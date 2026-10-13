עשרות נפגעות ונפגעים מטבח 7 באוקטובר דורשים מראש הממשלה בנימין נתניהו לפרסם פרוטוקולים מלאים, הקלטות ויומנים שתיעדו דיונים ביטחוניים מהתקופה שקדמה למתקפת חמאס ומבוקר הטבח. במכתב ששלחו היום (שלישי) לראש הממשלה ציינו: "לא נסכים שהאמת על המחדל החמור תישאר נעולה בכספת, תיקבר, תוסתר, תסולף ותוחלף בגרסה שנועדה לשרת את מי שאחריותם עומדת לבחינה. אנו דורשים ממך להורות לאלתר על פתיחת הכספות במשרד ראש הממשלה והעברת החומרים לבדיקת הצנזורה הצבאית ולחשיפתם לציבור, בכפוף לדין".
על המכתב חתומים שורדי שבי, בני משפחות שכולות ועוד, בהם יוכבד ליפשיץ, שנחטפה בעצמה ושכלה את בעלה עודד שנרצח בשבי; שורדת השבי דיצה הימן; דקלה שמריז, אימו של אלון ז"ל, חטוף שנהרג בשוגג מירי צה"ל ברצועת עזה; כרמית פלטי קציר, שאביה רמי נרצח בטבח ואימה חנה נחטפה; וכן עינב צנגאוקר, הדס קלדרון, דני אלגרט, מעין שרמן, רני ואילה מצגר, ויקי ויהודה כהן ועוד.
הפנייה נולדה בעקבות שרשרת חשיפות עיתונאיות מהשבועות האחרונים. בין השאר, בסוף השבוע חשפו כאן רונן ברגמן ויובל רובוביץ' את ההצגה הסלקטיבית של ההתרחשויות כפי שנכללה בגרסה בת 55 עמודים שהעביר נתניהו למבקר המדינה. כמו כן, המזכיר הצבאי לשעבר של ראש הממשלה אבי גיל סיפר על הניסיון של ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן, לשנות מועד שיחה בפרוטוקול מבוקר הטבח - כפי שחשף נדב איל ביולי 2024.
"התחקירים האחרונים מעוררים חשדות חמורים לזיוף מסמכים רשמיים ולשיבוש ראיות", צוין במכתב. "לכך מצטרפים הדיווחים על הוצאת כ-30 פרוטוקולים מסווגים מלשכת ראש הממשלה ועל ריכוז התיעוד המקורי של הדיונים הביטחוניים בכספות משרד ראש הממשלה. חומרי מקור אלה, שקיים חשש שייעלמו או ישובשו בכל רגע, חיוניים לבירור בלתי אמצעי של מה שנאמר בזמן אמת, ולהכרעה בשאלת מהימנותם ושלמותם של הפרוטוקולים והתמלילים שפורסמו".
החותמים דורשים להורות לאלתר על פתיחת הכספות במשרד ראש הממשלה, על בדיקה עצמאית של הפרוטוקולים המקוריים ועל העברתם לבדיקת הצנזורה הצבאית לפני חשיפתם לציבור. "את הנרצחים לא נוכל להשיב ואת הטבח וחטיפת יקירנו לא נוכל למחוק", סיכמו, "אבל לא נסכים שגם האמת תיקבר. פתחו את הכספות. חשפו את הפרוטוקולים ואת הקלטות המקור. תן לאמת לדבר בטרם תאבד".
על פי הפרסום של ברגמן ורובוביץ' בוצעו בימים הראשונים של המלחמה שורת פעולות על ידי לשכת ראש הממשלה כדי לוודא שתיעוד הדיונים הביטחוניים וקבינט המלחמה ייעשה בידי אנשי הלשכה ויכלול רק עותק אחד, שיוצפן בכספות בירושלים. לכך יש קשר ישיר לכמה צעדים נוספים, בהם פרשת זיוף הפרוטוקול של השיחה השנייה בבוקר המלחמה בין נתניהו לבין המזכיר הצבאי גיל, וגיוס חיילות וקצינות ששירתו בעבר בלשכת ראש הממשלה על ידי גורמים בלשכה שהם לא המזכיר הצבאי, כדי שיסייעו בהכנת גרסתו המהונדסת.
בפיקוד הבכירים בלשכה נוצר מסמך בן 55 העמודים שנתניהו הציג כגרסתו המלאה, ואותה מסר למבקר המדינה. סדרת תחקירים שפורסמו ב-ynet ו"ידיעות אחרונות" בשבועות האחרונים חשפה כי המסמך הזה, שנתניהו התיימר להציג כחתירה שלו לאמת ושקיפות, הוא בעיקר טיוח, מניפולציות, סילופים ולפעמים גם שקרים בוטים.
במקביל, האלוף (מיל') גיל, ששימש כמזכיר הצבאי של נתניהו לפני הטבח ואחריו, השמיע ביום חמישי בראיון לחדשות 12 לראשונה בקולו האשמה שלפיה בלשכת ראש הממשלה נעשה שינוי אחד לפחות בפרוטוקולים של בוקר הטבח. הוא סימן את הדמות שעומדת מאחורי השינוי הזה: ראש הסגל לשעבר, צחי ברוורמן. הנושא נחקר וממתין להכרעה, שלא צפויה להגיע לפחות לפני הבחירות.