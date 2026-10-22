היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה צפויה להגיש כתב אישום נוסף נגד נציב שירות בתי הסוהר, רב גונדר קובי יעקובי, בפרשת "מקורבי השר בן גביר". כך דווח הערב ב-i24.
על פי הדיווח יעקובי צפוי לעמוד לדין בגין הטרדת עד ושיבוש הליכי משפט של תנ"צ ליאור אבודרהם, לשעבר ראש מערך הדוברות במשטרה. אבודרהם היה זה שהעיד נגד קובי יעקובי. על פי הדיווח נגד ראש אגף משאבי אנוש במשטרה הפורשת, ניצב אלונה שושן שהקליטה את תנ"צ אבודרהם צפוי להיות מוגש כתב אישום בגין הטרדת עד ושיבוש מהלכי משפט.
לפני כחצי שנה פורסם על כוונה להגיש כתב אישום ראשון נגד יעקובי בגין עבירות של הפרת אמונים ושיבוש מהלכי חקירה. לפי החשדות נגד יעקובי, הוא העביר למפקד ימ"ר ש"י דאז, ניצב-משנה אבישי מועלם, מידע הנוגע לחקירה סמויה בעניינו, שעסקה בכך שפעל לכאורה למנוע מעצר של חשודים בטרור יהודי ביהודה ושומרון בתמורה לקידומו במשטרה.
עורך דינו של יעקובי אורי קורב מסר: "טרם קיבלנו הודעה בנושא וככל שהפרסום נכון, מדובר בהדלפה נוספת בשרשרת ארוכה של הדלפות בעניינו של הנציב. עיתוי ההחלטה וההדלפה מעיד על השיקולים העומדים בבסיסם. בתיק שנחקר מזה שנתיים ימים כנגד נציב שהוביל מהפיכה בשב״ס , מתקבלת ומודלפת החלטה להעמיד לדין חמישה ימים לפני הבחירות. נדמה שכל מילה נוספת בנושא, מיותרת".
עוד מסר: "תחת חקירה ראויה ומקצועית של החשדות לשיבוש מהלכי משפט וחקירה מצד מח״ש, חשדות שהעלה נציב שב"ס לפני חודשים ארוכים, בחרה מערכת האכיפה לחקור שוב את הנציב עצמו. וזאת מבלי לבחון לעומק את התנהלות מח״ש, כפי שעולה לכאורה בהקלטות ובעדויות מהן מתברר כי עד התביעה המרכזי - ניהל קשרים שחרגו ממסגרת פורמלית עם ראש מח״ש קרן בר מנחם ונשמע אומר בקולו כי התובעת בתיק היתה מאוהבת בו וכי ניהל רומן עם חוקרת בתיק ועוד. התוצאה לפיה הנציב יוזמן לשימוע, בגין תלונתו על התנהלות מפירת חוק של מח״ש - מהווה אות קלון על מצחה של המערכת. נדמה שיש ששווים בפני החוק ויש ששווים יותר".
השר בן גביר מסר: "ההחלטה המסתמנת להגיש כתבי אישום נגד נציב שב״ס קובי יעקובי חמישה ימים לפני הבחירות היא המשך ישיר למסע הרדיפה של היועמ״שית נגדי ונגד קצינים בכירים שמעזים ליישם את מדיניות הממשלה. במקום להיאבק בפשיעה, מערכת הייעוץ המשפטי עסוקה במאבק במי שמחוללים שינוי במערכת אכיפת החוק. אני מגבה באופן מלא את נציב שב״ס קובי יעקובי, והוא יישאר נציב שב״ס עוד שנים רבות. היועמ״שית מתנהלת כראשת אופוזיציה פוליטית".
הפרישה של שושן
בשבוע שעבר נודע כי ניצב אלונה שושן פורשת מתפקידה כראש אגף משאבי אנוש. בחודשים האחרונים שושן נעדרה מפעילות במשטרה בעקבות החקירה המתנהלת בעניינה. כעת, לאחר תקופה ממושכת שבה לא שבה לתפקידה, היא מסיימת את שירותה במשטרה. עד כה פרשו שלושה בכירים המעורבים בפרשת מקורבי בן גביר: נצ"מ אבישי מועלם, תת-ניצב ליאור אבודרהם וכעת ניצב אלונה שושן.
בתום חקירתה הורחקה שושן מהמשטרה, ובהמשך לא שבה לתפקידה. שושן הכחישה את החשדות נגדה, ובמקביל הגישה תלונה נגד אבודרהם בחשד להטרדה מינית, שאותה הוא מכחיש. בחודש יולי האחרון נפגשה ניצב שושן עם המפכ"ל רב-ניצב דני לוי, בצל תלונתה נגד אבודרהם. בתום הפגישה השניים סיכמו שניצב שושן תצא לחופשה עד לסיום החקירה.
החקירה היא למעשה תת-פרשה בתוך פרשת מקורבי השר איתמר בן גביר, שמתנהלת במחלקה לחקירות שוטרים. במסגרת אותה פרשה החליטה היועמ"שית להגיש כתב אישום, בכפוף לשימוע, נגד נציב שב"ס קובי יעקובי, בגין הפרת אמונים ושיבוש מהלכי חקירה.
לאחר השימוע, וזמן קצר לפני ההחלטה הסופית אם להגיש את כתב האישום, טען יעקובי - באמצעות עורך דינו אורי קורב - כי העד המרכזי נגדו, תת-ניצב אבודרהם, ניהל קשר רומנטי עם חוקרת במח"ש. לטענת יעקובי, קשר כזה, ככל שהיה, זיהם את החקירה.