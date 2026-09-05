זו הסיבה לפיצוצים באזור "אי הנפט" חארג: פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (סנטקום) אישר שתקף היום (שבת) שלוש מכליות נפט גולמי איראניות במצר הורמוז, לאחר שמשמרות המהפכה שיגרו טילים בליסטיים לעבר שתי ספינות מלחמה של הצי האמריקני שסיירו באזור. צפו בסרטון שפרסמו האמריקנים - ובאזהרות לפני התקיפה:
לפי ההודעה האמריקנית, נושאת מטוסים ומשחתת המצוידת בטילים מונחים הצליחו לחמוק מהמתקפות האיראניות, ואיש מאנשי הצוות האמריקני לא נפגע.
בסנטקום אמרו כי "בעקבות התקיפות הכושלות של איראן, השבתנו לצמיתות את מכלית הנפט הגולמי 'דוני' מול חופי חארג, את 'סטארק 1' ליד חופי האי ג'אסק ואת המכלית הריקה קילו במפרץ עומאן. הכוחות פגעו בספינה בכמה מוקדים קריטיים כדי להשביתה, לאחר שהצוות קיבל הוראה לנטוש את הספינה. שלוש מכליות הנפט הגולמי האיראניות הן חלק מצי צללים בשווי מיליארדי דולרים, המממן את משמרות המהפכה ואת שלוחיה. לאיראן אין אמצעים להגן עליהם".
"המסר למשמרות המהפכה ברור: אם אתם יורים לעבר שתיים מהספינות שלנו, אנחנו נגבה מכם מחיר כלכלי גבוה עוד יותר — נשבית שלוש מהספינות שלכם", אמר אדמירל בראד קופר, מפקד סנטקום. "לא נהסס להגן על הכוחות האמריקניים, ואם יהיה צורך, נשמיד את צי הנפט המוגבל והחשוף של איראן".
סרטון שפרסם אתר האופוזיציה "איראן אינטרנשיונל" וצולם לפי הדיווח מכלי שיט סמוך, תיעד את אזהרות הצבא האמריקני ל"סטארק 1". "מכלית סטארק 1, כאן כלי טיס אמריקני. אני מתכונן לפתוח באש לעבר ירכתי הספינה שלך. יש לך שלוש דקות לפנות את אנשי הצוות מירכתי הספינה. עבור". באזהרה השנייה הזמן מתקצר לדקה אחת, ובאזהרה השלישית כבר נאמר: "זו הייתה האזהרה האחרונה שלך. היכנסו לסירות ההצלה שלכם ונטשו את הספינה מיד".
אנשי צוות נשמעים בסרטון משוחחים בפרסית ובאורדו, השפה המדוברת בפקיסטן. אחד מהם שואל אם הקפטן וסגנו נמצאים בעמדותיהם. הוא מקבל תשובה שהקפטן עדיין ישן. "סטארק 1", שנשאה נפט איראני, הוכנסה לראשונה לרשימת הסנקציות של ארצות הברית בשנת 2018.
הבוקר דיווחו האיראנים על פגיעה במכלית, כ-10 ק"מ מהאי חארג. לפי הדיווח, "המכלית נפגעה מארבעה טילים כשהייתה באזור העגינה של האי. התקרית לא גרמה לנפגעים. צוות המכלית פונה מהספינה". הם לא דיווחו על הפגיעה בשתי המכליות הנוספות.
השבוע הופר השקט היחסי כשצבא ארצות הברית תקף באי לאראק. לפי האמריקנים, איראן עמדה לשגר מוקשים ימיים לעבר המצר – בניסיון לסכל את המבצע המתנהל שם בהובלת הצי האמריקני לליווי מכליות החוצות את הורמוז. איראן הגיבה במתקפות טילים וכטב"מים על שכנותיה במפרץ, וארצות הברית השיבה בגל תקיפות נרחב – נגד כ-60 מטרות באזור הורמוז ודרום איראן. טהרן הגיבה שוב במתקפות על שכנותיה. אמש נראו בכינרת יירוטים בשמיים - בעקבות שיגורי טילי יירוט מירדן. באיראן ובדיווחים נוספים נטען שמדובר בירי טילים מאיראן לבסיס אמריקני בירדן.
אמש שוב איים נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי "ייתכן שנכה בהר המכוש בקרוב מאוד, כי אם משהו יתרחש שם לא ניתן לו לקרות". טראמפ אמר שהוא לא מכנה את הסכסוך עם איראן "מלחמה", אלא "עימות צבאי", והסביר: "זה לא דבר גדול, זה כסף קטן מבחינתנו. איבדנו 18 בני אדם, אבל בווייטנאם איבדתם 100 אלף בני אדם, ובעימותים אחרים איבדתם עשרות אלפים. אנחנו מבצעים תקיפות לסירוגין, זו לא מלחמה".