סיפורו של גרו פורסם בכלי תקשורת רבים בארצות הברית, בהם ה"וושינגטון פוסט". מגי הנקין (40), בתו של גרו, תיארה את רגעי הבהלה כשיצאה לכמה דקות מביתה ביום חמישי שעבר, וכששבה גילתה שאביה והמכונית שלה נעלמו. בתחילה תהתה הנקין, בת 40, אם מישהו גנב את הרכב או שמא אביה הידרדר איתו איכשהו. אולם אז היא נזכרה שאביה ביקש שוב ושוב לחזור לנוריסטאון שבפנסילבניה, העיירה שבה גדל. "אבא שלי תמיד שואל: 'מתי אני יכול ללכת הביתה?'", שיתפה, ואמרה כי באותם רגעים חששה שזה מה שהוא אכן מנסה לעשות. "נכנסתי לפאניקה", שחזרה.
גרו אובחן כחולה באלצהיימר לפני כשש שנים. לדברי הנקין, לעיתים הוא אינו מזהה את בני משפחתו, אינו אוכל אלא אם מאכילים אותו, ומתקשה לכתוב את שמו. לדבריה, הוא לא נהג ברכב מאז שאובחן במחלה. היא ומשפחתה עברו לגור בבית ילדותה כדי לסייע בטיפול באביה ובאימה.
לאחר שהבינה מה קרה, התקשרה הנקין למשטרה. בעקבות ההיעלמות נפתח חיפוש משטרתי: הופעלה התרעה משטרתית על היעדרות קשישים, ומסוקים סייעו בחיפושים אחר גרו. מאוחר יותר באותו יום, חזר אנג'לו טורס (65) לביתו בצפון-מזרח פילדלפיה, והבחין באדם מבוגר ליד פינת הבית, כלומר בגרו. "מה שלומך?", שאל. "לא טוב", השיב האיש, שהציג את עצמו כפרנק.
טורס סיפר כי החל לחשוד שמשהו אינו כשורה כשהבחין שלמכונית, שלדברי גרו שייכת לבתו, לוחיות רישוי של מדינת מרילנד. גרו לא הצליח לזכור את מספר הטלפון של בתו, ולכן טורס חיפש בתוך הרכב ומצא חשבונית של סוכנות רכב. בסביבות 13:00 התקשר למספר שעל החשבונית, והנקין ענתה. "זו הייתה כזו הקלה", אמרה הנקין. "כל דבר היה יכול לקרות". לדבריה, היא שמעה ברקע את אביה אומר: "אוי ואבוי, באמת עשיתי את זה הפעם".
לדברי הנקין, נראה שבשלב מסוים פנה אביה פנייה שגויה בדרך, שכן בסופו של דבר לא הגיע עד נוריסטאון - עיירת הולדתו - אולם הוא הגיע לא רחוק משם. "אני כל כך מופתעת שהוא הגיע עד פילדלפיה. זה היה זיכרון שריר טהור", אמרה. הנקין תיאמה שאחותו של גרו, שמתגוררת בנוריסטאון, תאסוף אותו. בזמן שהמתין לה, החל גרו לנגן בפסנתר ששכנו של טורס השאיר מחוץ לבית כדי לזרוק. "נדהמתי לגמרי", סיפר.
בסרטון שצילם טורס נראה גרו מנגן בפסנתר על הדשא. "בראבו, פרנק, בראבו!", טורס נשמע אומר בסרטון. בהמשך הוא מספר לגרו כי לא תכנן לחזור הביתה, אך החליט לשוב לארוחת צהריים. "ותראה, מצאתי אותך, אחי", הוא אומר, וגרו מניח את ידו על לבו בהוקרה.
גרו מנגן בפסנתר זה עשרות שנים. לדברי הנקין, הוא ממשיך לנגן מדי יום למרות האלצהיימר, לעיתים במשך שעות שלמות, והוא מנגן מגוון רחב של סגנונות מוזיקליים. "זה פשוט יוצא דופן, וזה נס שהיה שם פסנתר", אמרה.
בסביבות 20:00, אחותו של גרו החזירה אותו לביתו למרילנד. הנקין סיפרה כי הוא עצמו לא זכר מה קרה, והופתע לשמוע שהגיע עד פילדלפיה. משפחת גרו כבר אינה הבעלים של הבית שבו גדל פרנק, אך בני משפחה נוספים עדיין מתגוררים באזור. לכבוד חג ההודיה, אמרה הנקין, שמצוין היום ברחבי ארה"ב, כל המשפחה תיסע ביום חמישי בבוקר צפונה לנוריסטאון. לדבריה, אביה יוכל שם סוף סוף ללכת הביתה.