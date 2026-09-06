האיום החדש של איראן - והמפה המביכה שפרסם נשיא ארצות הברית: בציוץ חדש של נשיא ארצות הברית הוא פרסם הערב (ראשון) גרסה של מפת איראן בדמותו, וזה אפילו לא היה הדבר המביך המרכזי בה. התמונה למעשה הפוכה לחלוטין, כשישראל במזרח ואיראן במערב. הים האדום נראה שם מצפון לים התיכון, ואילו איראן מדרום לסעודיה ולאיחוד האמירויות.

הציוץ, שבו לכאורה ארצות הברית של טראמפ שולטת באיראן, פורסם לאחר סוף שבוע של חילופי אש במפרץ , וכמעט במקביל לדיווחים על פיצוצים נוספים באזור - ועל הכרזה איראנית על "אזור מוגבל" בסמוך למצר הורמוז. לפי דיווח בסאברין המזוהה עם המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, טילים איראניים נורו הערב לעבר ספינות "המפרות את הכללים" בהורמוז.

גלריה ים סוף מצפון לים התיכון. המפה ההפוכה של טראמפ

השמדת 3 המכליות האיראניות על ידי ארה"ב ( צילום: CENTCOM )





מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן מוחסן רזאי אמר כי "מצר הורמוז סגור לחלוטין. טענת טראמפ שהמצר פתוח היא שקר גדול". לדבריו, "בימים הקרובים יוכרז אזור מוגבל מחוץ להורמוז, מסדרון שהכניסה אליו והיציאה ממנו מנוהלות על ידי איראן. האזור יתחיל מקו המצור הימי של ארצות הברית ויכלול אזורים במפרץ הפרסי. כל ספינה שתיכנס לאזור החדש הזה תוכנס לרשימת הסנקציות".

רזאי הוסיף, לאחר שארצות הברית השמידה שלוש מכליות איראניות בתגובה לירי לנושאת מטוסים, כי "איראן לא קיבלה החלטה להטביע ספינות אמריקניות שחוצות בסתר את מצר הורמוז כי הן נושאות נפט, מה שעלול לגרום נזק סביבתי. איראן תתחייב לשמור על מצר הורמוז פתוח כשארצות הברית לא תאיים ולא תתקוף את איראן". הוא טען שבסוף השבוע ערכה איראן ניסוי ראשון בירי טיל נגד משחתות נגד ספינת מלחמה אמריקנית.

הציוץ של טראמפ היה רק ציוץ אחד במתקפת ציוצים של הנשיא האמריקני שכללה שורת פוסטים שנוצרו ב-AI ועסקו במגוון תחומים, בהם גם העימות מול איראן. בתמונה אחת מתוך יותר מעשרה ציוצים תוך שעה וחצי נראה מטוס קרב טס מעל "אי הנפט" האיראני חארג שנראה מופצץ, ובאחרת גרף שמציג קריסת המטבע האיראני.

"ביי ביי חארג". ציוץ ה-AI של טראמפ

המפלגה הדמוקרטית שוקעת

טראמפ כהאלק הוגאן

ביידן עם כובע של טראמפ, בעוד ציוץ AI

בתמונות נוספות טראמפ נראה בדמותו של המתאבק האגדי האלק הוגן; מוצגת ספינה שוקעת תחת השם "המפלגה הדמוקרטית"; הנשיא לשעבר ג'ו ביידן נראה חובש כובע מותג של טראמפ; והירח מצולם לצד דגל ארה"ב והכיתוב "הירח שלנו".

במקביל, שר האנרגיה של ארצות הברית, כריס רייט, אמר כי ייתכן שלא ייחתם הסכם גרעין עם טהרן: "ייתכן שהסכם ימתין לממשל הבא באיראן. אנחנו פשוט לא יודעים זאת". בכך אותת רייט על ירידה משמעותית בציפיות בוושינגטון להשגת הסכם מדיני בקרוב. על רקע חידוש חילופי המהלומות הצבאיות בין המדינות, הבהיר השר בריאיון לרשת ABC כי ארצות הברית עשויה לעבור להשמדה ישירה של התשתיות, וציין לגבי שאיפותיה של איראן להשיג נשק גרעיני: "ייתכן שזה פשוט יהיה להשמיד את היכולות שלהם לעשות זאת".

נתניהו: "אם איראן תעשה טעות ותתקוף היא תספוג מכה שהיא לא מדמיינת" ( צילום: עומר מירון/ לע״מ )





בהרמת כוסית לראש השנה בישיבת הממשלה אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו כי "אנחנו נחושים להגן על עצמנו, אנחנו נחושים להכות באויבינו. הם לא תוקפים אותנו. איראן נמנעת מזה, והיא יודעת למה. כמובן, היא יכולה לשגות ולעשות את הטעות וכן לתקוף אותנו. היא תספוג מכה שהיא לא מדמיינת אפילו".