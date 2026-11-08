מיד לאחר ש קיבל את המנדט להרכבת הממשלה מנשיא המדינה יצחק הרצוג, פתח הערב (ראשון) יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט באופן רשמי את המו"מ להקמת קואליציה. קודם כל בפגישה עם יו"ר ביחד נפתלי בנט, ומחר - בפגישה עם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, שנחשב כרגע לאגוז הקשה ביותר לפיצוח בדרך למטרה של איזנקוט: ממשלה צרה של 48 מנדטים.

הטלת המנדט להרכבת ממשלה על איזנקוט ( צילום: שלו שלום )





ליברמן, נזכיר, מסרב להצטרף לממשלה צרה או ממשלת מיעוט שמסתמכת על קולות המפלגות הערביות. הוא אף הודיע כי יצביע נגד ממשלה כזו בכנסת, מה שעשוי להפיל אותה בהצבעה - בהיעדר רוב. בגוש איזנקוט כבר תוהים לגבי מניעיו והתנהלותו של ליברמן, שמסמן דווקא ממשלת 61 עם החרדים. בקרב חלק מחברי הגוש מורגשת אווירה חשדנית כלפי יו"ר ישראל ביתנו, ויש שתוהים שם "מה הוא רוצה ולאן הוא חותר".

בכירים בגוש השינוי אמרו הערב כי הם חושדים שליברמן מתכנן את "היום שאחרי" - כלומר את התקופה שבה הנשיא עשוי להחזיר לכנסת את המנדט להמליץ על מועמד להרכבת ממשלה. תרחיש כזה יקרה אם גם איזנקוט וגם נתניהו לא יצליחו להרכיב את הממשלה, ואז יוכל ליברמן - בעזרת שיתוף פעולה עם המפלגות החרדיות - להחתים 61 חברי כנסת ולפנות לנשיא כמי שיכול להרכיב ממשלה.

"ליברמן הוא האיש המסור ביותר במשימה להחלפת נתניהו", אמר גורם בגוש השינוי. "עכשיו יש הזדמנות להזיז אותו אז הוא יטרפד? הרי לא מדובר על הקמת ממשלת מיעוט אלא על הקמת ממשלה להחלפת נתניהו שתפעל בהמשך לגדול עם רוב ברור בכנסת".

איזנקוט וליברמן ( צילום: shutterstock, אלכס קולומויסקי, AP Photo/Ariel Schalit )

ליברמן אמר בתגובה בשיחה עם ynet כי הקמת ממשלת מיעוט היא למעשה פרס לבנימין נתניהו. "כל אחד שמדבר אצלנו על ממשלת מיעוט – ממליך את נתניהו תוך חצי שנה לקדנציה של 4 שנים עם 70 מנדטים לפחות. לתמוך בממשלת מיעוט זה להעניק לנתניהו במתנה את ראשות הממשלה. ממשלת השינוי החזיקה מעמד קצת יותר משנה. ממשלת מיעוט הנשענת על הימנעות של מפלגות ערביות – תחזיק הרבה פחות זמן".

ליברמן עצמו ניסה למזער נזקים בעקבות הפוסט הדרמטי שפרסם ביום שישי בבוקר שהסיר את החרם על המפלגות החרדיות. ליברמן טען כי הוא מוכן לפשרות כואבות כדי להקים ממשלה רחבה, כולל בחוק הגיוס. בעקבות הביקורת החריפה עליו מבית ומחוץ – טען כי הוא לא מתכוון לוותר על חוק הגיוס, שהיה הקמפיין המרכזי שלו במערכת הבחירות. "מוכנות לפשרה לא אומרת ויתור על ערכים ועקרונות", אמר ליברמן ותקף את מבקריו. "אני רואה בימים האחרונים את מצעד האיוולת של שורה של פרשנים, עיתונאים מטעם, בוטים ואנשים בעלי דעות קדומות, לעיתים עם נימה גזענית בולטת. לא משנה מה אני אומר, מה אני עושה ומהי האמת, הם תמיד עסוקים בייחוס מניעים זדוניים ובהמצאת קונספירציות".

הוא מתח ביקורת על מי שתוקף אותו בעניין השותפות עם החרדים, ואומר: "מי שתוקף אותי על הניסיונות להגיע להבנות עם המפלגות החרדיות, נמנה עם אותם אנשים שמעדיפים להקים ממשלה הנשענת על רע"ם והרשימה המשותפת. מפלגות שחלק מהח"כים שלהם מזדהים באופן פומבי עם חמאס, מגדירים אותו ארגון צדקה ומאשימים את מדינת ישראל ברצח עם ובפשעים נגד האנושות". הוא חזר על האולטימטום שהציב, ואמר: "אני רוצה להבהיר באופן חד-משמעי: זה לא יקרה. לא אתן יד להקמת ממשלה כזאת, שלתפיסתי תפגע בביטחון ותחזיר את נתניהו לשלטון. במציאות שנוצרה, על מנת למנוע בחירות נוספות ולשים קץ לעידן נתניהו, אין מנוס מקבלת החלטות קשות ומהכרעה בסוגיות שבהן ניתן לגלות גמישות ולהגיע להבנות".

ליברמן הכחיש טענות כי הוא פועל כדי לכהן כראש הממשלה ולכן הוא מסכל את הקמת ממשלה בראשות איזנקוט. "אני לא פועל מתוך אמביציה אישית להיות ראש ממשלה בכל מחיר", הוא אמר. "הדגשתי תמיד שמבחינתי זו אופציה ולא אובססיה. מאז 2019 ועד היום אני מקבל אין ספור הצעות מפתות מהצד השני. אני לא עסוק בתרגילים פוליטיים ולא מנסה להכשיל אף אחד".