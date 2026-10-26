שלושה ימים לאחר הסרת צו איסור הפרסום בפרשה, בית המשפט המחוזי בירושלים הורה להעביר את פנחס (חסי) רן, רבש״צ רכס גדעונים הנאשם שירה לעבר רכב פלסטיני ופצע קשה אישה, למעצר בית ברמת הגולן. בהחלטתו התייחס השופט לשירותו הצבאי, להיעדר עבר פלילי, להמלצות מפקדיו וללוחמים שאת חייהם הציל בקרב. בנוסף דחה את טענת הפרקליטות בדבר חשש לשיבוש הליכי משפט.
רן, לוחם קומנדו במילואים, אח שכול ואב לשלושה, נעצר בעקבות אירוע ירי סמוך לכפר עקרבה. לטענתו, הירי בוצע באוויר לאחר שרכב ניסה לדרוס אותו ואת הלוחם שהיה עמו. ביום שישי האחרון הותר לפרסום כי נגד רן הוגש כתב אישום בגין חבלה בכוונה מחמירה ושיבוש מהלכי משפט.
בהחלטתו ציין השופט אלעד פרסקי כי “אין ראיה אובייקטיבית המלמדת מה התרחש בעת שהרכב והריינג’ר עברו זה מול זה”, והתייחס לגרסאות הסותרות של המעורבים.
השופט הדגיש כי רן, בן 37, נעדר כל עבר פלילי, למרות שירותו הביטחוני באזור רווי חיכוכים. "מטבע הדברים הוא חשוף באופן תדיר לפוטנציאל לחיכוך ועל כן העדר כל עבר פלילי אומר דרשני", כתב.
בהתייחס לטענת הפרקליטות בדבר חשש לשיבוש הליכים, קבע השופט: "איני שותף לעמדת המדינה באשר לקיומה של עילת מעצר הנובעת מחשש לשיבוש הליכי משפט", והבהיר כי לא הוצג חשש קונקרטי לשיבוש לאחר הגשת כתב האישום.
בסיכום החלטתו קבע השופט כי האפשרות שרן יפר את תנאי המעצר ויבצע אירוע דומה היא בעלת "רמת היתכנות נמוכה מאוד". בשל מכלול הנסיבות הורה על העברתו למעצר בית אף בטרם התקבל תסקיר שירות המבחן, באופן חריג.
עו"ד נתי רום המייצג את הרבש"צ מטעם ארגון "חוננו" הביע שביעות רצון מההחלטה: "אני מברך על ההחלטה. בית המשפט קבע כי גרסתו של מרשי שפעל להגנה עצמית יציבה ועומדת ולא ניתנת לסתירה. צר לנו כי הפרקליטות אימצה את הנרטיב של מי שניסו לנגח את רכב הבטחון של הרבש"צ. אני קורא מכאן לאנשי הפרקליטות שחתומים על כתב האישום הזה, חתומים על ההחלטות שהביאו לכתב האישום הזה, לחשוב שוב על הדברים, לקרוא את החלטת בית המשפט המחוזי – לקרוא את מה שיש בה ולקרוא את מה שאין בה – ולשקול מחדש את התנהלותם בתיק הזה”.