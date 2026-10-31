למרות היתרון שצברה גרינספן, המרוץ עדיין רחוק מהכרעה. כדי שמועצת הביטחון תוכל להמליץ על מינוי מזכ"ל חדש, נדרשת תמיכה של לפחות תשע מתוך 15 החברות, לצד היעדר התנגדות מצד אחת מחמש החברות הקבועות - ארצות הברית, רוסיה, סין, צרפת ובריטניה, שמחזיקות בזכות וטו. ארבעת הקולות שנרשמו נגד גרינספן בהצבעה האחרונה עשויים אפוא להיות מכשול משמעותי, משום שבשלב זה לא ידוע אם הם כוללים התנגדות מצד אחת המעצמות. בסבב ההצבעה הקודם, שנערך בפתקים בצבעים שונים כדי להבחין בין החברות הקבועות ליתר חברות המועצה, התברר כי שתי חברות קבועות התנגדו למועמדותה. בהצבעה האחרונה לא נעשתה הבחנה כזאת, ולכן עדיין לא ברור אם גרינספן הצליחה להסיר את ההתנגדות מצד המעצמות.