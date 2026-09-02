ח"כ יעקב אשר מ"דגל התורה" (יהדות התורה) התראיין בצהריים (רביעי) במסגרת ועידת "זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה" של ynet ו-"ידיעות אחרונות" בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה, בצל העיסוק בבתי הרבנים בשבועות האחרונים ברענון הרשימה לכנסת , והאפשרות לפרידה מהח"כ הוותיק משה גפני . אשר לא ייחס חשיבות לדיווחים, ואמר כי "לפי הפרסומים אפשר להציג את 'דגל התורה' כאחת הרשימות הכי גדולות שיהיו בכנסת. יש כבר 15 מועמדים להחליף את כולם". בהמשך בריאיון התייחס לחוק הפטור מגיוס שלא עבר, לבחירות הקרובות וביקר את המפלגות החרדיות החדשות.

יעקב אשר בוועידת "זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה" ( צילום: אורי דוידוביץ, טל אזולאי וליאור שרון )





הוא נשאל אם הוא רואה בחרדים שמתגייסים לצה"ל מצביעים פוטנציאליים של המפלגה, והשיב כי "כל אחד שלמד בישיבה ונמצא בבית חרדי, גם אם יש אנשים שבחרו דרכים כאלה ואחרות, הם חלק מהחברה החרדית". הוא טען כי גם כשחרדי מתגייס, יש לו קרובי משפחה שהם חלק ממעטפת אחת ששומרת על "הקולקטיב החרדי", ולדבריו "אחת הטעויות שעושים היום זה להילחם בקולקטיב הזה. כשאתה נלחם באח של אותו בחור שבא להתגייס, אתה פוגע בו ובמוטביציה שלו לחשוב על דברים מסוג אחר. זאת טעות שלוקחים את המדינה לקרע".

ח"כ אשר טען כי המדינה לא תצליח לגייס חרדים לצה"ל בכפייה, בצל הכישלון של הממשלה להעביר חוק פטור מגיוס שמסדיר את מעמדם של בני הישיבות: "היועצת המשפטית לממשלה באה ולוחצת את הציבור ואת המשטרה, 'תעצרו אנשים ברחובות, כמה שיותר', למרות שהיא יודעת שחוץ מההפגנות והפלגים הקיצוניים, כלום לא יוצא מזה. ואז הם מקווים שהם שם יצעקו בהפגנות ואצלנו יצעקו 'נמות ולא נתגייס', ואז צובעים בזה את כל הציבור ועוברים לקיצון. ככה מתחיל משחק הפינג פונג הזה. חד משמעית - ככה גיוס לצה"ל לא ייצא".

בעקבות הכישלון בהעברת חוק הפטור מגיוס, ח"כ אשר נשאל מה ניתן לעשות אחרת בכנסת הבאה: "אף אחד לא יודע מה יהיה, אולי אווירה ציבורית אחרת. אף חוק לא יוצא מושלם, והאופוזיציה לא רצתה פה, בניגוד לאינטרס שלה, שיהיה חוק. אם יש חוק, הממשלה מתחזקת". כשאומת עם הטענה שגם חלקים בקואליציה לא רוצים חוק בכל מחיר והתנגדו לנוסח שמקדם השתמטות, השיב אשר כי "חלקם כבר ראו את עתידם שחור משחור אז חיפשו מקום אחר. תראו כמה אנשים מטיילים היום ממפלגה למפלגה".

ח"כ אשר על איזנקוט: "מי שירצה להיות רה"מ וירצה שותפים - ירצה שנהיה" ( צילום: יריב כץ )

לדבריו, "סוג כזה של חוק, שהולך לדבר על מיליון וחצי איש, אם מישהו חושב שאפשר להעביר דבר כזה בלי הסכמה, הידברות ותהליכיות, לא בכוחנות, זורה חול בעיני הציבור. ישבנו למעלה מ-100 ישיבות, ניסינו והייתה הנחיה מגדולי ישראל - 'תביאו חוק'. ידענו שהחוק הוא לא משהו שאנו מאוד אוהבים ומאוד רוצים, אבל ידענו שצריך להגיע למשהו, והקצינו את זה. אז יולי (אדלשטיין) ברח כי לא יכל לעמוד בלחץ". כשנאמר לו שאדלשטיין הודח מתפקידו כיו"ר ועדת חוץ וביטחון על ידי נתניהו, אשר טען: "הוא הודח כי הוא ברח. הוא לא קידם נוסח לוועדה. והוא יודע - אמונה לא מדכאים בכוח".

בהמשך נשאל על האמונה שלו בראש הממשלה בנימין נתניהו, אחרי קדנציה מלאה שבה למרות ההבטחות לא עבר חוק פטור מגיוס, ואם הוא סבור שיהיה חוק כזה בממשלה הבאה. "אני מאמין שכל מי שירצה להיות ראש ממשלה וירצה שותפים לממשלה שלו, ושותפים של שותפים, כל אחד שירצה ממשלה יציבה כנראה ירצה שנהיה", השיב. הוא נשאל אם תהיה לו בעיה לשבת עם גדי איזנקוט, ואמר כי "לא אמרתי שיש בעיה. מנסים להפוך אותנו לגיס חמישי בבחירות אלה לצרכי בחירות ותעמולה".

הוא התייחס גם להצטרפות של יואב סגלוביץ' לרע"מ: "הוא ידיד שלי, איש ציבור מצוין שאני חולק עליו בהרבה דברים, אבל עובר עכשיו לרע"מ כדי לבוא לעזור למצוקות של הציבור הערבי. מחיאות כפיים סוערות בכל השמאל או מרכז-שמאל. מגיע לו אות כבוד, הוא מצטרף לעזור לחברה הערבית. הוא נכנס למפלגה שאף אחד מהמועמדים שלה או מהמועצה שלה - לא הנכדים ולא הבנים שלהם - שירתו יום אחד בצבא מסיבות לאומניות. כשזה מגיע לאדם חרדי זה מסיבות אמונתיות, אנו לא נגד המדינה, לנו יש אמונה שזה מה שמחזיק אותנו, התורה זה הכור הגרעיני שלנו". תחשוב שמיקי לוי היה עובר ל'דגל התורה' כדי לעזור לציבור החרדי - היו הורגים אותו".