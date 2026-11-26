לדברי הנקין, נראה שבשלב מסוים פנה אביה פנייה שגויה בדרך, שכן בסופו של דבר לא הגיע עד נוריסטאון - עיירת הולדתו - אולם הוא הגיע לא רחוק משם. "אני כל כך מופתעת שהוא הגיע עד פילדלפיה. זה היה

זיכרון שריר