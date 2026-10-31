המרוץ לתפקיד מזכ"ל האו"ם הבא מתחמם, ובסיומו של סבב הצבעות נוסף במועצת הביטחון מסתמנת מובילה: רבקה גרינספן, מועמדת קוסטה ריקה, יהודייה ובת לניצולי שואה. בהצבעה החשאית שנערכה אתמול (שישי) בניו יורק זכתה גרינספן לתמיכתן של 11 מתוך 15 חברות מועצת הביטחון, בעוד ארבע מדינות הביעו התנגדות למועמדותה. מדובר בתוצאה הטובה ביותר שהשיגה עד כה בשבעת סבבי ההצבעה שנערכו במסגרת המרוץ להחלפת המזכ"ל המכהן, אנטוניו גוטרש.
גרינספן, שכיהנה בעבר כסגנית נשיא קוסטה ריקה ובשורה של תפקידים בכירים באו"ם, היא בת למשפחה יהודית שמוצאה בפולין. הוריה נמלטו מאירופה בעקבות רדיפות הנאצים, ולאחר מלחמת העולם השנייה השתקעו בקוסטה ריקה. אם תיבחר, היא תהפוך לאישה הראשונה בתולדות הארגון שתכהן בתפקיד המזכ"ל.
תוצאות ההצבעה האחרונות מסמנות התחזקות בתמיכה בגרינספן, שקיבלה בסבב הקודם תשעה קולות בעד וחמישה נגד. כעת היא מובילה על פני יתר המתמודדים, בהם ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי מארגנטינה, שזכה לתשעה קולות תמיכה; ושגרירת גיאנה באו"ם, קרולין רודריגס-בירקט, שזכתה לשמונה קולות. מנגד, נציגת איחוד האמירויות, לנה נוסייבה, שהצטרפה למרוץ רק לאחרונה, רשמה תוצאה מאכזבת מבחינתה: שבעה קולות תמיכה בלבד, לעומת שישה קולות התנגדות ושתי מדינות שלא הביעו עמדה. מדובר בהצבעה הראשונה שבה נבחנה מועמדותה במועצת הביטחון.
למרות היתרון שצברה גרינספן, המרוץ עדיין רחוק מהכרעה. כדי שמועצת הביטחון תוכל להמליץ על מינוי מזכ"ל חדש, נדרשת תמיכה של לפחות תשע מתוך 15 החברות, לצד היעדר התנגדות מצד אחת מחמש החברות הקבועות - ארצות הברית, רוסיה, סין, צרפת ובריטניה, שמחזיקות בזכות וטו. ארבעת הקולות שנרשמו נגד גרינספן בהצבעה האחרונה עשויים אפוא להיות מכשול משמעותי, משום שבשלב זה לא ידוע אם הם כוללים התנגדות מצד אחת המעצמות. בסבב ההצבעה הקודם, שנערך בפתקים בצבעים שונים כדי להבחין בין החברות הקבועות ליתר חברות המועצה, התברר כי שתי חברות קבועות התנגדו למועמדותה. בהצבעה האחרונה לא נעשתה הבחנה כזאת, ולכן עדיין לא ברור אם גרינספן הצליחה להסיר את ההתנגדות מצד המעצמות.
גם שמו של ראש ממשלת הונגריה לשעבר, ויקטור אורבן, הוזכר בימים האחרונים כמועמד אפשרי לתפקיד, בין היתר על רקע דיווחים על תמיכה אפשרית מצד גורמים בממשל האמריקני. ואולם, אורבן לא הגיש מועמדות רשמית, ולכן שמו לא נכלל בהצבעה.
התפתחות נוספת במרוץ מגיעה מטורקיה, שהגישה מועמדות לתפקיד מטעמה: ל-ynet נודע כי הדיפלומט הוותיק פרידון סניאורלו, לשעבר שר החוץ של טורקיה וכיום מזכ"ל הארגון לביטחון ולשיתוף פעולה באירופה (OSCE). לפי דיווח בסוכנות הידיעות הטורקית אנאדולו, הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן העביר את מועמדותו באופן רשמי ביום שישי.
סניאורלו, בן 70, נחשב לאחד הדיפלומטים המנוסים בטורקיה. בעבר הוא כיהן כשגריר ארצו בישראל, בין השנים 2002 ל-2007, ובהמשך שימש גם כשגריר טורקיה באו"ם. מתוקף תפקידיו לאורך השנים הוא מכיר היטב את ישראל ומחזיק בקשרים עם גורמים ישראליים. עם זאת, מועמדותו צפויה להיתקל בקשיים משמעותיים. על פי הערכות, ישראל תתנגד למינויו לנוכח יחסיו הקרובים עם ארדואן והמתיחות החריפה ביחסים בין ירושלים לאנקרה. גם במישור הבינלאומי הוא יידרש לגייס תמיכה רחבה מצד חברות מועצת הביטחון, ובראשן חמש המעצמות.
המזכ"ל הבא של האו"ם ייכנס לתפקידו ב-1 בינואר 2027, לאחר תום כהונתו השנייה של גוטרש. ההכרעה תתקבל תחילה במועצת הביטחון, שתמליץ על מועמד מוסכם, ולאחר מכן תועבר לאישור העצרת הכללית של האו"ם.