו הפנאטים מדאעש ( צילום: AP Photo/Osamah Abdulrahman )

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צה"ל, כלומר חיל האוויר הישראלי, הצליח קצת יותר וחיסל חלק ניכר מההנהגה המדינית-צבאית של החות'ים במכה אווירית, ופגע בנמל חודיידה, שהוא עורק האספקה הימי העיקרי של החות'ים בחוף הים האדום. ישראל השיגה הרתעה, אבל לא השמידה את יכולותיהם הצבאיות של החות'ים כפי שטען והתרברב שר הביטחון ישראל כ"ץ. החות'ים הפסיקו לשגר לעבר ישראל רק כשהושגה הפסקת אש בעזה.

הפתרון האמריקני

בוושינגטון נוטים לראות בחות'ים (ארגון "אנסאר אללה") בצפון תימן שלוחים של האיראנים, וסבורים כי הבעיה שהם מציבים תיפתר אחרי בחירות האמצע, כשארה"ב תנחית על האיראנים את המכה הסופית, או לחילופין אם האיראנים ישובו לשולחן המשא ומתן עם האמריקנים ויגיעו להסכם על מצר הורמוז ועל הדממת תוכנית הגרעין שלהם.

זו הסיבה שטראמפ נענה רק חלקית לבקשתו של מוחמד בן סלמאן, יורש העצר הסעודי, שפנה אליו לפני כשבוע וביקש את עזרתה של ארה"ב בשיתוק האש שהחות'ים המטירו על מתקני הנפט והערים הסעודיות שלחוף הים האדום.

טראמפ למד לקח מהניסיונות הכושלים הקודמים של ארה"ב בשנים האחרונות, שהתוצאות הצבאיות שלהם היו דלות מאוד, ואילו ההוצאות של האמריקנים על טילי יירוט המשוגרים מספינות ועל חימושים התקפיים שמשוגרים ממטוסים היו אסטרונומיות ולא הצליחו לדכא כטב"מים וטילים שמחירם שבריר מזה של החימושים שנועדו ליירט אותם או להשמיד אותם על הקרקע.

למד לקח - ומחכה לאחרי בחירות האמצע. טראמפ ( צילום: Kent Nishimura/AFP )

לכן הפנה טראמפ את הסעודים בתיווך של פיקוד המרכז בצבא האמריקני (סנטקום) לישראל, כדי שאלו יטיבו את מודיעין המטרות ושיטות התקיפה של חיל האוויר הסעודי. טראמפ נמנע מלשלוח סוללות פטריוט ו-THAAD נוספות לסעודיה, בידיעה ברורה שהוא צריך לצבור מלאי חימושים וסוללות יירוט לקראת המפץ הגדול עם איראן, שיהיה כנראה אחרי בחירות האמצע בארה"ב. עם זאת, בסיוע המודיעיני שסעודיה כבר מקבלת מסנטקום וגם מישראל אין די.

הדרך לבלום את החות'ים

"אנסאר אללה" הוא מיליציה שיעית פנאטית. אנשיה רכובים על טנדרים, בדיוק כמו שהיה דאעש כשכבש חצי מהמזרח התיכון. המוטיבציה הפנאטית שלהם, מהירות התנועה והיזמות הצבאית הבלתי-נדלית של החות'ים דומה מאוד לזו של דאעש, ולכן כדי לבלום את החות'ים ולהסיר את האיום הנשקף מהם דרושים כוחות אמינים על הקרקע עם מוטיבציה דתית לא פחותה משלהם לצורך תמרון קרקעי מסיבי, יחד עם גיבוי אווירי של חילות האוויר המערביים.

כך חילקו המיליציות השיעיות והכורדיות בעיראק ובסוריה את דאעש, כך הביסו בסיוע חילות האוויר האמריקני, הבריטי, הצרפתי והירדני, וכך גם כנראה אפשר להביס את החות'ים.

חשוב לציין בהקשר זה שהחות'ים מקיימים כרגע שיתוף פעולה עם פרוקסי אחר של האיראנים - המיליציות השיעיות החברות ב"גיוס העממי" בעיראק. יש להם כעת חדר מלחמה משותף בבגדד, והחות'ים סיפקו לעיראקים את המטרות, ואלו שילחו כטב"מים ששיתקו את זרימת הנפט בצינור המזרחי-מערבי הסעודי ופגעו בנמל ינבוע.

החות'ים אומנם אינם סרים בצורה מוחלטת למשמעתם של האיראנים, אבל חסימת מצר באב אל-מנדב, שמשרתת אותם במאמציהם להסיר מעליהם את המצור האווירי הסעודי, משרתת גם את האיראנים, מפני שהיא פוגעת באספקת הנפט לשוק העולמי. ובכלל, החות'ים ושותפיהם - המיליציות השיעיות העיראקיות - מהווים איום שילך ויגבר בעתיד גם על מצרים, שמאבדת מדי יום מיליוני דולרים בגלל שתעלת סואץ שותקה אחרי שהחות'ים התייצבו במצר באב אל-מנדב, וחברות הביטוח מעלות בצורה תלולה את המחירים עבור ספינות שצריכות לעבור דרך המצר אל הים האדום, ומשם לתעלת סואץ וגם לנמל אילת.

החות'ים נכנסים לעיר אל-מוחא בקריאות "מוות לאמריקה, מוות לישראל"





אבל זה לא הכול. הפגיעה בצינור הנפט הסעודי שמגיע לינבוע בים האדום לא מאפשרת לסעודים להעביר את הנפט שלהם בצינור נפט מצרי שהולך מחוף הים האדום לאזור אלכסנדריה שבים התיכון, ומשם לאירופה. "סומד" נקרא הצינור הזה, שבו עוברים עדיין בין 2 ל-4 מיליון חביות נפט סעודי ביום לאירופה. כך שמצרים היא המפסידה הגדולה, ולכן נסע לשם יורש העצר הסעודי בניסיון לגייס את הנשיא המצרי למלחמה בחות'ים (מצרים כבר הייתה מעורבת במלחמה בתימן בשנות ה-60 של המאה הקודמת, ואף השתמשה שם בנשק כימי בלי להשיג תוצאות מזהירות).

באשר לישראל, החות'ים מהווים איום לא רק על חופש השיט לאילת, אלא גם ניצלו היטב את הפסקת האש שנמשכה שנה מאז כישלון המבצע האמריקני והם מסוגלים מחדש לאיים על ישראל באמצעות טילים בליסטיים, כטב"מים, ולאחרונה נוספה להם גם היכולת לאיים עלינו ממזרח בצורה טובה יותר בעזרת שותפיהם מהמיליציות השיעיות העיראקיות.

בנוסף, בשבועות האחרונים הפגינו החות'ים יכולת מדהימה להניע את אנשיהם 2,500 ק"מ דרומה לאורך חופי הים האדום, לכבוש את העיר מוחא מידי צבא הממשלה ולהשתלט על מצר באב אל-מנדב ועל האיים שבו. צבא ממשלת תימן הרשמית, שניסה להגן על האזורים שבשליטתו לאורך חוף הים האדום ובתוך תימן, הובס כהרף עין כמעט, למרות שלרשות צבא ממשלת תימן - שפועלת מעדן - יש חיל אוויר וכוחות מצוידים עד לשיניהם בנשק ובכלי רכב משוריינים שסעודיה סיפקה להם. הצבא הזה נפוץ לכל עבר מול התקפות הטנדרים של החות'ים והמארבים שהניחו לכוחות, שנעו וחיפשו אותם בשטח.

הכישלון של צבא הממשלה בתימן הוא עוד תבוסה של הסעודים במלחמה המתמשכת שהם מנסים, יחד עם קואליציה, לנהל נגד החות'ים.

הסכם "מכה" שעליו חתמה סעודיה עם פקיסטן ועם טורקיה, שאמור להיות הסכם הגנה, לא נותן לסעודים את מה שהם קיוו שיקבלו. הפקיסטנים והטורקים מפרסמים הודעות גינוי על תקיפות החות'ים במערב סעודיה באמצעות כטב"מים וטילים בליסטיים, אבל מעבר לזה הם לא עושים כלום.

מצרים גם היא כנראה אינה ששה לשלוח כוחות קרקעיים לתימן, והיא לכל היותר תעזור ככל יכולתה לחיל האוויר הסעודי, אולי אפילו במשלוח מטוסי קרב מצריים תמורת מאות מיליוני דולרים שהסעודים יזרימו לכלכלה המצרית.

המעורבות הישראלית

ישראל דווקא יכולה לסייע לסעודים לטפל בתימנים: במידע מודיעיני שישראל יודעת להפיק באמצעים מתקדמים, כולל בינה מלאכותית. היכולת של ישראל מסייעת לה להיות גורם מודיעיני בעל חשיבות גדולה למאבק בחות'ים.

ישראל גם יכולה לסייע לסעודים להגן על עצמם מפני הכטב"מים וטילי השיוט שהחות'ים משגרים לשטחה. חיל האוויר הישראלי הוכיח יכולת ליירט את כל הכטב"מים שאיראן שיגרה לעברנו, כמעט 1,000, במהלך מבצע "שאגת הארי". יחד עם האמריקנים הצליח חיל האוויר שלנו להפיל את כולם. לסעודים יש מטוסי קרב מודיעין מתקדמים, ובמספרים לא קטנים, אבל הם מתקשים לתפעל את המערך הזה בצורה יעילה, בין השאר מפני שרק מקורבים למשפחת המלוכה ונאמנים במיוחד מתקבלים שם לקורס טיס, וגם הפיקוד של חיל האוויר אינו מבוסס על הטובים ביותר - אלא על הנאמנים ביותר.

לישראל אין יכולת לוותר על סוללת כיפת ברזל לטובת הסעודים, אפילו אם ישנו כיוון ב-180 מעלות ויסכימו לחתום הסכם נורמליזציה עם ישראל בלי שישראל תפעל להקמת מדינה פלסטינית, בניגוד לדרישת בית המלוכה הסעודי. צה"ל זקוק לכל סוללת כיפת ברזל, קלע דוד וחץ 3 לקראת עימות עתידי עם איראן, ואינו יכול להקצות לסעודים אפילו חלק מהמערך הזה, כפי שישראל עשתה, לפי פרסומים זרים, באיחוד האמירויות, כששלחה לשם סוללת כיפת ברזל שיירטה טילים וכטב"מים איראניים.

לכל היותר יכולה ישראל לשלוח לסעודיה אמצעי גילוי ולייעץ לה כיצד לפרוס טוב יותר ובאופן יעיל יותר את מערכי הגילוי, היירוט והתקיפה שלה. ישראל גם יכולה ללמד את הסעודים איך לתקוף את המתקנים התת-קרקעיים שבהם החות'ים מייצרים את הטילים הבליסטיים, טילי השיוט והכטב"מים, בחלקים שמוברחים עבורם מאיראן.

נתניהו. מקווה שתקום קואליציה בינלאומית ( צילום: חיים צח/ לע"מ )

צבא לועסי הגת, נעולי הכפכפים, שאנחנו רואים בצילומים מתימן, הוא רק החזית החביבה על הצלמים, בעוד שמי שמסוכנים באמת הם אנשי הצבא התימני שסרים למשמעתו של השליט המודח עלי עבדאללה סאלח, שבשירותם עובדים גם מהנדסים, פועלי ייצור ומפעלים תת-קרקעיים שמעבירים את תוצרתם לשבטים הנאמנים לחות'ים, ואלה מחביאים אותם במערות עד שמגיע הרגע לשגר אותם.

ישראל יכולה לעזור לסעודים לאתר את המפעלים התת-קרקעיים ופתחיהם ואת המערות של השבטים ולפקוק אותם, אם לא להרוס אותם, אבל לא מעבר לזה. אך ניתן כבר להעריך שזה לא יספיק כדי להביס את החות'ים. חייבים כוחות על הקרקע שיגרמו להם לנוס ולהתפזר ולחזור למחוז סעדה בצפון תימן, שממנו באו וממנו יצאו לכבוש את צנעא ואזורים נוספים בתימן.

אבל כדי שיהיו כוחות יעילים על הקרקע, הסעודים צריכים להפסיק להילחם בכוח שמופעל על ידי איחוד האמירויות בדרום תימן, שהוכיח את יכולתו להילחם בחות'ים ובגורמים נוספים בתימן שהיו חברים בקואליציה שבעבר הצליחה לבלום את החות'ים, אבל התפרקה מפני שהסעודים ניהלו שם פוליטיקה משלהם.

בישראל מקווים שתקום קואליציה בינלאומית שיהיו חברות בה גם מדינות אירופיות שנפגעות מהשליטה של החות'ים במצר באב אל-מנדב ומהפגיעה בייצוא הנפט הסעודי. עד שתקום קואליציה כזאת ועד שהיא תהיה יעילה יעבור זמן, ובינתיים החות'ים הם בעיה, בין השאר מפני שהם מצליחים עדיין לקבל הברחות של חלקים לניווט ולהפעלת טילים וכטב"מים מאיראן.