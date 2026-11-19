בית משפט השלום בפתח תקווה האריך את מעצרו של הנהג שחשוד ב מסע הדריסה אתמול (רביעי) בכפר קאסם , שבו נפצעו שמונה בני אדם, עד ליום שני. לנהג מיוחסות עבירות של הפקרה, חבלה של ממש, נהיגה בקלות ראש, נהיגה בשכרות ואי-מסירת פרטים בתאונת נפגעים.

התיעודים הדרמטיים של הדריסה ממצלמות האבטחה





במהלך הדיון החשוד פרץ בצחוק, ואמר: "מי אני ומה אני? מה אתם טוענים שעשיתי? אני לא מבין". עורך דינו ביקש לשלוח אותו לבדיקה פסיכיאטרית.

השופט בועז אורן אסר לפרסם את זהות החשוד, וקבע בהחלטתו כי "החשוד נהג ברכב מנועי, תחת השפעת סמים, פגע בהולכי רגל באמצעות רכבו במספר מוקדים ובהמשך נמלט מהמקום ואותר ביישוב אחר. מתקיים חשד סביר ומעל זה במעשיו של החשוד. מנסיבות האירוע עולה מסוכנות ברף גבוה וקיים חשש לשיבוש חקירה".

עו"ד דורון לוי מהסניגוריה הציבורית, המייצג את הנהג החשוד: "הנהג מוכר למערכת בריאות הנפש ונמצא במצב נפשי קשה. אנו מצפים כי המשטרה תסיים את החקירה בהקדם".

האירוע החריג התרחש אתמול בשעות הערב. התושבים בכפר קאסם טענו כי מדובר בדריסה מכוונת של נהג יהודי, בכמה זירות. בתיעוד הקשה לצפייה ממצלמות אבטחה נראים הרגעים שבהם הנהג מזגזג - ודורס את אחד התושבים. בתיעוד אחר נראית דריסת שתי נשים.

אום וחיד (ימין) ואום מוחמד. "הוא פגע בנו פעמיים ונמלט" ( צילום: חסן שעלאן )

אום וחיד, אחת מהנשים שנפגעו, סיפרה ל-ynet: "הייתי בדרכי ממסיבת חינה של כלה יחד עם אום מוחמד (האישה שנדרסה לצידה). יצאנו והלכנו על המדרכה. לפתע רכב פגע בנו (ההתנגשות הראשונית). חשבתי בתחילה שמדובר באדם שמכיר אותנו, אולי רצה 'להתבדח'.

"כשהסתכלתי לאחור ראיתי אדם יהודי. לא הבנתי מדוע הוא פוגע בנו. פתאום הוא נסע לאחור, ואז התקדם שוב לעברנו ופגע בנו. נפלנו על הקרקע. נשים שהיו שם יצאו וצעקו שהוא דורס אותנו. כשהוא שמע אותן, הוא לחץ על דוושת הגז ונמלט".

היא הוסיפה כי "נפגעתי בצד ימין של גופי, ואום מוחמד נפלה עליי. אמרו שהנהג היה תחת השפעת סמים, אבל מבחינתנו זה היה מעשה מכוון. אנחנו רוצות לחיות בביטחון, לצאת מהבית בלי לחשוש שמשהו רע יקרה לנו".