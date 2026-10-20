ברנדן נוג'נט, אנטי-ישראלי בן 43, הוא החשוד בדריסת חברת הפרלמנט האוסטרלית הלן היינס בת ה-65. כך דיווח ה"דיילי מייל" הבריטי. נוג'נט דהר אתמול (שני) עם הטנדר שלו לעבר היינס ודרס אותה ליד לשכתה. כעת היא נלחמת על חייה, כשהיא סובלת מפציעות קשות בפלג גופה התחתון - ואף איבדה את רגלה כתוצאה מהדריסה. הרופאים מנסים להציל את רגלה השנייה.

שר הפנים האוסטרלי, טוני ברק אמר כי עדי ראייה בעיר וונגראטה ראו את נהג הטנדר מבצע פניית פרסה ודורס את היינס. לדבריו, אז הנהג נסע לאחור ופגע פעם נוספת בחברת הפרלמנט. "הם סיפרו כי הנהג ביצע פרסה כדי להיכנס לחניון, ואז נגח בהלן והצמיד אותה לרכבה. לאחר מכן נסע לאחור ועשה זאת פעם שנייה", אמר ברק.

גלריה הלן היינס. הרופאים מנסים להציל את רגלה השנייה

בפוסטים בחשבונות ברשתות החברתיות המקושרים לנוג'נט נכתב בין היתר על המלחמה ברצועת עזה, בעוד שבפוסטים ישנים יותר נכתב על בעיות בנושא איכות הסביבה כמו כריתת עצים, ושבהם תיאר את עצמו החשוד כ"איש של צמחים". הרשויות באוסטרליה אישרו כי נוג'נט היה מוכר למשטרה, אך לא היה על הרדאר של סוכנויות אכיפת החוק במדינה בתקופה האחרונה.

החשוד יצר קשר ככל הנראה עם היינס ברשת החברתית X בכמה הזדמנויות. הפעם האחרונה הייתה לפני שש שנים, בעוד שבפעם אחת אף נראה משבח אותה בשל עמדתה בנושא שינוי האקלים. היינס, שנבחרה לתפקידה בשנת 2019, קראה בעבר לנקוט בצעדים תקיפים בנושא שינוי האקלים, כולל הגעה ליעד של 50% אנרגיה מתחדשת עד שנת 2030.

כמו כן, היינס דחקה באוסטרליה להטיל סנקציות על ישראל ולהפעיל לחץ כבד יותר על ממשלתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו כדי לסיים את הסכסוך בעזה, ואף קראה להפסקת אש מיידית ומתמשכת ברצועה ולהגשת סיוע הומניטרי דחוף לפלסטינים.

זירת הדריסה. "זו לא הייתה תאונה" ( צילום: AFP PHOTO / AUSTRALIAN BROADCASTING CORPORATION (ABC) )

( צילום: AFP PHOTO / AUSTRALIAN BROADCASTING CORPORATION (ABC) )

בחשבון המקושר אליו ברשת X אף כונו היינס ושרת החוץ של אוסטרליה פני וונג "זוג כלבות חֵיק של ארה"ב". בפוסט נכתב על השתיים: "אולי אם הייתן מזהירות את ישראל לגבי התקפותיה, העולם לא היה נמצא איפה שהוא נמצא כרגע". ב-2024 נכתבה דרך החשבון תגובה גם לראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניזי, שקרא להפסקת אש בעזה: "הסיבה היחידה שישראל מפציצה אנשים חפים מפשע ברפיח היא בגלל שאנשים כמו נותנים להם את החיפוי הדיפלומטי והסיוע הצבאי לעשות זאת".

למרות הפוסטים שעולים מהחשבון, המשטרה מסרה כי עוד מוקדם מדי לקבוע מהן נטיותיו הפוליטיות של נוג'נט, או מניע אפשרי כלשהו לניסיון ההתנקשות. "מוקד החקירה יהיה לקבוע מדוע וכיצד זה קרה, והאם מדובר במעשה מכוון או מתוכנן", אמרו במשטרה.

אלבניזי אמר מצידו כי "ברור שהיה כאן מעשה מכוון. זו לא הייתה תאונה, מישהו פשוט החליק מהכביש כאן". הוא אמר דברים דומים גם לרשת ABC: "זו לא הייתה תאונה. נראה שהיה כאן מעשה מכוון".