נזכיר כי בימים האחרונים צה"ל ביצע שורת חיסולים של בכירים במנגנון ביטחון הפנים של חמאס, אשר אחראי בין היתר על חקירות ועינויים של חשודים ברצועת עזה. אתמול חיל האוויר חיסל בעזה את

ראש מנגנון ביטחון הפנים

המיועד של חמאס מוחמד מאג'ד אבו אל-עוף. מדובר במי שהיה אמור להחליף את נעים אבו נחל, שכיהן כראש מנגנון ביטחון הפנים של חמאס, ש

חוסל שלשום