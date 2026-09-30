האירוע הדרמטי של טיסת פליי דובאי מדובאי לנתב"ג והחשש ל ניסיון ריסוק של המטוס עוררו הדים בישראל, והגיעו גם לכותרות העיתונים ואתרי החדשות ברחבי העולם, שם הם סוקרו בהרחבה. ברשת CNN הפך המקרה במהרה לכתבה הראשית של האתר, שם נכתב: "'תקרית אלימה' בין טייסים גרמה להסטת חירום של מטוס שהיה בדרך לישראל". בינתיים, גופי הביטחון בישראל מעריכים כי מדובר בפעולת טרור.

גלריה הכותרת הראשית ב-CNN: "'תקרית אלימה' בין טייסים" ( צילום: CNN )

ב-CNN התייחסו לצלילה הדרמטית של המטוס מעל שמי סעודיה, כאשר צילום מסך מנתוני אפליקציית המעקב Flightradar24, המתעד את ההנמכה החריגה של טיסת פליי דובאי FZ1073 שעוררה בהלה בישראל בשל חשש לחטיפה, מראה כיצד המטוס ירד בתוך זמן קצר מגובה של כ-34 אלף רגל לכ-14 אלף רגל, כאשר בשלב מסוים הוצג קצב הנמכה רגעי של כ-30,976 רגל בדקה. ב-CNN פרסמו כתבת בלוג, שבה מתפרסמים עדכונים שוטפים על המקרה, שבאחד מהם נכתב כי "מקרה החירום הביא ישראלים למדינה שלא מכירה במדינתם", בהתייחס לנחיתת החירום בסעודיה.

ב"ניו יורק טיימס" המקרה סוקר פחות בהרחבה ונדחק לעמודה נמוכה בדף הבית של אתר העיתון. "ישראל הזניקה מטוסי קרב אחרי שטיסה מדובאי שלחה אות מצוקה", נכתב שם בכותרת הכתבה. הכתבה הראשית עסקה בהחלטה של בית המשפט בארצות הברית לאשר באופן זמני גירוש של מהגרים למדינות עולם שלישי, במה שנתפס כניצחון של ממשל טראמפ.

מנגד, ב-BBC הבריטי המקרה שובץ ככתבה הראשית של האתר, תחת הכותרת "חדשות מתפרצות: טיסה שהייתה בדרך לישראל הוסטה לסעודיה אחרי 'קטטה' בין טייסים". ב-NBC האמריקני המקרה סוקר גם כ"חדשות מתפרצות", עם הכותרת: "טיסה מדובאי לתל אביב הוסטה אחרי שהתרעת חירום עוררה בהלה". הכתבה שובצה כשנייה בחשיבותה באתר, ומוסגרה כ"אירוע מתפתח".

הסיקור ב"ניו יורק טיימס" ( צילום: ניו יורק טיימס )

וב-NBC ( צילום: NBC )

ב"וול סטריר ג'ורנל" האמריקני המקרה סוקר תחת הכותרת: "טיסה לישראל מבצעת נחיתת חירום בסעודיה". בכותרת המשנה נכתב: "מטוס בואינג 737 חווה 'תנודות קיצוניות' במהלך הטיסה, חברת התעופה מסרה כי כל הנוסעים בטוחים". ב"וושינגטון פוסט" נכתב: "טיסת פליי דובאי לתל אביב הוסטה לסעודיה לאחר קטטה על המטוס". ב"גרדיאן" הבריטי שובצה הכתבה במיקום גבוה באתר, ובכותרתה נכתב: "מטוס נוסעים שהיה בדרכו לישראל ביצע נחיתת חירום בסעודיה".

ב"אל פאיס" הספרדי נכתב: "תקרית בין טייסין חייבה את המטוס שהיה בדרכו לישראל לנחות בסעודיה", ובהמשך: "ישראל חוקרת אם אחד מהטייסיים רצה לרסק את המטוס, שצלל מ-34 אלף רגל ל-16 אלף תוך פחות משתי דקות. לפי דיווחים בתקשורת המקומית, ייתכן שהתערבות הנוסעים מנעה אסון".

גם העולם הערבי עוקב בדריכות אחר כל ההתפתחות. העיתונים והערוצים השונים מדווחים על כל מידע חדש שמגיע, ובעיקר מצטטים ומפרסמים תמונות ועדכונים מהתקשורת הישראלית. עיתון אל-ערבי אל-ג'דיד הקטארי פרסם כתבה תחת הכותרת "מטוס ועליו 150 ישראלים נחת בערב הסעודית לאחר ששינה את מסלולו", ערוץ אל-חדת' הסעודי ציטט את פליי דובאי ומסר כי "עדכונים נוספים בנוגע למטוס יפורסמו ברגע שיהיו זמינים". בעיתון א-שרק אל-אווסט הסעודי פורסמה כתבה תחת הכותרת: "עימות בין טייסים מסיט מטוס מאיחוד האמירויות בדרכו לישראל. לשכת נתניהו אישרה כי המצב בשליטה".