אחרי ביטול פגישת צוותי המו"מ בשבוע שעבר על ידי גדי איזנקוט בעקבות נאום האחדות המפלג של ראש הממשלה בנימין נתניהו בכנסת, צפויים להיפגש היום (ראשון) צוותי המו"מ של שתי המפלגות , לראשונה מאז הבחירות ולאחר שהנשיא יצחק הרצוג העניק לאיזנקוט ראשון את המנדט להרכבת הממשלה. הפגישה תיערך בשעה 16:00 אחר הצהריים במלון דן אכדיה בהרצליה.

ל-ynet נודע כי יו"ר ביחד נפתלי בנט סיכם עם איזנקוט כי ישלח נציג מטעם מפלגתו למו"מ. הנציג, היועץ הפוליטי שלום שלמה, שימש כמזכיר הממשלה בתקופת ממשלת השינוי. שלמה גם היה הנציג של בנט במשא ומתן להקמת אותה ממשלה ב-2021, ובעבר שימש כיועצו של לפיד.

גלריה אינזקוט ונתניהו. שניהם מתעקשים לעמוד בראש - ללא רוטציה ( צילום: REUTERS/Amir Cohen/File Photo )

שלום שלמה (מימין) לצד בנט ולפיד ביולי 2022 ( צילום: חיים צח, לע"מ )

מדובר בשלב הראשון בפגישה של צוותי המו"מ בדרג נמוך יחסית, ולא בפגישה ישירה בין איזנקוט לנתניהו, שנפגשו ביום חמישי לעדכון ביטחוני בנוכחות המזכיר הצבאי של נתניהו, אלוף גיא מרקיזנו.

זמן קצר לפני המו"מ, חברי סיעת ישר הגיעו יחד עם איזנקוט למכון למורשת בן-גוריון ולקברו בשדה בוקר, שם אמר יו"ר המפלגה: "נהוג לדבר על אחדות בהקשר לקוניונקטורה פוליטית. בעיניי התוכן של האחדות בערכים הרבה יותר חשוב מסגירה פוליטית של ממשלת אחדות לאומית. השאלה היא איזה ערכים ונושאים משותפים מקדמים בממשלה כזאת - בחינוך ממלכתי, בערבות הדדית, בשירות צבאי, בשירות ציבורי ובמחויבות הדדית של אזרחים למדינה ומה מחבר בין כלל אזרחי מדינת ישראל".

לדברי איזנקוט, "אנחנו נמצאים בפרשת דרכים היסטורית שאפשר וחייבים, לעצב מחדש. הגענו לפה לדבר על אחדות, על ממלכתיות וגם על שירות צבאי, חינוך ממלכתי, שירות ציבורי ועל אחדות בחברה הישראלית - לא רק דרך הצבעה בכנסת או שיחות כשהכותרת היא אחדות, אלא לראות מה המשמעות בתוכן. לא רק באיזושהי קוניונקטורה פוליטית שמאפשרת רוב כדי ליצור מראית של יציבות. השאלה היא איזה ערכים הולכים לקדם".

"בלי תנאים מוקדמים", אבל יש תנאים

איזנקוט, שקיבל לפני שבוע בדיוק את המנדט להרכבת הממשלה, צפוי להציע לליכוד להצטרף לממשלה בראשותו - ללא רוטציה או חילופי תפקידים. במפלגתו של איזנקוט מוכנים לצרף כל מפלגה מהקואליציה הנוכחית, למעט מפלגת עוצמה יהודית של איתמר בן גביר. מבחינת ישר, פגישת צוותי המו"מ היום תעסוק אך ורק בהצטרפות הליכוד לקואליציה, אבל לא במסגרת של ממשלת אחדות או ממשלה פריטטית, ובוודאי לא חלוקת כהונת תפקיד ראש הממשלה בין נתניהו לבין איזנקוט.

בליכוד צפויים לדחות על הסף את הדרישה אם נתניהו לא יכהן גם כראש הממשלה, בלי קשר אם ברוטציה או בדרך אחרת. בליכוד גם דורשים כי כל מפלגות גוש נתניהו יהיו שותפות בממשלה כזו, כולל בן גביר.

בן גביר בממשלה? מחלוקת נוספת בין הצדדים ( צילום: Erik Marmor/Getty Images )

אמש קרא נתניהו לאיזנקוט להיפגש באופן אישי כדי להקים ממשלת אחדות, אולם נתניהו לא הציע רוטציה או ממשלה שתהיה בראשותו של איזנקוט בשלב הראשון. "אנחנו לא מציבים תנאים כדי שנתניהו ואיזנקוט יוכלו לדבר על הנושאים האלה בארבע עיניים בעצמם", הסביר גורם בליכוד. "כל דבר נמצא על השולחן במסגרת המו"מ בין שתי המפלגות".

הערכה היא כי מדובר בעיקר בפגישה פורמלית ראשונה, מאחר שהסיכוי ששתי המפלגות יסכימו על המשך המו"מ על פי התנאים של איזנקוט כלל אינו מתקבל על הדעת מצד הליכוד. איזנקוט מעוניין למצות הקמת ממשלה עם החרדים, כאשר האופציה מבחינתו לממשלת אחדות ולוויתורים עדיין רחוקה. גם אם תהיה פריצת דרך להקמת ממשלת אחדות, היא תהיה קרוב לוודאי בפגישה אישית וחשאית בין נתניהו לאיזנקוט ולא בפגישה רשמית של צוותי המו"מ.

גם השותפים הבכירים של איזנקוט שוללים הקמת ממשלת אחדות, כזו שנתניהו יהיה חלק ממנה או מכהן כראש הממשלה. יאיר לפיד, אביגדור ליברמן ויאיר גולן הודיעו לאיזנקוט כי יתנגדו לממשלה שנתניהו ימשיך לכהן בה. "מפלגת הליכוד אינה פסולה והיא יכולה להיות שותפה בממשלה שלנו, אבל לא עם נתניהו", אמרו.

ח"כ יוליה מלינובסקי ממפלגתו של ליברמן הייתה חריפה אף יותר, והבוקר היא צייצה ברשת X נגד פגישת המו"מ: "לעשות עסקה עם נתניהו זה כמו לעשות עסקה עם נוכל הטינדר, וחשוב שכולם יבינו את זה. כשנתניהו בעמדת כוח הוא מסית ומפלג וכשהוא במצוקה ומרגיש שהכסא בוער מתחתיו אז הוא מדבר על אחדות מזויפת ומחפש את הפראייר התורן שיאמין לזה. מקווה מאוד שאין קונים לחתולים בשק שהוא מנסה למכור".

נאום ה"אחדות" של נתניהו, שאיזנקוט כינה "ספין"





בנאום מוקלט שפרסם אמש, נתניהו קרא למשא ומתן עם איזנקוט "בלי תנאים מוקדמים". איזנקוט כינה את ההצהרה של נתניהו "ספין" ו"תרגיל", במטרה לסכל הקמת ממשלה של גוש השינוי יחד עם החרדים. עוד הוא האשים את הליכוד בכך שהוא "קורא למו"מ" בזמן שבפועל כבר נקבעה פגישה בין נציגי שתי המפלגות הגדולות.

באשר למגעים של גוש השינוי עם המפלגות החרדיות, היום נודע כי איזנקוט כבר נפגש בשבוע שעבר בחשאי עם יו"ר יהדות התורה יעקב אשר. האחרון ערך פגישה בשבוע שעבר גם עם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, וטען כי הסיבה לכך היא ש"היה חסר לו קפה".