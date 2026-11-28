צה"ל חיסל אמש (שישי) בעיר עזה שני מחבלים שעבדו במקביל כמאבטחים בארגון ההומניטרי הבינלאומי "רופאים ללא גבולות" (MSF). לפי דובר צה"ל, המחבלים, אחמד סופיאן מוחמד עלי אבו חסירה ומועאד יוסף עלי סבאח, ששימש כמפקד חוליית ארטילריה בזרוע הצבאית של חמאס, חוסלו מהאוויר.

לדברי צה"ל, התקיפה לא כוונה לעבר בית חולים ולא נגרם נזק לתשתיות רפואיות, זאת בניגוד לדיווחים פלסטיניים קודמים על תקיפה סמוך למבנה של הארגון באזור בית החולים שיפא.

גלריה מרכז רצועת עזה. ארכיון ( צילום: AP Photo/Abdel Kareem Hana )

דובר צה"ל מסר כי "זו דוגמה נוספת להיטמעות של ארגון הטרור חמאס בארגונים בינלאומיים. לאורך המלחמה ובעת האחרונה בפרט, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד הכוחות ופעלו לשקם את יכולות ארגוני הטרור ברצועה, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. לפני התקיפה ננקטו אמצעי זהירות על מנת לצמצם ככל הניתן את הנזק הצפוי לאזרחים כתוצאה מכך, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר".

ארגון "רופאים ללא גבולות" (MSF) פרסם הודעה חריפה בעקבות התקיפה: "התקיפה הישראלית כוונה לעבר אחת המרפאות שלנו. אנחנו המומים וזועמים בעקבות מותם של שניים מעמיתנו ששימשו כמאבטחים. מספר עובדי הארגון שנהרגו ברצועת עזה עלה ל-17". הארגון טען כי מבניו סומנו בבירור ומיקומם אף הועבר לידי צה"ל, אך לא התייחס בהודעתו לדברי צה"ל, לפיהם שני המאבטחים היו חלק מחמאס.

בתי החולים בעזה הפכו לחלק ממנגנון השליטה של חמאס ( צילום: דובר צה"ל )

בתחילת השנה, ישראל החלה לשלול את רישיונות הפעילות של הארגון ביהודה ושומרון וברצועת עזה, בצל בדיקות שבוצעו על-ידי גורמי ביטחון שבהן עלה כי עובדיו היו מעורבים בפעילות טרור. מאז ההחלטה התנהלה מערכה מתוקשרת של האשמות הדדיות, שבמהלכה המתפ"ש חשף כי אחד מעובדי הארגון שימש כמחבל חמאס ופרסם תמונה שלו במדי ארגון הטרור.

צה"ל ושב"כ חשפו שלשום כי חמאס הפעיל מתקן חקירות ועינויים בתוך בית החולים מעמדאני (אל-אהלי הערבי), בשכונת זייתון שבצפון רצועת עזה. בצה"ל טענו כי פעילות חמאס בבית החולים המחישה את ניסיונו של הארגון לשמר את שליטתו ברצועה, תוך ניצול תשתיות אזרחיות ורפואיות.