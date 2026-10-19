על רקע החקירה נגדה ולאחר חודשים שבהם הורחקה משורות המשטרה: ניצב אלונה שושן פורשת מתפקידה כראש אגף משאבי אנוש. בחודשים האחרונים שושן נעדרה מפעילות במשטרה בעקבות החקירה המתנהלת בעניינה. כעת, לאחר תקופה ממושכת שבה לא שבה לתפקידה, היא מסיימת את שירותה במשטרה. עד כה פרשו שלושה בכירים המעורבים בפרשת מקורבי בן גביר: נצ"מ אבישי מועלם, תת-ניצב ליאור אבודרהם וכעת ניצב אלונה שושן.
החקירה נגד ניצב שושן נפתחה בחודש יוני ברשות התחרות, בחשד להטרדת עד, על רקע פרשת מקורבי בן גביר ומעורבותו בה של נציב שב"ס קובי יעקובי. על פי החשד, שושן הקליטה את ראש חטיבת הדוברות במשטרה לשעבר, תת-ניצב ליאור אבודרהם, המשמש עד מרכזי בפרשה, בניסיון לפגוע באמינותו. רב-גונדר יעקובי טען שתנ"צ אבודרהם מנהל קשר אסור עם חוקרת במח"ש, ועל כן, כדי למנוע מצב של ניגוד עניינים, היועצת המשפטית לממשלה הורתה שרשות התחרות תחקור את התלונה נגד ניצב שושן, ולא מח"ש.
בתום חקירתה הורחקה שושן מהמשטרה, ובהמשך לא שבה לתפקידה. שושן הכחישה את החשדות נגדה, ובמקביל הגישה תלונה נגד אבודרהם בחשד להטרדה מינית, שאותה הוא מכחיש. בחודש יולי האחרון נפגשה ניצב שושן עם המפכ"ל רב-ניצב דני לוי, בצל תלונתה נגד אבודרהם. בתום הפגישה השניים סיכמו שניצב שושן תצא לחופשה עד לסיום החקירה.
החקירה היא למעשה תת-פרשה בתוך פרשת מקורבי השר איתמר בן גביר, שמתנהלת במחלקה לחקירות שוטרים. במסגרת אותה פרשה החליטה היועמ"שית להגיש כתב אישום, בכפוף לשימוע, נגד נציב שב"ס קובי יעקובי, בגין הפרת אמונים ושיבוש מהלכי חקירה.
לאחר השימוע, וזמן קצר לפני ההחלטה הסופית אם להגיש את כתב האישום, טען יעקובי - באמצעות עורך דינו אורי קורב - כי העד המרכזי נגדו, תת-ניצב אבודרהם, ניהל קשר רומנטי עם חוקרת במח"ש. לטענת יעקובי, קשר כזה, ככל שהיה, זיהם את החקירה.