על פי הדיווח יעקובי צפוי לעמוד לדין בגין הטרדת עד ושיבוש הליכי משפט של תנ"צ ליאור אבודרהם, לשעבר ראש מערך הדוברות במשטרה. אבודרהם היה זה שהעיד נגד קובי יעקובי. על פי הדיווח נגד ראש אגף משאבי אנוש במשטרה הפורשת, ניצב אלונה שושן שהקליטה את תנ"צ אבודרהם צפוי להיות מוגש כתב אישום בגין הטרדת עד ושיבוש מהלכי משפט.

על פי הדיווח יעקובי צפוי לעמוד לדין בגין הטרדת עד ושיבוש הליכי משפט של תנ"צ ליאור אבודרהם, לשעבר ראש מערך הדוברות במשטרה. אבודרהם היה זה שהעיד נגד קובי יעקובי. על פי הדיווח נגד ראש אגף משאבי אנוש במשטרה הפורשת, ניצב אלונה שושן שהקליטה את תנ"צ אבודרהם צפוי להיות מוגש כתב אישום בגין הטרדת עד ושיבוש מהלכי משפט.

על פי הדיווח יעקובי צפוי לעמוד לדין בגין הטרדת עד ושיבוש הליכי משפט של תנ"צ ליאור אבודרהם, לשעבר ראש מערך הדוברות במשטרה. אבודרהם היה זה שהעיד נגד קובי יעקובי. על פי הדיווח נגד ראש אגף משאבי אנוש במשטרה הפורשת, ניצב אלונה שושן שהקליטה את תנ"צ אבודרהם צפוי להיות מוגש כתב אישום בגין הטרדת עד ושיבוש מהלכי משפט.