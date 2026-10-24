ראש הממשלה בנימין נתניהו קרא אתמול (שישי) להיערך ל"כלכלה עוקפת סנקציות" , ובנושא זה נראה שיש לישראל ממי ללמוד. בארבע השנים וחצי מאז שפלשה לאוקראינה, מצאה רוסיה דרכים שונות ומגוונות לעקוף את העיצומים שהטילו עליה מדינות המערב, ועל פי הרשויות בארצות הברית ותחקירים שפרסמו עיתונאים שמזוהים עם האופוזיציה הרוסית מי שהפך לדמות מפתח בעקיפת הסנקציות הוא האוליגרך המולדובי בעל האזרחות הישראלית אילן שור.

גלריה ( צילום: מתוך אינסטגרם, AFP )

בשנת 2024 הקים שור חברת טכנולוגיות פיננסים ותשלומים בינלאומית בשם A7 – כשאחת ממטרותיה היא להקל על תשלומים חוצי גבולות עבור עסקים רוסיים שנמצאים תחת סנקציות בינלאומיות מחמירות. שור מחזיק ב-51% מהחברה והיתר בידי הבנק הרוסי PSB שאף הוא מצוי תחת סנקציות בינלאומיות מחמירות. בתחילת החודש האשים משרד האוצר האמריקני את החברה בקיום קשרים עם איראן ועם משמרות המהפכה.

על פי משרד האוצר של ארצות הברית, מדובר למעשה ברשת כלכלית שמבוססת על סוכני משנה - חברות שרשומות ופועלות במדינות שונות, שבאמצעות מסמכי סחר כוזבים מציגות תשלומים שהתקבלו מגורמים שונים ברוסיה כעסקאות לגיטימיות שאין עליהן מגבלה של סנקציות.

תחקיר של International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), רשת בינלאומית של עיתונאים חוקרים, שפורסם השבוע העלה כי החברה שבבעלות שור הצליחה להעביר לגורמים מחוץ לגבולות רוסיה סכום שווה ערך ל-14 מיליארד דולר בתקופה שבין נובמבר 2024 ליולי 2025.

הכסף עובר בשקיות למרכז של החברה

על פי התחקיר, A7 פועלת משוק סאדובוד (Sadovod Market), מתחם המסחר הסיטונאי והקמעונאי הגדול ביותר ברוסיה, שממוקם בחלק הדרום-מזרחי של מוסקבה. הסוחרים במקום מקבלים הוראות מבעלי עסקים רוסים ומסייעים להם להעביר תשלומים למדינות אחרות, תמורת סחורות שונות שרכשו – כשחלק מהעסקאות מבוצעות תוך עקיפת הסנקציות.

"דיווח לפוטין על פעילות הרשת" ( צילום: Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP )

על פי התחקיר, המתווכים שפועלים בשוק מניחים את הכסף בשקיות ממוספרות ושולחים אותו למרכז המזומנים של A7, שם הקופאים סופרים את הכסף המזומן ורושמים את כל המידע הדרוש. לאחר מכן הכסף מועבר לבנק PSB, שמפקיד אותו בחשבונות של A7.- אז חברות מתווכות שרשומות מחוץ לרוסיה מעבירות את הכסף לנמענים זרים, בעיקר ספקים סינים. כך, ברשומות של הבנקים הסינים לא מצוין המקור האמיתי שממנו התקבלו הכספים.

מממצאי התחקיר עולה כי נכון לסוף שנת 2024 קיבלה A7 כ-2,300 בקשות להעברות כספים שמקורן בחברות שפעילות בשוק סאדובוד. רוב הבקשות היו אמורות להיות מטופלות באמצעות העברת הכספים דרך חברות סחר בקירגיסטן לחברות בסין ובהונג קונג. בדצמבר שעבר התגאתה החברה בהודעת דוברות שפרסמה שהצליחה לבצע העברה של כסף לסין בתוך "פרק זמן של שעה -40 דקות בלבד".

על פי דיווח בעיתונות האוקראינית בספטמבר 2025 נפגש בעל השליטה ב-A7 אילן שור עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין וסיפר לו על פעילות הרשת. על פי אותו דיווח שור אמר לפוטין: "במהלך עשרה חודשי פעילות, הפלטפורמה עיבדה למעלה מ-7.5 טריליון רובל, תוך ביצוע של 1,500 עד 2,000 עסקאות מדי יום. התוכנית לשנת 2025 כוללת תשלומי מס בסך של כ-20 מיליארד רובל – מדובר בהכנסות מס חדשות. לאור העובדה שלמעלה מ-50% מהתשלומים שלנו מופנים כיום למדינות אסיה, החלטנו להקים שם מרכז פיננסי".

הגדיר את החברה כ"ארגון פשיעה רב-לאומי משמעותי". שר האוצר האמריקני בסנט ( צילום: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson )

ב-1 באוקטובר הטיל משרד האוצר האמריקני סנקציות נגד A7, והגדיר אותה כ"ארגון פשיעה רב-לאומי משמעותי" ש"משתמש בטכניקות הלבנת הון כדי להעביר סכומי כסף עצומים באופן בלתי חוקי תוך הפרת סנקציות וחוקים אחרים בתחומי השיפוט שבהם הוא פועל". על פי הרשויות האמריקניות, הרשת שימשה את הבנק המרכזי של איראן, את משמרות המהפכה, ואת הקבוצות הנתמכות על ידי טהרן, כולל חמאס, וכן ארגונים שעוסקים בפשיעה בתחום הסייבר.

בהודעת משרד האוצר האמריקני נכתב: "הפעולה שננקטה מדגישה את התמיכה הפיננסית שמעניקה רשת A7 למשמרות המהפכה של איראן, וכן לגורמים הפועלים מטעמה, דוגמת ארגון חמאס. יתרה מכך, 'רשת A7' נקשרה ל-Nobitex – זירת המסחר בנכסים דיגיטליים הגדולה ביותר באיראן, אשר הוכנסה לרשימת הסנקציות על ידי ה-OFAC ב-2 ביוני 2026; כמו כן, הרשת אפשרה ביצוע עסקאות הקשורות לפריצות שביצעה צפון קוריאה לזירות מסחר במטבעות קריפטוגרפיים, וכן לפעילותם של גורמים בלתי-חוקיים אחרים".

הדרך מישראל לחסות הקרמלין

כאמור, מי שעומד מאחורי A7 הוא האוליגרך המולדובי בעל האזרחות הישראלית אילן שור (39). שור נולד בישראל להורים שעלו ממולדובה. המשפחה חזרה לקישינב בתחילת שנות התשעים כששור היה ילד והוא התחיל את עסקיו בגיל 18, כאשר הפך לשותף של אביו, מירון שור, שפתח רשת של חנויות דיוטי פרי במולדובה. לאחר שאביו נפטר שור ירש את עסקיו והרחיב אותם לתחומים אחרים. בהמשך נכנס לפוליטיקה המולדובית, הקים את מפלגת "שור" הפופוליסטית שפעילותה במדינה נאסרה.

בשנת 2017 הורשע בהלבנת כספים ובמעילת ענק שבמסגרתה נגנבו מיליארד דולר משלושה בנקים במולדובה, נדון לשבע שנות מאסר - ונמלט לישראל. אותה מעילה כונתה במולדובה "מעילת המאה". בשנת 2023 בית משפט לערעורים במולדובה דחה את הערעור של שור והחמיר את עונשו ל-15 שנות מאסר. באמצע העשור הנוכחי שור, שטען לרדיפה פוליטית מצד השלטון המולדובי הפרו מערבי העתיק את פעילותו לרוסיה תוך שהוא מביע תמיכה נחרצת במדיניותו של הנשיא פוטין.