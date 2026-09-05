זו הסיבה לפיצוצים באזור "אי הנפט" חארג: פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (סנטקום) אישר שתקף היום (שבת) שלוש מכליות נפט גולמי איראניות במצר הורמוז, לאחר שמשמרות המהפכה שיגרו טילים בליסטיים לעבר שתי ספינות מלחמה של הצי האמריקני שסיירו באזור. צפו בסרטון שפרסמו האמריקנים - ובאזהרות לפני התקיפה:

הפגיעה במכליות הנפט האיראניות ( צילום: סנטקום )





"יש לכם 3 דקות": האזהרות האמריקניות, רגע לפני התקיפה





לפי ההודעה האמריקנית, נושאת מטוסים ומשחתת המצוידת בטילים מונחים הצליחו לחמוק מהמתקפות האיראניות, ואיש מאנשי הצוות האמריקני לא נפגע.

בסנטקום אמרו כי "בעקבות התקיפות הכושלות של איראן, השבתנו לצמיתות את מכלית הנפט הגולמי 'דוני' מול חופי חארג, את 'סטארק 1' ליד חופי האי ג'אסק ואת המכלית הריקה קילו במפרץ עומאן. הכוחות פגעו בספינה בכמה מוקדים קריטיים כדי להשביתה, לאחר שהצוות קיבל הוראה לנטוש את הספינה. שלוש מכליות הנפט הגולמי האיראניות הן חלק מצי צללים בשווי מיליארדי דולרים, המממן את משמרות המהפכה ואת שלוחיה. לאיראן אין אמצעים להגן עליהם".

גלריה הפיצוצים במכלית קילו במפרץ עומאן ( צילום: CENTCOM )

( צילום: CENTCOM )

הפגיעה בדוני ליד חופי ג'אסק ( צילום: CENTCOM )

"המסר למשמרות המהפכה ברור: אם אתם יורים לעבר שתיים מהספינות שלנו, אנחנו נגבה מכם מחיר כלכלי גבוה עוד יותר — נשבית שלוש מהספינות שלכם", אמר אדמירל בראד קופר, מפקד סנטקום. "לא נהסס להגן על הכוחות האמריקניים, ואם יהיה צורך, נשמיד את צי הנפט המוגבל והחשוף של איראן".

סרטון שפרסם אתר האופוזיציה "איראן אינטרנשיונל" וצולם לפי הדיווח מכלי שיט סמוך, תיעד את אזהרות הצבא האמריקני ל"סטארק 1". "מכלית סטארק 1, כאן כלי טיס אמריקני. אני מתכונן לפתוח באש לעבר ירכתי הספינה שלך. יש לך שלוש דקות לפנות את אנשי הצוות מירכתי הספינה. עבור". באזהרה השנייה הזמן מתקצר לדקה אחת, ובאזהרה השלישית כבר נאמר: "זו הייתה האזהרה האחרונה שלך. היכנסו לסירות ההצלה שלכם ונטשו את הספינה מיד".

אנשי צוות נשמעים בסרטון משוחחים בפרסית ובאורדו, השפה המדוברת בפקיסטן. אחד מהם שואל אם הקפטן וסגנו נמצאים בעמדותיהם. הוא מקבל תשובה שהקפטן עדיין ישן. "סטארק 1", שנשאה נפט איראני, הוכנסה לראשונה לרשימת הסנקציות של ארצות הברית בשנת 2018.

תקיפת סטארק 1, ליד חארג ( צילום: CENTCOM )

( צילום: CENTCOM )

הבוקר דיווחו האיראנים על פגיעה במכלית, כ-10 ק"מ מהאי חארג. לפי הדיווח, "המכלית נפגעה מארבעה טילים כשהייתה באזור העגינה של האי. התקרית לא גרמה לנפגעים. צוות המכלית פונה מהספינה". הם לא דיווחו על הפגיעה בשתי המכליות הנוספות.