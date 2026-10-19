החקירה נגד ניצב שושן נפתחה בחודש יוני ברשות התחרות, בחשד להטרדת עד, על רקע פרשת מקורבי בן גביר ומעורבותו בה של נציב שב"ס קובי יעקובי. על פי החשד, שושן הקליטה את ראש חטיבת הדוברות במשטרה לשעבר, תת-ניצב ליאור אבודרהם,

המשמש עד מרכזי בפרשה