גשמים חזקים שירדו היום (שלישי) בדרום הארץ גרמו לשיטפונות בנחלים מאזור אילת, דרך הנגב ועד לערבה הצפונית ואזור ים המלח. כל הדרכים המובילות לאילת וממנה חסומות לתנועת כלי רכב - אך מתאפשרת יציאה מהעיר לשדה התעופה רמון. המשטרה קראה לנהגים להימנע מהגעה לכבישים החסומים, לגלות סבלנות ולהישמע להנחיות השוטרים בשטח. גשם החל לרדת גם בירושלים, במרכז ובשפלה. תושבים נתקעו בכבישים בלי יכולת להגיע לקלפי ולהצביע .

השיטפונות בדרום ( צילום: שימוש לפי סעיף 27א' בחוק זכויות יוצרים, דוברות המשטרה )





כל הדרכים המובילות לעיר אילת וממנה חסומות לתנועת כלי רכב בשל מזג האויר ( צילום: נטלי צור / החברה להגנת הטבע )





שפך ציץ לים המלח ( צילום: ליאלי מלמן, החברה להגנת הטבע )





גלריה תושבי נאות הכיכר תקועים בכביש בלי יכולת להגיע לקלפי בעקבות שיטפונות

הגשם הגיע גם לירושלים ( צילום: אלכס קולומויסקי )

הצפות בדימונה ( צילום: דן בונבידה )

כבישים בדרום חסומים לתנועה זה שעות ארוכות. כביש 90 מצומת הלידו ועד אילת - באזור ים המלח חסומים גם כיכר המלונות, צומת מצדה, נחל ערוגות וכיכר דוד. כביש 57 מצומת אדם ועד צומת בקעות, בשני הכיוונים. כביש 25 מצומת צפית ועד צומת הערבה, וכן מצומת אורון לכיוון כביש 206 (מעלה עקרבים). כביש 40 ממצפה רמון ועד צומת ציחור. כביש 13 מצומת מנוחה ועד צומת ציחור. כביש 12 מאילת ועד צומת נאות סמדר.

בהר שגוב שליד אילת נמדדו 17 מ"מ גשם תוך שלוש שעות בלבד. גם בנאות סמדר שבערבה ירדה כמות נכבדה מאוד לאזור - 8.4 מ"מ, כרבע מכמות הגשם השנתית. במעלה אדומים ירדו מהצהריים 8 מ"מ גשם וכמות דומה ירדה אתמול בערב במסדה שמדרום לכינרת.

התחזית: הלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בתחילת הלילה עדיין ירדו גשמים מלווים בסופות רעמים בעיקר במזרח הארץ, ועדיין קיים חשש לשיטפונות בים המלח, מדבר יהודה ובערבה. במהלך הלילה הגשמים ייחלשו ויתמעטו. מחר ימשיך להיות מעונן חלקית והטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר - עדיין ייתכנו גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות בעיקר בצפון הארץ.

ביום חמישי יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. בצפון הארץ צפויים גשמים מקומיים. ינשבו רוחות ערות בעיקר בהרים. ביום שישי ימשיך להיות מעונן חלקית. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה במרבית האזורים. גשמים מקומיים, ברובם קלים, צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה. ביום שבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

הישראלים שהעבירו את יום הבחירות אחרת

מנגד, ישראלים רבים ניצלו את השבתון ואת שעות השמש בבוקר ובצהריים, ויצאו לבלות בשמורות הטבע, בגנים הלאומיים ובחופים - לפני או אחרי ההליכה לקלפי. בין התוכניות להצביע לתקוות לתוצאות, הם ביקשו גם כמה שעות של בילוי משפחתי וקצת מרחק מהחדשות. עבור חלקם זו מסורת של מפגשים משותפים, ועבור אחרים החלטה ספונטנית שהפכה את יום השבתון להזדמנות לזמן משפחתי.

ישראלים המנצלים את יום השבתון לבחירות לעל האש משפחתי בפארק הירקון ( צילום: מאיה כהן )





לפני או אחרי הביקור בקלפי - מבלים בפארק הירקון ( צילום: מאיה כהן )

משפחות רבות הגיעו היום לפארק הירקון כדי לבלות יחד ביום הבחירות, לעשות על האש ולנצל את החופש מהעבודה וממסגרות הילדים. תהילה רותם הגיעה מנתיבות עם כמה זוגות חברים. "הלכתי קודם כל להצביע", אמרה - וקראה: "ללכת, להצביע, להשפיע". כתושבת הדרום, היא קושרת את חשיבות ההצבעה לחוויות מאז 7 באוקטובר ולחרדה מפני האפשרות שאירוע כזה יחזור.

ליאת מובדט, שהגיעה מגבעתיים עם בני משפחתה ובנה אייל, סדר היום היה אחר. "אנחנו באנו קודם למנגל", סיפרה. הבן אייל הוסיף: "באנו לקדם שיפודים, פרגיות". חלק מבני המשפחה כבר הצביעו בבוקר, ואחרים תכננו להגיע לקלפי אחרי הבילוי.

אסף רוזנטל הגיע מחולון עם בני משפחתו, גם הוא כדי לעשות על האש. "באנו לעשות על האש, לעשות כיף, ליהנות מהיום הזה", סיפר. "באנו טיפה להתנתק, אבל זה יום חשוב. הכי חשוב שיהיה טוב למדינה, לחיילים, שישמרו על עצמם".

"יום חשוב, אבל אפשר גם קצת להתנתק" ( צילום: מאיה כהן )

( צילום: מאיה כהן )

שלוש המשפחות הגיעו מערים שונות ועם הרגלים אחרים, אך אצל כולן הבילוי השתלב במחשבות על מה שיבוא אחרי סגירת הקלפיות. יום הבחירות סיפק להן הפוגה מהעבודה, אך גם הזדמנות לדבר על החיים שהן מבקשות לעצמן ולילדיהן כאן.

השמש בחוף וההתלבטות עד הרגע האחרון

בחוף הים בתל אביב, בין משחקי הפוצ'יוולי, היוגה והשמש הנעימה, המסר של הישראלים שהגיעו ליהנות מקצת שמש היה כמעט אחיד - לא מוותרים על זכות ההצבעה. "הלכתי להצביע והיה תור של שעה וחצי", סיפרה ירדן ארז (28) מתל אביב, שעלתה לאחרונה לישראל מאוסטרליה. "אז אמרתי, אני אבוא קצת לים - ואז אני אחזור להצביע".

כתבת צבע: בוקר בחירות - ישראלים מבלים בחופי ת"א ( צילום: דן גלמן )





"היה תור מטורף, אבל לא התייאשתי", לי בן דוד ( צילום: אסף קמר )

קפצה לים לפני הקלפי. ירדן ארז ( צילום: אסף קמר )

"טוב שיש תור - אנשים יוצאים להצביע". ברק עמנואל ( צילום: אסף קמר )

"צריך לשנות פה הכול מהיסוד". ליאור גלוסד ( צילום: אסף קמר )

גם ברק עמנואל, תושב חולון, הגיע לחוף ת"א. "קמתי, הצבעתי - ובאתי לים", אמר. "היה הרבה תור. אבל זה טוב שיש הרבה תור, סימן שאנשים יוצאים להצביע". הוא פנה לכל מי שהגיע להצביע ונרתע מהתור הארוך. "תהיו רגועים. תחכו את העשרים דקות, חצי שעה - והכל יהיה בסדר".

גם לי בן דוד (24), במקור מירושלים וכיום מתגוררת בתל אביב, כמעט התייאשה מהתור הארוך בקלפי. "היה תור מטורף, באמת, חיכיתי איזה ארבעים דקות, כמעט התייאשתי ואמרתי שאני אחזור אחרי הצהריים, אבל בסוף נשארתי". ליאור גולסד (43) מגבעתיים, יעשה את הדרך ההפוכה. "היה תור, אז הלכתי לים ואחר הצהריים אני אחזור להצביע. צריך לשנות פה הכול מהיסוד, מחושך לאור".

"הצ'אט עזר לי להבין"

באופן מפתיע, באחד מימי הבחירות הגורליים ביותר למדינת ישראל, השאלה המורכבת "למי להצביע?" - עדיין מעסיקה לא מעט מהאנשים בחוף. אייל אקרמן (30), ניצל את השמש הסתווית הנעימה בחוף הים. "הצבעתי בבוקר ועכשיו אני באמצע תרגול יוגה". למרות שאנחנו חיים במדינה דמוקרטית, הוא חשש לספר למי הוא הצביע. "החלטתי למי אני מצביע רק היום בבוקר", הוא משתף בגילוי לב. "לא כל כך הכרתי מה הולך, אז אתמול דיברתי עם הצ'אט במשך שעה לנסות להבין מי השחקנים ומה אני מצביע".

"הצ'אט עזר להבין למי אני מצביע". אייל אקרמן ( צילום: אסף קמר )

אספו מידע לפני שהחליטו. חיה וחיה ( צילום: אסף קמר )

אבל אקרמן אינו היחיד שהתייעץ עם בינה מלאכותית. כמה מטרים ממנו, אנחנו פגשנו שתי צעירות בנות 27 שעלו לישראל מניו יורק, חיה אייזנברג וחיה קוניקוף. אייזנברג שיתפה כי הקדישה זמן רב ללימוד המערכת הפוליטית הישראלית. "השתתפנו בסמינר הסברה באנגלית, שבו לימדו אותנו על המפלגות השונות". קוניקוף אמרה שגם היא ניסתה לאסוף מידע ממקורות שונים. "השתמשתי בצ'אט כדי להחליט למי להצביע וגם ראיתי פאנלים שונים".

למרות חשיבותן של הבחירות, גם הפעם יש אזרחים המתקשים לבחור ומתלבטים עד הרגע האחרון לאיזו מפלגה לתת את קולם. עידו דריי מתל אביב נהנה בים ועדיין לא סגור איזה פתק ישים במעטפה. "וואלה, עדיין לא הצבעתי ואני עדיין מתלבט בין שני הגושים".

למה לי פוליטיקה עכשיו?

בחוף תל אביב, גם הבחירות הגורליות אינן משביתות את השמחה. משחקי הפוצ'יוולי נמשכים, החברים נהנים מהשמש ומיום החופש, ולמרות ההבדלים הפוליטיים, חלקם מעדיפים להשאיר את הוויכוחים מחוץ למגרש. מתן רבי (27) מחולון, שיחק בכדור עם חברו הטוב דוד ליקר (27) מתל אביב.

נשארים חברים ולא נכנסים לפוליטיקה. מתן ודוד ( צילום: אסף קמר )

שניהם עדיין לא הצביעו. "נראה לי שנצביע בצהריים, בדיוק כשנסיים פה", אמר מתן. "אני חייב להצביע, אין סיכוי שאני לא מצביע". מתן סיפר למי הוא מתכוון להצביע. כשנשאל חברו מה דעתו על הבחירה, השניים הבהירו שהם מעדיפים שלא להיכנס לזה. "אנחנו מעדיפים לשחק ולא מדברים על פוליטיקה במשחק", הם הסבירו. ודוד הבטיח שגם הוא יגיע לקלפי. "אני אצביע עוד איזה שעה-שעתיים, חשוב מאוד להצביע. אין מצב שלא מצביעים".

המונים בשמורות הטבע והגנים

בין האתרים הבולטים אותם פקדו הישראלים, היו הגנים הלאומיים ירקון-תל אפק, קיסריה, אשקלון, עין חמד ובית גוברין, ושמורת הטבע עין אפק. כאלף איש בילו את הלילה בחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים, לפני שיצאו הבוקר לממש את זכות ההצבעה בקלפי. החניונים המובילים היו אשכול, מצדה מערב וממשית.

בסך הכול פקדו היום את שמורות הטבע והגנים הלאומיים ברחבי הארץ כ-90 אלף מבקרים, בהם כאלפיים תיירים. המטיילים ניצלו את יום השבתון כדי לשלב בין מימוש זכות ההצבעה לבין בילוי סתווי בחיק הטבע, ונהנו מהנופים, מאתרי המורשת וממגוון סיורים ופעילויות לכל המשפחה. בין האתרים הפופולריים בקרב התיירים היו מצדה, קיסריה, קומראן, בניאס וארבל.

בצפון הוצעו סיורים בעקבות נדידת הציפורים וסדנת בנייה והעפת עפיפונים בגן הלאומי כוכב הירדן. בשמורת הטבע עין אפק הוצעו סיורים מודרכים, פעילויות יצירה ואיפור לילדים, לצד קלפי לבחירת הנקודה האהובה ביותר בשמורה. בשמורת הטבע גמלא הוצעו סיורים מיוחדים לכבוד חודש הנשרים, ובגן הלאומי בית שערים סיורים בין מערות הקבורה, הכתובות והתבליטים. בגן הלאומי בית גוברין הוצעה למבקרים האפשרות לשלב את הטיול עם מארזי פיקניק בהזמנה מראש.

גם בשעות הערב מוצעות חוויות מיוחדות: "לילות שאן" בגן הלאומי בית שאן, טבילת ערב בבריכות המעיינות החמים במסגרת הפתיחה המאוחרת בגן הלאומי חמת טבריה, והמופע הרב-חושי "מצדה משקיעה לזריחה" במצדה מערב.