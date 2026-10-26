עו"ד נתי רום המייצג את הרבש"צ מטעם ארגון "חוננו" הביע שביעות רצון מההחלטה: "אני מברך על ההחלטה. בית המשפט קבע כי גרסתו של מרשי שפעל להגנה עצמית יציבה ועומדת ולא ניתנת לסתירה. צר לנו כי הפרקליטות אימצה את הנרטיב של מי שניסו לנגח את רכב הבטחון של הרבש"צ. אני קורא מכאן לאנשי הפרקליטות שחתומים על כתב האישום הזה, חתומים על ההחלטות שהביאו לכתב האישום הזה, לחשוב שוב על הדברים, לקרוא את החלטת בית המשפט המחוזי – לקרוא את מה שיש בה ולקרוא את מה שאין בה – ולשקול מחדש את התנהלותם בתיק הזה”.