לפרסם פרוטוקולים מלאים, הקלטות ויומנים שתיעדו דיונים ביטחוניים מהתקופה שקדמה למתקפת חמאס ומבוקר הטבח. במכתב ששלחו היום (שלישי) לראש הממשלה ציינו: "לא נסכים שהאמת על המחדל החמור תישאר נעולה בכספת, תיקבר, תוסתר, תסולף ותוחלף בגרסה שנועדה לשרת את מי שאחריותם עומדת לבחינה. אנו דורשים ממך להורות לאלתר על פתיחת הכספות במשרד ראש הממשלה והעברת החומרים לבדיקת הצנזורה הצבאית ולחשיפתם לציבור, בכפוף לדין".

לפרסם פרוטוקולים מלאים, הקלטות ויומנים שתיעדו דיונים ביטחוניים מהתקופה שקדמה למתקפת חמאס ומבוקר הטבח. במכתב ששלחו היום (שלישי) לראש הממשלה ציינו: "לא נסכים שהאמת על המחדל החמור תישאר נעולה בכספת, תיקבר, תוסתר, תסולף ותוחלף בגרסה שנועדה לשרת את מי שאחריותם עומדת לבחינה. אנו דורשים ממך להורות לאלתר על פתיחת הכספות במשרד ראש הממשלה והעברת החומרים לבדיקת הצנזורה הצבאית ולחשיפתם לציבור, בכפוף לדין".

רונן ברגמן ויובל רובוביץ' את ההצגה הסלקטיבית של ההתרחשויות כפי שנכללה בגרסה בת 55 עמודים שהעביר נתניהו למבקר המדינה. כמו כן, המזכיר הצבאי לשעבר של ראש הממשלה אבי גיל סיפר על הניסיון של ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן,

רונן ברגמן ויובל רובוביץ' את ההצגה הסלקטיבית של ההתרחשויות כפי שנכללה בגרסה בת 55 עמודים שהעביר נתניהו למבקר המדינה. כמו כן, המזכיר הצבאי לשעבר של ראש הממשלה אבי גיל סיפר על הניסיון של ראש הסגל של נתניהו, צחי ברוורמן,

"התחקירים האחרונים מעוררים חשדות חמורים לזיוף מסמכים רשמיים ולשיבוש ראיות", צוין במכתב. "לכך מצטרפים הדיווחים על הוצאת כ-30 פרוטוקולים מסווגים מלשכת ראש הממשלה ועל ריכוז התיעוד המקורי של הדיונים הביטחוניים בכספות משרד ראש הממשלה. חומרי מקור אלה, שקיים חשש שייעלמו או ישובשו בכל רגע, חיוניים לבירור בלתי אמצעי של מה שנאמר בזמן אמת, ולהכרעה בשאלת מהימנותם ושלמותם של הפרוטוקולים והתמלילים שפורסמו".

"התחקירים האחרונים מעוררים חשדות חמורים לזיוף מסמכים רשמיים ולשיבוש ראיות", צוין במכתב. "לכך מצטרפים הדיווחים על הוצאת כ-30 פרוטוקולים מסווגים מלשכת ראש הממשלה ועל ריכוז התיעוד המקורי של הדיונים הביטחוניים בכספות משרד ראש הממשלה. חומרי מקור אלה, שקיים חשש שייעלמו או ישובשו בכל רגע, חיוניים לבירור בלתי אמצעי של מה שנאמר בזמן אמת, ולהכרעה בשאלת מהימנותם ושלמותם של הפרוטוקולים והתמלילים שפורסמו".

"התחקירים האחרונים מעוררים חשדות חמורים לזיוף מסמכים רשמיים ולשיבוש ראיות", צוין במכתב. "לכך מצטרפים הדיווחים על הוצאת כ-30 פרוטוקולים מסווגים מלשכת ראש הממשלה ועל ריכוז התיעוד המקורי של הדיונים הביטחוניים בכספות משרד ראש הממשלה. חומרי מקור אלה, שקיים חשש שייעלמו או ישובשו בכל רגע, חיוניים לבירור בלתי אמצעי של מה שנאמר בזמן אמת, ולהכרעה בשאלת מהימנותם ושלמותם של הפרוטוקולים והתמלילים שפורסמו".