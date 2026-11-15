פגישת המשא ומתן להקמת ממשלת אחדות , שהתקיימה בצהריים (ראשון) במלון דן אכדיה בהרצליה, הסתיימה ללא התקדמות משמעותית - אך עם הסכמה בין הצדדים שלפיה "השיח יימשך". יו"ר ישר גדי איזנקוט הגיע למלון לקבל סקירה מצוות המו"מ של מפלגתו, נציגו חילי טרופר אמר כשעזב את המקום: "הייתה פגישה עניינית, ננסה להמשיך להרכיב ממשלה, נעשה מאמץ".

נציגי המפלגות מגיעים לפגישה





גלריה כץ וטרופר יוצאים מהמלון. "מקווים שזה לא רק למראית עין" ( צילום: מוטי קמחי )

נציג הליכוד, ח"כ אופיר כץ, אמר גם הוא ביציאה מהפגישה כי "הייתה שיחה עניינית, אנחנו מקווים שזה לא רק למראית עין. השיחות יימשכו". בהודעה משותפת וקצרה מטעם הליכוד וישר בתום הפגישה, נמסר כי "הסתיימה פגישת נציגי ישר, ביחד, והליכוד. הפגישה התקיימה באווירה עניינית וסוכם כי השיח בין הצדדים יימשך".

במקביל למו"מ בהרצליה, נפגשו ח"כ יאיר לפיד ויו"ר הדמוקרטים יאיר גולן. "השניים עסקו בתיאום מהלכים לקראת הקמת ממשלה טובה לישראל", מסרו השניים. בצל התנגדות השותפים הבכירים של איזנקוט לממשלת אחדות - שנתניהו יהיה חלק ממנה או מכהן כראש הממשלה - נפגשו צוותים של ישר בנפרד עם נציגי הדמוקרטים וישראל ביתנו.

את הליכוד ייצגו בפגישה ח"כ כץ ועו"ד מיכאל ראבילו, שב-ynet נחשף שוויתר על מועמדותו לתפקיד מבקר המדינה אחרי תוצאות הבחירות. מטעמו של איזנקוט נשלחו חבר הכנסת טרופר ויואב הורביץ, שהיה בעבר ראש הסגל של נתניהו. את בנט ייצג בפגישה מזכיר הממשלה לשעבר שלו, שלום שלמה.

נציגו של בנט, שלום שלמה, ביציאה מהפגישה ( צילום: מוטי קמחי )

ל-ynet נודע כי במהלך הפגישה, נציגי הליכוד ביקש מנציגי ישר וביחד שלא לפסול את מפלגת עוצמה יהודית של איתמר בן גביר משותפות בקואליציה. "אנחנו לא פוסלים אף אחד מהצד שלכם, גם לא את יאיר גולן", אמרו. "אל תפסלו מהצד שלנו אף אחד".

במסגרת קמפיין "האחדות" של נתניהו עד כה, הוא דרש שכל גוש הימין יהיה חלק מהממשלה - שאליה יצטרפו מפלגות נוספות, אך מאחורי הקלעים הועבר מסר שונה. בימים האחרונים גורמים בסביבת נתניהו העבירו מסרים לאיזנקוט, שקיבל את המנדט להרכבת הממשלה, שלפיהם אם ייפתח שיח על הקמת ממשלת אחדות, נתניהו והליכוד לא יתעקשו לצרף אליה את איתמר בן גביר.

הפגישה בין הצדדים היא רק השלב הראשון במו"מ, עם נציגים בדרג נמוך יחסית ולא בפגישה ישירה בין איזנקוט לנתניהו, שנפגשו ביום חמישי לעדכון ביטחוני בנוכחות המזכיר הצבאי של נתניהו, אלוף גיא מרקיזנו.

בלי תנאים מוקדמים?

איזנקוט, שקיבל לפני שבוע בדיוק את המנדט להרכבת הממשלה, ככל הנראה הציע לליכוד להצטרף לממשלה בראשותו - ללא רוטציה או חילופי תפקידים. במפלגתו של איזנקוט מוכנים לצרף כל מפלגה מהקואליציה הנוכחית, למעט מפלגת עוצמה יהודית. מבחינת ישר, פגישת צוותי המו"מ הייתה אמורה לעסוק אך ורק בהצטרפות הליכוד לקואליציה, אבל לא במסגרת של ממשלת אחדות או ממשלה פריטטית, ובוודאי לא חלוקת כהונת תפקיד ראש הממשלה בין נתניהו לבין איזנקוט.

אם זו ההצעה שאכן עלתה, בליכוד דחו אותה על הסף אם נתניהו לא יכהן גם כראש הממשלה, בלי קשר אם ברוטציה או בדרך אחרת. בליכוד גם דורשים כי כל מפלגות גוש נתניהו יהיו שותפות בממשלה כזו, כולל בן גביר.