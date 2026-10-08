האלוף במיל' גיל הוסיף: "הדבר הראשון שאני תוהה הוא למה מתעסקים בסטנוגרמה של 4 דקות שיחה בבוקר 7 באוקטובר. למי זה חשוב ומה היה בשיחה שחשוב להתעסק איתה. יש לי הערכות, מסרתי אותן למי שצריך למסור. דבר אחד בטוח: הוא לא הערכה. מישהו עסק בנרטיבים מסוימים, היה לו חשוב לבדוק משהו שקרה ב-7 באוקטובר, איפשהו באמצע ינואר 2024. זה שינוי של סטנוגרמה, שינוי של האמת. זה יוצא דופן? אני מקווה שכן. באותו רגע לא חיכיתי. היינו בין שני דיונים - ישבתי וכתבתי בכתב ידי פתק ליועצת המשפטית ועדכנתי אותה בעניין. אמרתי לה 'אנחנו באירוע, אל תעשו כלום'. היה לי חשוב לתעד.

זה זיוף. עובדתית הנחו לשנות שעת שיחה. יש לי המלצה אחת לוועדת החקירה שתקום, למבקר: אל תסתפקו רק בתמלול, תדרשו את הקלטות המקור".