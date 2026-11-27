החשד לדריסה בכפר קאסם - ממניעים גזעניים: בדיון בבית משפט השלום בפתח תקווה שנערך הבוקר (שישי), ובו צומצם במעט צו איסור הפרסום שהוטל על הפרשה, אמר נציג המשטרה בדיון כי החשד הוא ש הנהג שדרס שמונה אזרחים ב כפר קאסם בשבוע שעבר עשה זאת על רקע גזעני.

התיעודים מכפר קאסם: החשוד נוהג בפראות ופוגע בעוברי אורח





גלריה תושבי כפר קאסם באחת מזירות הדריסה בשבוע שעבר. "יש עדים שטרם נחקרו וממצאים שטרם הוטחו בפני החשוד" ( צילום: עידו ארז )

במשטרה מייחסים לחשוד, תושב הצפון, שורה של עבירות, בהן ניסיון לגרימת מוות וכן תקיפה וחבלה חמורה. הבוקר ביקשו במשטרה להאריך את מעצרו בעוד כעשרה ימים, אך השופט רפי ארינה נענה לה חלקית והאריך את מעצרו בחמישה ימים בלבד, עד יום שלישי הקרוב, וזאת בשל מצבו הנפשי. יחד עם זאת, שמו של החשוד לא הותר לפרסום.

במהלך הדיון טען נציג המשטרה רפ"ק ג׳קי בילביק כי במהלך החקירה עד כה ״עלה חשד ראשוני כי זו לא הפעם הראשונה שבה החשוד הגיע לכפר קאסם, ולכן כל הדברים האלו צריכים להיבדק בצורה יסודית".

עוד טען נציג המשטרה כי הסיבה לבקשת עשרה ימים נוספים במעצר נובעת מהעובדה שלא כל המעורבים נתנו עדות במשטרה. ״יש עדים שטרם נחקרו, ממצאים שטרם הוטחו בפני החשוד, בטח כאלו שהוא יכול לשבש״, אמר. "מסוכנותו זועקת לשמיים״.

אום וחיד (ימין) ואום מוחמד. "הוא פגע בנו פעמיים ונמלט" ( צילום: חסן שעלאן )

בתקרית עצמה נדרסו שמונה בני אדם במספר זירות בכפר קאסם, ביניהם אדם אחד נפצע באורח קשה, אחד במצב בינוני והיתר במצב קל. לפי תיעודים שפורסמו ברשת הנהג נסע בפראות ופגע באנשים בשלוש זירות שונות ברחבי העיר, כולל בנשים שיצאו מחתונה. לאחר התקרית נמלט מהמקום, ובהמשך נתפס בידי המשטרה סמוך לעיר טירה. בדיון הראשון בהארכת מעצרו פרץ החשוד בצחוק ושאל: "מה אתם טוענים שעשיתי?". לאחר מכן קבע השופט כי "נשקפת ממנו מסוכנות ברף גבוה".

הבוקר זו הייתה הארכת המעצר השלישית של החשוד, זאת כאשר במהלך השבוע קיבל חלקית בית המשפט המחוזי לוד את בקשת עורך דינו וקיצר את מספר ימי המעצר שפסק בית משפט השלום בפתח תקווה ביום שני משבעה לחמישה ימים. השופט בועז אורן ציין בדיון הקודם בבית משפט השלום כי בניגוד לטענת סנגורו, בוחן המציאות של העצור מוערך כתקין על פי חוות הדעת הפסיכיאטרית העדכנית.

עו”ד דורון לוי, שמייצג את החשוד מטעם הסניגוריה הציבורית, טען: "מדובר במתמודד נפש המוכר למערכת בריאות הנפש, ונמצא כעת במצב נפשי קשה מאוד. אנו מקווים שהחקירה תסתיים בהקדם, וכי הוא יזכה לטיפול הנפשי לו הוא זקוק״.