החשד לדריסה בכפר קאסם - ממניעים גזעניים: בדיון בבית משפט השלום בפתח תקווה שנערך הבוקר (שישי), ובו צומצם במעט צו איסור הפרסום שהוטל על הפרשה, אמר נציג המשטרה בדיון כי החשד הוא שהנהג שדרס שמונה אזרחים בכפר קאסם בשבוע שעבר עשה זאת על רקע גזעני.
במשטרה מייחסים לחשוד, תושב הצפון, שורה של עבירות, בהן ניסיון לגרימת מוות וכן תקיפה וחבלה חמורה. הבוקר ביקשו במשטרה להאריך את מעצרו בעוד כעשרה ימים, אך השופט רפי ארינה נענה לה חלקית והאריך את מעצרו בחמישה ימים בלבד, עד יום שלישי הקרוב, וזאת בשל מצבו הנפשי. יחד עם זאת, שמו של החשוד לא הותר לפרסום.
במהלך הדיון טען נציג המשטרה רפ"ק ג׳קי בילביק כי במהלך החקירה עד כה ״עלה חשד ראשוני כי זו לא הפעם הראשונה שבה החשוד הגיע לכפר קאסם, ולכן כל הדברים האלו צריכים להיבדק בצורה יסודית".
עוד טען נציג המשטרה כי הסיבה לבקשת עשרה ימים נוספים במעצר נובעת מהעובדה שלא כל המעורבים נתנו עדות במשטרה. ״יש עדים שטרם נחקרו, ממצאים שטרם הוטחו בפני החשוד, בטח כאלו שהוא יכול לשבש״, אמר. "מסוכנותו זועקת לשמיים״.
בתקרית עצמה נדרסו שמונה בני אדם במספר זירות בכפר קאסם, ביניהם אדם אחד נפצע באורח קשה, אחד במצב בינוני והיתר במצב קל. לפי תיעודים שפורסמו ברשת הנהג נסע בפראות ופגע באנשים בשלוש זירות שונות ברחבי העיר, כולל בנשים שיצאו מחתונה. לאחר התקרית נמלט מהמקום, ובהמשך נתפס בידי המשטרה סמוך לעיר טירה. בדיון הראשון בהארכת מעצרו פרץ החשוד בצחוק ושאל: "מה אתם טוענים שעשיתי?". לאחר מכן קבע השופט כי "נשקפת ממנו מסוכנות ברף גבוה".
הבוקר זו הייתה הארכת המעצר השלישית של החשוד, זאת כאשר במהלך השבוע קיבל חלקית בית המשפט המחוזי לוד את בקשת עורך דינו וקיצר את מספר ימי המעצר שפסק בית משפט השלום בפתח תקווה ביום שני משבעה לחמישה ימים. השופט בועז אורן ציין בדיון הקודם בבית משפט השלום כי בניגוד לטענת סנגורו, בוחן המציאות של העצור מוערך כתקין על פי חוות הדעת הפסיכיאטרית העדכנית.
עו”ד דורון לוי, שמייצג את החשוד מטעם הסניגוריה הציבורית, טען: "מדובר במתמודד נפש המוכר למערכת בריאות הנפש, ונמצא כעת במצב נפשי קשה מאוד. אנו מקווים שהחקירה תסתיים בהקדם, וכי הוא יזכה לטיפול הנפשי לו הוא זקוק״.
אום וחיד, אחת מהנשים שנפגעו בידי החשוד, סיפרה ל-ynet אחרי הפגיעה: "הייתי בדרכי ממסיבת חינה של כלה יחד עם אום מוחמד (האישה שנדרסה לצידה). יצאנו והלכנו על המדרכה. לפתע רכב פגע בנו. חשבתי בתחילה שמדובר באדם שמכיר אותנו, אולי רצה 'להתבדח'. כשהסתכלתי לאחור ראיתי אדם יהודי. לא הבנתי מדוע הוא פוגע בנו. פתאום הוא נסע לאחור, ואז התקדם שוב לעברנו ופגע בנו. נפלנו על הקרקע. נשים שהיו שם יצאו וצעקו שהוא דורס אותנו. כשהוא שמע אותן, הוא לחץ על דוושת הגז ונמלט".
השתתף בהכנת הכתבה: חסן שעלאן