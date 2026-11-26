צה"ל ושב"כ חשפו הערב (חמישי) כי חמאס הפעיל מתקן חקירות ועינויים בתוך בית החולים מעמדאני (אל-אהלי הערבי), בשכונת זייתון שבצפון רצועת עזה. בהודעה שפרסמו צה"ל ושב"כ נמסר כי בית החולים, שנוסד בסוף המאה ה-19, שימש מוקד פעילות מרכזי של פעילי חמאס והג'יהאד האיסלאמי, וכי המקום שימש מרכז משמעותי לביסוס משילותו של חמאס במרחב העיר זייתון. עוד נטען כי בית החולים נסגר בעבר בעקבות תלונות על פעילות של חמאס והג'יהאד האיסלאמי בשטחו, אולם מידע מודיעיני חשף כי פעילות ארגוני הטרור במקום נמשכה "תחת מעטה של חשאיות".
בצה"ל טענו כי פעילות חמאס בבית החולים המחישה את ניסיונו של הארגון לשמר את שליטתו ברצועה, תוך ניצול תשתיות אזרחיות ורפואיות. עוד נמסר כי חמאס פגע בכך במענה ההומניטרי לתושבי הרצועה, ובמקביל הפעיל במקום חקירות ועינויים שנועדו, לטענת צה"ל, להטיל פחד על האוכלוסייה.
בצה"ל הדגישו הערב כי על פי המידע המודיעיני שנאסף, התברר כי לא רק בבית החולים מעמדאני, אלא גם בתי חולים נוספים ברצועת עזה, שאמורים היו לשמש מקלט עבור חולים ופצועים, הפכו לחלק ממנגנון השליטה והפעילות הצבאית של חמאס. לא רק שבמקומות אלו מוקמו מפקדות, חדרי פיקוד ושליטה עבור מחבלים, אלא גם מתקני חקירות ועינויים שבהם פעלו מנגנוני הביטחון של ארגון הטרור נגד תושבי הרצועה.
במערכת הביטחון ציינו כי חמאס מנצל את התשתיות הרפואיות כדי להפעיל מנגנון חשאי של חקירות ועינויים, במטרה להטיל פחד על האוכלוסייה ולמנוע התערערות של שלטונו. מבחינת ארגון הטרור, המאבק על המשך השליטה ברצועה אינו מתנהל רק מול ישראל, אלא גם מול אוכלוסייה אזרחית שבה ניכרת, לפי הערכות מערכת הביטחון, שחיקה בתמיכה בו.
כזכור, בשבוע שעבר נחשף ב-ynet וב"ידיעות אחרונות" המאמץ שמשקיע חמאס בשיקום התשתיות האזרחיות שלו ועל כך שהוא מייצר משילות מול אזרחי עזה.
החשיפה בבית החולים מעמדאני מצטרפת למידע משמעותי נוסף שנחשף בחודשים האחרונים בנוגע לבית החולים נאסר בחאן יונס. כבר באוגוסט פרסמו צה"ל ושב"כ מידע מודיעיני שלפיו חמאס הפעיל במתחם בית החולים מתקני חקירות ועינויים של מנגנון ביטחון הפנים והמודיעין הצבאי של הארגון. לפי המידע שנחשף אז, במבנה יאסין, בקומה השנייה של מרפאות החוץ, התקיימו חקירות של תושבי הרצועה.
בנוסף, מבנים נוספים במתחם, ששימשו בעבר למטרות אחרות, הוסבו למרכזי פעילות של מנגנוני חמאס. בית החולים שימש את חמאס כמרכז שלטוני וביטחוני, ללא קשר לתפקידו הרפואי. במקום התקיימו חקירות, עינויים וגביית כספים מתושבים, לצד נוכחות קבועה של פעילי חמאס, חלקם רעולי פנים, באזורים שונים של המתחם.
ב-12 בנובמבר תקפו צה"ל ושב"כ את מחמד אבו אסמאעיל, ששימש מפקד חטיבת חאן יונס בחמאס, יחד עם פעילי טרור נוספים שהסתתרו במתחם בית החולים נאסר. לאחר התקיפה חשף צה"ל כי הקומה השנייה בבית החולים שימשה מפקדה צבאית מאובטחת של חמאס, שבה שהו מפקדי הארגון. הכניסה לאזרחים נאסרה והקומה הייתה נתונה לשמירה קפדנית.
בצה"ל גם טענו כי אבו אסמאעיל היה דמות מרכזית בניהול ובפיקוד על חטיבת חאן יונס, והיה אחראי בין היתר לניהול פעילות המחבלים ולהכוונתם לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. לפי צה"ל, בבית החולים נאסר הוחזקו עשרות רבות של חטופים ישראלים וזרים במהלך המלחמה, ובהם נשים, ילדים, מבוגרים ואזרחים מקיבוץ נחל עוז.
בהודעת צה"ל ושב"כ לאחר התקיפה פורטו גם השימושים הנוספים שעשה חמאס במתחם, בהם אחסון אמצעי לחימה, הפעלת חדרי פיקוד ושליטה, ביצוע חקירות ועינויים ושימוש במתקני בית החולים כעמדות תצפית וכמקומות מסתור לפעילים.
נזכיר כי בימים האחרונים צה"ל ביצע שורת חיסולים של בכירים במנגנון ביטחון הפנים של חמאס, אשר אחראי בין היתר על חקירות ועינויים של חשודים ברצועת עזה. אתמול חיל האוויר חיסל בעזה את ראש מנגנון ביטחון הפנים המיועד של חמאס מוחמד מאג'ד אבו אל-עוף. מדובר במי שהיה אמור להחליף את נעים אבו נחל, שכיהן כראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס, שחוסל שלשום. אגב, אבו נחל נכנס לתפקיד בספטמבר האחרון, לאחר שקודמו, מועיין אל-עראביד, שכונה בישראל "ראש שב"כ של חמאס", נעצר במבצע מיוחד.
במערכת הביטחון זיהו קשר בין הפעילות הביטחונית הפנימית של חמאס לבין הניסיון לשמר את המשילות ברצועה. לפי הערכות צה"ל ושב"כ, הארגון מזהה שחיקה בתמיכה בו בקרב חלקים מהאוכלוסייה וחושש מאובדן השליטה. בתגובה, הוא מגביר את פעילות מנגנוני הביטחון, משתמש בהפחדה ומפעיל חקירות ועינויים נגד תושבים.
השימוש בבתי חולים לצורך הזה משרת שתי מטרות מבחינת חמאס: מצד אחד, ניצול מתחמים אזרחיים ורפואיים לטובת פעילות חשאית, תוך ניסיון להקשות על חשיפתה. מצד שני, הפעלת מנגנון הדיכוי בסביבה שבה התושבים אמורים לקבל הגנה וסיוע.
החשיפות על הנעשה בבתי החולים ממעמדאני ונאסר מצביעות על דפוס רחב יותר, ולא על אירוע בודד. במערכת הביטחון מדגישים כי ניצול תשתיות רפואיות ואזרחיות לצרכים צבאיים וביטחוניים מסכן את החולים, הצוותים הרפואיים והאזרחים שנמצאים במקום, ופוגע ביכולת לספק מענה הומניטרי לאוכלוסייה.
מצה"ל נמסר: "לא ניתן לארגון הטרור חמאס לשקם את כוחו ברחבי רצועת עזה, ביצוע חקירות ועינויים ממחיש את הפחד של ארגון הטרור חמאס מאיבוד שליטה ברצועת עזה".
בצה"ל ושב"כ גם קראו לתושבי רצועת עזה: "שימו לב - ארגון הטרור חמאס ממשיך לנצל אתכם ולסכן את חייכם, לא רק שהוא פוגע בכם דרך ניצול בתי חולים ותשתיות אזרחיות ובכך פוגע במענה הומניטרי, אלה גם מבצע חקירות ועינויים על מנת לזרוע פחד ואימה, אל תתנו לזה יד".