מזג האוויר היום (שישי) יהיה מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה ברוב האזורים. בבוקר צפויים לרדת גשמים מקומיים, ברובם קלים, בצפון ובמרכז. אחר הצהריים עדיין ייתכנו גשמים מקומיים קלים בעיקר בחוף הצפוני.
מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, שיחזרו להיות רגילות לעונה ברוב האזורים, ויהיה מעונן חלקית עד מעונן לרוב בעננות בגובה רב. ביום ראשון יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול התחממות קלה נוספת בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ושם הטמפרטורות יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. ביום שני תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, שיוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ.
ביום שלישי האחרון, יום הבחירות, ירד גשם כבד באזור הדרום ששבר שיא חדש שלא נמדד עד כה באזורי המדבר. 35.6 מ"מ ירדו ב-10 דקות בלבד באזור מכתש רמון. על פי השירות המטאורולוגי, ביום שלישי התרחש בארץ אירוע מזג אוויר חריג עם כמויות גדולות של משקעים בדרום ובמזרח. עוצמות הגשם היו חזקות במיוחד, ובחלקים מהערבה הדרומית והנגב המזרחי הן אף נדירות - עובדה שגרמה לשיטפונות נרחבים בנחלים באזור ים המלח, בנגב ובערבה. בחלק מהאזורים נלוו לגשם גם סופות רעמים, ברד ומשבי רוח חזקים.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 14-20, תל אביב 18-24, חיפה 19-23, צפת 13-19, קצרין 16-23, טבריה 18-25, נצרת 18-24, עפולה 18-25, בית שאן 20-26, לוד 18-24, אשדוד 19-24, עין גדי 21-26, באר שבע 17-24, מצפה רמון 15-21, אילת 20-28.