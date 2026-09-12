לאחר ההשתלטות של המורדים החות'ים על מצר באב אל-מנדב , החשוב לכלכלה העולמית, בצבא תימן מאשימים את פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית בהיעדר סיוע אל מול המהלך של החות'ים. על פי דיווח ברשת CNN, במהלך ההתקדמות של החות'ים לעבר עיר הנמל האסטרטגית אל-מוחא, פנו גנרלים מצבא תימן בבקשה דחופה לקבלת חיפוי אווירי - אך הסיוע לא הגיע. כמו כן, האשימו גורמים בכירים בתימן את סעודיה בתגובה איטית למהלך המפתיע שיזמו החות'ים.

החות'ים נכנסים לאל-מוחא בקריאות "מוות לאמריקה, מוות לישראל"





גלריה האי פרים במצר באב אל-מנדב. החות'ים כבר לא זקוקים לנשק מתקדם כדי לתקוף ספינות

גורם תימני בכיר אמר לרשת האמריקנית כי "החות'ים הטילו למערכה את כל מה שהיה ברשותם, גלים-גלים של לוחמים לצד הטילים הבליסטיים וכלי הנשק שעמדו לרשותם". אותו גורם ציין כי יצר קשר עם פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) וקיבל הבטחה כי ארה"ב "עוקבת מקרוב אחר המצב וכי סיוע אווירי סעודי בדרך". אך לדבריו, "הסיוע האווירי מעולם לא הגיע ואל-מוחא נפלה לידי החות'ים".

בנוגע להתנהלות הסעודית אמר גורם בכיר בתימן לסוכנות הידיעות AP כי "אנו המומים מכך שחיל האוויר הסעודי לא ניסה למנוע את נפילת העיר מוחא". הגורם העריך כי ייתכן שסעודיה לא קיבלה אור ירוק מארצות הברית לבצע תקיפות בתוך תימן. יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן, כך דווח ביממה האחרונה, הפציר בנשיא ארה"ב דונלד טראמפ לתקוף את החות'ים - אבל טראמפ סירב להתערב. הבית הלבן מצידו לא הגיב לפניות אם ברצונו להתערב בתימן.

שוחחו, אך נמנעו מפעולה. טראמפ ומוחמד בן סלמאן ( צילום: Win McNamee/Getty Images )

אל-מוחא לא הייתה התחנה האחרונה של החות'ים. משם הם המשיכו דרומה, ובתוך יומיים השלימו את ההשתלטות גם על דובאב ועל האי פרים, שנמצא ממש במצר באב אל-מנדב - כ-20.5 ק"מ מחופי ג'יבוטי, ששוכנת בצד השני של המצר. החשיבות של באב אל-מנדב רק גברה אחרי שאיראן סגרה את מצר הורמוז. עמר אל-ביד, בכיר במועצת המעבר הדרומית (STC) של תימן שנלחמה בחות'ים אמר ל-CNN כי "החות'ים אינם זקוקים עכשיו לשימוש בנשק מתקדם כדי לחסום את באב אל-מנדב, הם יכולים פשוט להשתמש בתותח שמותקן על רכב".

לבן סלמאן אין הרבה

במשך שנות המלחמה בתימן, סעודיה לא הצליחה להכריע את החות'ים באמצעות בעלי בריתה. ולכל אפשרות שבה יבחר יורש העצר הסעודי, עלולים להיות מחירים כבדים - עם תוצאות לא מובטחות.

סעודיה יכולה להסלים את התגובה הצבאית ולנסות להביא למצב שבו החות'ים נסוגים בחזרה. אבל המחיר יהיה כבד, גם על תשתיות האנרגיה של סעודיה - שבהן היא תלויה. "הנשק החות'י מתוחכם יותר היום ממה שהיה בעבר. ולסעודים יש פחות מיירטים זמינים בגלל העימות בין ארה"ב לאיראן", אמר שרוואן עלי, מנהל חקר המזרח התיכון בארגון ACLED, שעוקב אחר עימותים.

אפשרות נוספת שעומדת בפני ריאד היא פתרון דיפלומטי - מול החות'ים, או מול הפטרון האיראני. אבל לחות'ים יש דרישות שיכולות להיתפס ככבדות משקל בעיני הסעודים: הם רוצים את הסרת המצור, מהלך שיוכל לסייע להם להתחזק בטווח הארוך. לאיראן מצידה יש עניין מועט בייצוב המצב, כל עוד היא לא מבטיחה ויתורים משמעותיים מצד ארה"ב.

מצר באב אל-מנדב, המחבר בין אסיה לאירופה דרך הים האדום ותעלת סואץ, ולכן נהנה מחשיבות רבה לסחר הבינלאומי, נעשה קריטי עוד יותר מאז שאיראן חסמה את מצר הורמוז בתחילת המלחמה עם ארה"ב בסוף פברואר, בצדו השני של חצי האי ערב. סגירת הורמוז גרמה לעלייה דרמטית במחירי הנפט, והחשש הגדול כעת הוא ששליטה מוגברת של החות'ים בבאב אל-מנדב תחריף עוד יותר את הטלטלה בשוק האנרגיה. הצעד עלול גם לחזק את עמדת המיקוח של טהרן במשא ומתן מול טראמפ.