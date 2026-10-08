אלוף במיל' אבי גיל, ששימש המזכיר הצבאי של ראש הממשלה בנימין נתניהו ב-7 באוקטובר, לפני הטבח ואחריו, השמיע אמש (חמישי) לראשונה בקולו האשמה לפיה בלשכת ראש הממשלה נעשה שינוי אחד לפחות בפרוטוקולים של בוקר הטבח. גיל סימן גם את הדמות שעומדת מאחורי השינוי הזה: ראש הסגל לשעבר, צחי ברוורמן. במערכת הפוליטית כבר נשמעו קריאות לחקור את הנושא, אבל בפועל - הוא כבר נחקר, ורק מחכה להכרעה - שלא צפויה להגיע לפחות בחודש הקרוב נוכח הבחירות. אז מה נחקר, ומי יכריע? ynet מסביר.
האם נפתחה חקירה?
כן. נפתחה חקירה נגד צחי ברוורמן בגין חשד לזיוף פרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה. הוא נחקר באזהרה בנובמבר 2024 והכחיש את החשדות. סנגורו, עו"ד ז'ק חן, טען כי ברוורמן פעל במסגרת סמכותו על מנת לתקן טעות רישום שנפלה בפרוטוקולים.
מה עמד במוקד החקירה?
במוקד החקירה נגד ברוורמן עמד החשד כי הוא שינה בכתב ידו את שעת השיחה שהתקיימה בבוקר מתקפת 7 באוקטובר 2023 בין ראש הממשלה נתניהו למזכירו הצבאי דאז, האלוף אבי גיל, כך שבמקום השעה 06:40 נרשמה השעה 06:29. על פי החשד, ברוורמן דרש תחילה מקצרנית בלשכת ראש הממשלה לשנות את שעת השיחה, ולאחר שסירבה עשה זאת בעצמו.
מה קורה עם התיק עכשיו?
למרות שהתיק הועבר להחלטת הפרקליטות כבר לפני שנה ושלושה חודשים, טרם התקבלה החלטה האם להגיד כתב אישום. והיא לא צפויה להתקבל גם בחודש הקרוב, בתקופת בחירות.
מה אמר אבי גיל אמש?
אלוף במיל' אבי גיל אישר אמש בריאיון לחדשות 12, שתי חשיפות של נדב איל ב"ידיעות אחרונות": שינוי הפרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה, וההתרעה למלחמה שהועברה מצד ראש השב"כ לשעבר רונן בר. "יש לי המלצה לוועדת החקירה שתקום: אל תסתפקו בתמלול, תדרשו הקלטות", הוא קבע.
לדבריו: "תוך כדי המלחמה, כשאנחנו מכינים את התמרון, פנו אליי שיש בלשכת ראש הממשלה איסוף פרוטוקולים - בניגוד לנהלים. פניתי ליועצת המשפטית לממשלה. שיאה של המלחמה, אספו סטנוגרמות ופרוטוקולים. לא רציתי להאשים אדם, רציתי לעצור את זה. פניתי אליה וביקשתי לחדד את הנהלים בצורה פורמלית". גיל המשיך וסיפר: "בינואר פונה אליי אחת הקצרניות ומספרת לי שהיא הונחתה להביא את הסטנוגרמה של השיחה של 6:40 - הראשונה באדום - והונחתה לשנות את שעת השיחה ל-6:29. על ידי ראש הסגל. היא נכנסה אליי למשרד, סגרה את הדלת וסיפרה. זה מעיד על הכול. היא הבינה שזה חריג. אני מעריך שהיא הייתה במצוקה. חודשיים קודם יוצא מסמך שמסביר מה מותר ואסור. היא אומרת 'אסור לי לשנות, במחשב מופיע וכתוב 6:40-6:44'. אלה עובדות, ועל זה אין עוררין".
האלוף במיל' גיל הוסיף: "הדבר הראשון שאני תוהה הוא למה מתעסקים בסטנוגרמה של 4 דקות שיחה בבוקר 7 באוקטובר. למי זה חשוב ומה היה בשיחה שחשוב להתעסק איתה. יש לי הערכות, מסרתי אותן למי שצריך למסור. דבר אחד בטוח: הוא לא הערכה. מישהו עסק בנרטיבים מסוימים, היה לו חשוב לבדוק משהו שקרה ב-7 באוקטובר, איפשהו באמצע ינואר 2024. זה שינוי של סטנוגרמה, שינוי של האמת. זה יוצא דופן? אני מקווה שכן. באותו רגע לא חיכיתי. היינו בין שני דיונים - ישבתי וכתבתי בכתב ידי פתק ליועצת המשפטית ועדכנתי אותה בעניין. אמרתי לה 'אנחנו באירוע, אל תעשו כלום'. היה לי חשוב לתעד. זה זיוף. עובדתית הנחו לשנות שעת שיחה. יש לי המלצה אחת לוועדת החקירה שתקום, למבקר: אל תסתפקו רק בתמלול, תדרשו את הקלטות המקור".
מה טוען נתניהו בתגובה לדברי גיל - ואיך סתר את עצמו?
ראש הממשלה נתניהו צירף אמש את גיל לרשימה שבנה בחודשים האחרונים, שבה הוא רומז לקונספירציית הבגידה: הוא האשים כי גיל ידע על המתקפה המתקרבת ב-7 באוקטובר, ובחר שלא להעיר אותו בזמן. דברים דומים ייחס נתניהו גם לראש השב"כ לשעבר רונן בר שהודיע שיתבע אותו, ולרמטכ"ל לשעבר הלוי. בהודעה שפרסם אמש נתניהו, עם השתלשלות האירועים מהלילה שקדם לטבח, הוא דווקא סתר את מה שפרסם בעצמו במרץ 2025.
מהליכוד נמסר בתגובה לדבריו של גיל: "הערב נחשף בערוץ 14 כי אבי גיל מנסה להסיט את תשומת הלב ממחדליו האישיים באותו לילה עם שקרים. כמו אחרים, אבי גיל ידע על המתקפה המתקרבת ובחר שלא להעיר את ראש הממשלה בזמן. בשעה 3:55 אבי גיל קיבל מסרון מקמ"ן המזכירות הצבאית על הסימנים המעידים שכוללים: הדלקת סימים ממחנות המרכז וחאן יונס, הפעלת תקשורת חירום של חמאס, פעילות חריגה של מוחמד דף ועוד. אבי גיל לא עשה דבר עם המידע. ראיונותיו של גיל הן נסיונות לטשטש את האמת הפשוטה והכואבת על הכשל בתפקודו".
בהודעה שפרסם אמש נתניהו, עם השתלשלות האירועים מהלילה שקדם לטבח, הוא דווקא סתר את מה שפרסם בעצמו במרץ 2025. "קצין המודיעין במזכירות הצבאית של ראש הממשלה קיבל בליל 7 באוקטובר הודעה המציגה מספר סימנים מעידים, לצד אמירה כי חמאס מתנהל בשגרה, וכי אלוף פיקוד הדרום יקיים דיון בנושא רק למחרת בבוקר. את ההודעה העביר מיידית וכלשונה למזכיר הצבאי - אך לנוכח הקביעה בהודעה כי לא מדובר באירוע דחוף, בחר שלא להעירו משנתו", מסר נתניהו אז. "ראש הממשלה נתניהו נותן אמון מלא במזכירות הצבאית של לשכתו".
מה אמרו במערכת הפוליטית בתגובה לדברים
יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד אמר: "האמת שעלתה בעדותו של האלוף אבי גיל פשוטה ובלתי נתנת לערעור - נתניהו הוזהר והתעלם, ומאז הוא מתחמק מאחריות, מתבכיין שלא העירו אותו ועושה הכל כדי לשכתב את ההיסטוריה. אם הוא ישאר בתפקיד, יהיו עוד 7 באוקטובר והילדים שלנו לא בטוחים".
יו״ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, קרא לפתוח בחקירה נגד ראש הממשלה ומסר: "אני קורא ליועצת המשפטית לממשלה להורות על פתיחת חקירה מיידית נגד ראש הממשלה ואנשיו באשמת בגידה וקונספירציה. אני קורא לרמטכ"ל למנוע כל ניסיון להשתמש בצה"ל לצרכים פוליטיים, אך ורק כדי לשנות את סדר היום הציבורי רגע לפני בחירות".
יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן מסר תגובה תקיפה משלו שבה כתב: "זו רעידת אדמה. עדותו של האלוף (מיל׳) אבי גיל היא מהחמורות שנשמעו בישראל. האשמה והאחריות של נתניהו לטבח של 1,200 וחטיפתם של 251 אנשים, מעולם לא הייתה ברורה יותר. נתניהו פשע פשע חמור כנגד תושבי העוטף, שורדי השבי ועם ישראל כולו".
פורסם לראשונה: 23:27, 08.10.26