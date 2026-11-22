פרשה חריגה בארצות הברית: שתי נשים מ ניו ג'רזי הואשמו בקשירת קשר לביום תקיפה אלימה ממניעים פוליטיים לאחר שאחת מהן, עובדת לשעבר בלשכתו של חבר הקונגרס הרפובליקני ג'ף ואן דרו, נמצאה כפותה ומדממת בשטח מיוער - כשעל גופה כתובות בגנות הנשיא דונלד טראמפ . אלא שלפי כתב האישום הפדרלי שהוגש נגד השתיים, התקיפה כלל לא התרחשה - והפציעות נגרמו באופן מכוון, כחלק מתוכנית שנועדה להטעות את רשויות החוק.

גלריה נטלי גרין

נטלי כפותה ומדממת ביער. ביימה הכול ( משרד המשפטים האמריקני )

במרכז הפרשה עומדת נטלי גרין, בת 27 מאושן סיטי שבניו ג'רזי, שעבדה בעבר עבור חבר הקונגרס ואן דרו. לפי הודעת משרד המשפטים האמריקני, גרין וחברתה אנמריה מו, בת 25 מאטלנטיק סיטי, קשרו קשר לדווח על תקיפה חמורה שלכאורה התרחשה ב-23 ביולי 2025, בשמורת טבע בעיירה אג הארבור שבמדינה.

על פי מסמכי בית המשפט, ביום התקיפה לכאורה נסעה גרין לפנסילבניה ושילמה לאמן המתמחה בצילוק ועיצוב הגוף באמצעות חתכים מכוונים כדי שיפצע אותה בפניה, בצווארה, בחזה העליון ובכתפה. לאחר מכן חזרה לניו ג'רזי ואספה את מו. לפי האישום, אחת מהשתיים כתבה בדיו שחור על בטנה של גרין את המילים "TRUMP WHORE" ("הזונה של טראמפ"), ועל גבה נכתב כי חבר הקונגרס ואן דרו הוא "גזען".

מהחקירה עולה כי גרין שילמה לאמן 500 דולר במזומן כדי שיבצע את החתכים בגופה. עוד לפני שהגיעה לסטודיו שלו בפנסילבניה היא התכתבה איתו באינסטגרם, שלחה לו תמונה של דוגמת החתכים שבה הייתה מעוניינת ושאלה מהי רמת הכאב הצפויה ואילו מוצרים יוכלו לסייע במניעת דימום לאחר ההליך.

"הזונה של טראמפ" ( משרד המשפטים האמריקני )

בהמשך אותו הלילה התקשרה מו למוקד החירום 911 ודיווחה כי היא וגרין הותקפו בידי שלושה גברים חמושים בזמן שטיילו בשביל בשמורת הטבע. לדבריה, התוקפים כינו את גרין גזענית וזונה, ואיימו לירות בשתיהן. מו אף הדגישה בפני השוטרים כי חברתה עובדת עבור נבחר ציבור פדרלי, באופן שהציג את האירוע כתקיפה על רקע פוליטי.

כוחות משטרה שהוזעקו למקום פתחו בסריקות ומצאו את גרין שוכבת בשטח מיוער, סמוך לשביל ההליכה. ידיה ורגליה היו כפותות באזיקוני פלסטיק שחורים, וחולצתה הייתה משוכה מעל ראשה וקשורה גם היא באזיקון. על פניה, צווארה, החזה שלה וכתפיה נראו חתכים רבים, והיא בכתה וצעקה כי אחד התוקפים נשא אקדח. גרין סיפרה לשוטרים כי אחד הגברים איים לירות בה וכי התוקפים ריתקו אותה בכוח, חתכו את גופה וכתבו עליו כתובות. היא פונתה לקבלת טיפול רפואי, ויומיים לאחר מכן חזרה על גרסתה בפני חוקרי המשטרה, ובהם גם סוכן של ה-FBI.

אלא שבמהלך החקירה החלו להתגלות ראיות שסתרו את הסיפור. החוקרים מצאו במכונית המזראטי של גרין אזיקוני פלסטיק שחורים שהיו דומים לאלה ששימשו לכבילתה בזירת התקיפה לכאורה. במקביל, התברר כי יומיים לפני האירוע בוצע מהטלפון הנייד של מו חיפוש באינטרנט אחר הביטוי "אזיקונים בקרבתי".

הצלקות שנותרו לנטלי גרין בעקבות התקיפה שביימה

לפי כתב האישום, גרין אף ניסתה לכאורה להעלים ראיות לאחר שנחקרה על התקיפה. ב-25 ביולי 2025, לאחר שמסרה את גרסתה בפני חוקרי ה-FBI, היא מחקה התכתבויות מקוונות בינה לבין האמן שביצע את החתכים בגופה. המחיקה התבצעה יומיים בלבד לאחר התקיפה המבוימת לכאורה. הממצאים, לצד גילוי התשלום לאמן שביצע את החתכים בגופה של גרין, הובילו את החוקרים למסקנה כי התקיפה לא התרחשה כפי שתוארה, וכי השתיים תכננו את האירוע מראש. משרד המשפטים לא פירט מה היה המניע לכאורה לביום התקיפה.

גרין כבר הואשמה בפרשה בנובמבר 2025, והתייצבה אז לראשונה בבית משפט פדרלי. היא שוחררה בתנאים מגבילים ובערבות לא מובטחת של 200 אלף דולר. כעת, שנה לאחר מכן, הוגש בשבוע שעבר כתב אישום נגד שתי הנשים: גרין מואשמת בקשירת קשר למסירת דיווחי כזב, במסירת דיווחים כוזבים ובהצהרות שקריות לרשויות אכיפת החוק הפדרליות. מו הואשמה לראשונה בפרשה בקשירת קשר ובמסירת דיווחים כוזבים.

לאחר פרסום האישומים הראשונים נגד גרין בשנה שעברה, מסר דוברו של חבר הקונגרס ואן דרו לרשת NBC: "אנחנו עצובים מאוד לשמוע את החדשות. אף שנטלי כבר אינה מועסקת בלשכתו של חבר הקונגרס, מחשבותינו ותפילותינו עמה. אנחנו מקווים שהיא מקבלת את הטיפול שהיא זקוקה לו".